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17 октября 2024, 09:15 |
567
0

Рафаэль ВАРАН: «Я 11 лет играл с одним коленом»

Бывший футболист рассказал о настоящей причине постоянных травм

17 октября 2024, 09:15 |
567
0
Рафаэль ВАРАН: «Я 11 лет играл с одним коленом»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Варан

Бывший футболист Рафаэль Варан рассказал, что последние 11 лет играл с травмой колена:

«Мое колено сказало мне «Хватит» и я должен был к этому прислушаться. З 20 лет я играл с дамокловым мечем, который висел над правым коленом. Как я играл? С огромными усилиями, жертвами и заботой о нем.

Психологически я выходил на поле и не мог никому сказать, что у меня работает только одно колено. Я знал, что могу его еще больше травмировать, но мы постоянно чем-то рискуем. Мы привыкли всю жизнь играть с болью», – рассказал Варан.

Рафаэль Варан завершил карьеру в 31 год из-за постоянных травм. Играл за «Ланс», «Реал Мадрид» и «Манчестер Юнайтед». Летом 2024-го года перешел в итальянский клуб «Комо», однако за новую команду сыграл только 23 минуты.

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Рафаэль Варан Ланс Комо Реал Мадрид Манчестер Юнайтед
Микола Титюк Источник: The Mirror
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