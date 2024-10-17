Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВАРАН: «Не следовало играть с Украиной. Я поставил на карту свою карьеру»
Другие новости
17 октября 2024, 11:04 |
2535
0

ВАРАН: «Не следовало играть с Украиной. Я поставил на карту свою карьеру»

Именитый экс-защитник вспомнил матч против «сине-желтых» в 2014 году

17 октября 2024, 11:04 |
2535
0
ВАРАН: «Не следовало играть с Украиной. Я поставил на карту свою карьеру»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Варан

Бывший защитник сборной Франции Рафаэль Варан вспомнил противостояние против сборной Украины в ответном матче квалификации на ЧМ-2014.

«Мне тогда не следовало играть с Украиной. У меня были проблемы с коленом после первого матча, оно отекло, болело, я мог пропустить несколько месяцев. Тогда я поставил на карту свою карьеру. Но я не жалею, что сыграл тогда, я был нужен тренеру и своей сборной. Я без колебаний сделал бы это еще раз», – сказал Варан.

Франция в 2014 году проиграла первый матч в Киеве 0:2, но победила во втором поединке Украину 3:0 и вышла на ЧМ-2014.

Ранее Рафаэль Варан рассказал, что последние 11 лет играл с травмой колена.

По теме:
Стало известно, когда сборная Украины получит эксклюзивную форму от Adidas
Экс-бек сборной Украины удивил тем, почему выбрал Спартак, а не Динамо
«Не зря Тоттенхэм хочет подписать». Грицай – о лидере сборной Украины
Рафаэль Варан сборная Украины по футболу сборная Франции по футболу Франция - Украина ЧМ-2014 по футболу травма
Дмитро Олійник Источник: L'Equipe
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Довбик может получить в партнеры бывшего суперталанта Барселоны
Футбол | 17 октября 2024, 10:17 0
Довбик может получить в партнеры бывшего суперталанта Барселоны
Довбик может получить в партнеры бывшего суперталанта Барселоны

Ансу Фати попал на радары «Ромы»

ВИДЕО. Украинская легкоатлетка показала свою роскошную фигуру
Другие виды | 16 октября 2024, 18:15 7
ВИДЕО. Украинская легкоатлетка показала свою роскошную фигуру
ВИДЕО. Украинская легкоатлетка показала свою роскошную фигуру

Марина Бех-Романчук облачилась в свой любимый осенний лук

ФОТО. Самая красивая журналистка впечатлила новыми откровенными снимками
Футбол | 17.10.2024, 07:22
ФОТО. Самая красивая журналистка впечатлила новыми откровенными снимками
ФОТО. Самая красивая журналистка впечатлила новыми откровенными снимками
10 самых высокооплачиваемых футболистов чемпионата Саудовской Аравии
Футбол | 16.10.2024, 14:10
10 самых высокооплачиваемых футболистов чемпионата Саудовской Аравии
10 самых высокооплачиваемых футболистов чемпионата Саудовской Аравии
Был «рабом», феерил в трясине, а теперь играет в еврокубках и Бундеслиге
Футбол | 16.10.2024, 11:59
Был «рабом», феерил в трясине, а теперь играет в еврокубках и Бундеслиге
Был «рабом», феерил в трясине, а теперь играет в еврокубках и Бундеслиге
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Майк Тайсон назвал современного «монстра» в боксе, которого не победить
Майк Тайсон назвал современного «монстра» в боксе, которого не победить
17.10.2024, 07:40
Бокс
«Набил Фьюри, как мячик для пинбола». Леффлер назвал номера один в боксе
«Набил Фьюри, как мячик для пинбола». Леффлер назвал номера один в боксе
15.10.2024, 19:00
Бокс
Это не Усик. Экс-чемпион мира назвал лучшего боксера в истории Украины
Это не Усик. Экс-чемпион мира назвал лучшего боксера в истории Украины
15.10.2024, 08:06 4
Бокс
Кто вышел на Евро-2025 U-21? Второе место для Украины, Англия выиграла 7:0
Кто вышел на Евро-2025 U-21? Второе место для Украины, Англия выиграла 7:0
15.10.2024, 23:40
Футбол
Экс-чемпион мира ответил на вопрос, кто лучше: Усик или братья Кличко
Экс-чемпион мира ответил на вопрос, кто лучше: Усик или братья Кличко
16.10.2024, 08:29 1
Бокс
Хет-трик и два ассиста. Месси устроил яркое шоу в игре Аргентины с Боливией
Хет-трик и два ассиста. Месси устроил яркое шоу в игре Аргентины с Боливией
16.10.2024, 05:19 3
Футбол
Новый футбольный гигант? Самый богатый человек в мире купил клуб
Новый футбольный гигант? Самый богатый человек в мире купил клуб
16.10.2024, 13:41 3
Футбол
ФОТО. Вот как живет Иван Калюжный – сенсационный новичок сборной Украины
ФОТО. Вот как живет Иван Калюжный – сенсационный новичок сборной Украины
16.10.2024, 20:50 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем