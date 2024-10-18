«Готовьтесь». Защитник Динамо признался, что ему написал Довбик

Защитник киевского «Динамо» Владислав Дубинчак поделился ожиданиями от матча 3-го тура основного этапа Лиги Европы против римской «Ромы»:

«Когда «Рома» попала нам в соперники, я ему сразу написал. И Артем сказал: «Готовьтесь, атмосфера будет сумасшедшая». Я думаю, что нам будет трудно. Посмотрим. Вы знаете, футбол – это такая штука, где думаешь, что с одной командой будет легко, а получается, что очень сложно. И наоборот: кажется, что впереди тяжелый соперник, а игра дается легче.

Я бы не спешил с выводами. Все зависит от того, в каком мы будем состоянии и как будем играть. Тренерский штаб знает, как нас правильно подготовить и распределить силы».

Матч «Рома» – «Динамо» состоится 24 октября в 19:45 по киевскому времени.