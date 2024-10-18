Месси рассказал, что помогло ему стать выдающимся игроком

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси сообщил о том, что не ведет подсчет своих титулов, по завоеванию которых он, напомним, является самым выдающимся на планете, за что, как известно, получил специальный приз от испанского издания Marca.

В общей сложности на счету форварда 46 командных наград, а также 56 индивидуальных.

«Не считаю титулы. Большинство из них – индивидуальные.

Видео [от Marca] меня впечатлило. Многое пронеслось в голове… Но были и трудные моменты. Не все было идеально. Моменты разочарования помогали мне расти», – заявил Месси.