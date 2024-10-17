ВАРАН: «Не следовало играть с Украиной. Я поставил на карту свою карьеру»

Бывший защитник сборной Франции Рафаэль Варан вспомнил противостояние против сборной Украины в ответном матче квалификации на ЧМ-2014.

«Мне тогда не следовало играть с Украиной. У меня были проблемы с коленом после первого матча, оно отекло, болело, я мог пропустить несколько месяцев. Тогда я поставил на карту свою карьеру. Но я не жалею, что сыграл тогда, я был нужен тренеру и своей сборной. Я без колебаний сделал бы это еще раз», – сказал Варан.

Франция в 2014 году проиграла первый матч в Киеве 0:2, но победила во втором поединке Украину 3:0 и вышла на ЧМ-2014.

Ранее Рафаэль Варан рассказал, что последние 11 лет играл с травмой колена.