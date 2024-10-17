Рафаэль ВАРАН: «Я 11 лет играл с одним коленом»

Бывший футболист Рафаэль Варан рассказал, что последние 11 лет играл с травмой колена:

«Мое колено сказало мне «Хватит» и я должен был к этому прислушаться. З 20 лет я играл с дамокловым мечем, который висел над правым коленом. Как я играл? С огромными усилиями, жертвами и заботой о нем.

Психологически я выходил на поле и не мог никому сказать, что у меня работает только одно колено. Я знал, что могу его еще больше травмировать, но мы постоянно чем-то рискуем. Мы привыкли всю жизнь играть с болью», – рассказал Варан.

Рафаэль Варан завершил карьеру в 31 год из-за постоянных травм. Играл за «Ланс», «Реал Мадрид» и «Манчестер Юнайтед». Летом 2024-го года перешел в итальянский клуб «Комо», однако за новую команду сыграл только 23 минуты.