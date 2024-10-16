Стала известна цена билетов на матч Лиги Европы между Ромой и Динамо

В четверг, 24 октября, киевское Динамо на выезде проведет матч 3-го тура Лиги Европы против итальянской Ромы. Игра состоится на Стадио Олимпико в Риме.

Все желающие могут поддержать киевскую команду в важном гостевом еврокубковом матче. Будут организованы специальные гостевые секторы для украинских болельщиков. Купить билеты на матч «Рома» – «Динамо» можно по следующей процедуре.

Следует оставить заявку по ссылке на сайте TicketsBox. После оформления заявки на электронный адрес придет промо-код доступа и подробная инструкция, как можно приобрести билет на официальном ресурсе ФК «Рома». Далее следует произвести оплату банковской картой билета на билетном портале ФК «Рома» и получить его по указанному электронному адресу.

Цена билета составляет 33 евро. Согласно местному законодательству, при входе в гостевой сектор нужно обязательно иметь при себе документ, на который оформлялся билет.