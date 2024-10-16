Мирча ЛУЧЕСКУ: «Это был трудный матч из-за состояния поля»

Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу, экс-наставник Шахтера и Динамо, прокомментировал успех трёхцветных в Каунасе в матче 4-м тура Лиги наций (2:1).

Коуч объяснил, что сборная Румыния допустила некоторые ошибки, но он не винит футболистов, так как 10 из 11 игроков стартового состава играли на Кипре 3 дня назад.

Луческу похвалил Раду Дрэгушина и Дениса Дрэгуша. Первый из них сделал великолепный проход для победного гола, забитого Драгушем, и румынский тренер прокомментировал их прогресс.

Мирча Луческу: «Трудный матч еще и из-за состояния поля. Мы встретились с командой, которая использовала свой последний шанс остаться в этой лиге. Мы ушли с форой, которая заставила нас быть более осторожными в дальнейшем.

Не знаю, был ли их штраф засчитан, даже судья колебался, пока не решил его назначить. После этого команда сыграла хорошо. В первом тайме мы выступили лучше, чем во втором. Это тоже нормально, учитывая тот факт, что три дня назад мы играли при 30 градусах и приехали сюда в таких условиях, что повлияло на игру футболистов.

Я боялся этого матча, потому что видел все матчи соперника. У меня были некоторые волнения, но я очень доволен. В этом матче также было давление».

Главный тренер отметил выступление Дрэгушина и Дрэгуша, которые создали второй гол, забитый форвардом Трабзонспора:

«Каждый из игроков может стать важным элементом для доведения действия до конца, и Раду это сделал. Раньше мне не нравилось, что он не выходил на открытые пространства, но теперь он понял, что нужно делать. Его развитие было очень хорошим, я доволен им и Драгушем.

Раду провел выдающийся матч. Советы, которые он получает, очень важны, он больше не терял мяч и совсем не был эгоистом. Раду атаковал свободные пространства, сражался и был очень смелым. Он провел отличную игру».

🏆 Лига наций. 4-й тур, 15 октября. Лига C

21:45. Литва – Румыния – 1:2

Голы: Кучис, 7 (пен) – Разван Марин, 18 (пен), Денис Дрэгуш, 65

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