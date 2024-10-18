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  4. «Готовьтесь». Защитник Динамо признался, что ему написал Довбик
Лига Европы
18 октября 2024, 10:15 |
1121
0

«Готовьтесь». Защитник Динамо признался, что ему написал Довбик

Владислав Дубинчак поделился ожиданиями от матча против «Ромы»

18 октября 2024, 10:15 |
1121
0
«Готовьтесь». Защитник Динамо признался, что ему написал Довбик
ФК Динамо Киев. Владислав Дубинчак

Защитник киевского «Динамо» Владислав Дубинчак поделился ожиданиями от матча 3-го тура основного этапа Лиги Европы против римской «Ромы»:

«Когда «Рома» попала нам в соперники, я ему сразу написал. И Артем сказал: «Готовьтесь, атмосфера будет сумасшедшая». Я думаю, что нам будет трудно. Посмотрим. Вы знаете, футбол – это такая штука, где думаешь, что с одной командой будет легко, а получается, что очень сложно. И наоборот: кажется, что впереди тяжелый соперник, а игра дается легче.

Я бы не спешил с выводами. Все зависит от того, в каком мы будем состоянии и как будем играть. Тренерский штаб знает, как нас правильно подготовить и распределить силы».

Матч «Рома» – «Динамо» состоится 24 октября в 19:45 по киевскому времени.

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Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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