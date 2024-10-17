Определен самый высокооплачиваемый футболист 2024 года. Доход – $285 млн
Криштиану Роналду возглавил рейтинг Forbes
Американское финансово-экономическое издание Forbes презентовало реестр самых высокооплачиваемых футболистов мира 2024 года.
Первым в рейтинге расположился португальский нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду. Его доход (контракт + спонсорские соглашения) составляет 285 млн долларов в год.
В ведущую десятку входят сразу 4 представителя клубов чемпионата Саудовской Аравии, три места у АПЛ, испанская Ла Лига представлена двумя игроками. Заокеанская МЛС имеет одного представителя в лице Лионеля Месси, который с доходом в 135 млн долларов занимает 2-е место.
Десятка самых высокооплачиваемых футболистов 2024 года
- 1. Криштиану Роналду («Аль-Наср») – 285 млн долл
- 2. Лионель Месси («Интер Майами») – 135 млн долл
- 3. Неймар («Аль-Хиляль») – 110 млн долл
- 4. Карим Бензема («Аль-Иттихад») – 104 млн долл
- 5. Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид) – 90 млн долл
- 6. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 60 млн долл
- 7. Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид) – 55 млн долл
- 8. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 53 млн долл
- 9. Садио Мане («Аль-Наср») – 52 млн долл
- 10. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») – 39 млн долл
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