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17 октября 2024, 14:31 | Обновлено 17 октября 2024, 14:43
998
1

Определен самый высокооплачиваемый футболист 2024 года. Доход – $285 млн

Криштиану Роналду возглавил рейтинг Forbes

17 октября 2024, 14:31 | Обновлено 17 октября 2024, 14:43
998
1
Определен самый высокооплачиваемый футболист 2024 года. Доход – $285 млн
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Американское финансово-экономическое издание Forbes презентовало реестр самых высокооплачиваемых футболистов мира 2024 года.

Первым в рейтинге расположился португальский нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду. Его доход (контракт + спонсорские соглашения) составляет 285 млн долларов в год.

В ведущую десятку входят сразу 4 представителя клубов чемпионата Саудовской Аравии, три места у АПЛ, испанская Ла Лига представлена двумя игроками. Заокеанская МЛС имеет одного представителя в лице Лионеля Месси, который с доходом в 135 млн долларов занимает 2-е место.

Десятка самых высокооплачиваемых футболистов 2024 года

  • 1. Криштиану Роналду («Аль-Наср») – 285 млн долл
  • 2. Лионель Месси («Интер Майами») – 135 млн долл
  • 3. Неймар («Аль-Хиляль») – 110 млн долл
  • 4. Карим Бензема («Аль-Иттихад») – 104 млн долл
  • 5. Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид) – 90 млн долл
  • 6. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 60 млн долл
  • 7. Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид) – 55 млн долл
  • 8. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 53 млн долл
  • 9. Садио Мане («Аль-Наср») – 52 млн долл
  • 10. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») – 39 млн долл

Ранее сообщалось, что назван лучший трансфер XXI века.

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Криштиану Роналду Лионель Месси Кевин де Брюйне Карим Бензема Ибрагим Салах Неймар Садио Мане Эрлинг Холанд Винисиус Жуниор
Юрій Остроумов Источник: Forbes
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OKs100
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