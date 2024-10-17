Определен самый высокооплачиваемый футболист 2024 года. Доход – $285 млн

Американское финансово-экономическое издание Forbes презентовало реестр самых высокооплачиваемых футболистов мира 2024 года.

Первым в рейтинге расположился португальский нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду. Его доход (контракт + спонсорские соглашения) составляет 285 млн долларов в год.

В ведущую десятку входят сразу 4 представителя клубов чемпионата Саудовской Аравии, три места у АПЛ, испанская Ла Лига представлена двумя игроками. Заокеанская МЛС имеет одного представителя в лице Лионеля Месси, который с доходом в 135 млн долларов занимает 2-е место.

Десятка самых высокооплачиваемых футболистов 2024 года

1. Криштиану Роналду («Аль-Наср») – 285 млн долл

2. Лионель Месси («Интер Майами») – 135 млн долл

3. Неймар («Аль-Хиляль») – 110 млн долл

4. Карим Бензема («Аль-Иттихад») – 104 млн долл

5. Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид) – 90 млн долл

6. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 60 млн долл

7. Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид) – 55 млн долл

8. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 53 млн долл

9. Садио Мане («Аль-Наср») – 52 млн долл

10. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») – 39 млн долл

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