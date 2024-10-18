Реал зимой может подписать суперзвезду. Цена вопроса – 8-10 миллионов евро

Мадридский «Реал» серьезно интересуется английским правым защитником «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольдом, сообщает испанское издание Fichajes.net.

Контракт 26-летнего футболиста с «красными» завершается в конце сезона 2024/25, поэтому летом 2025 года «сливочные» могут подписать его бесплатно.

Однако, по информации источника, королевский клуб хочет опередить возможных конкурентов и усилиться уже в январе. Подписание Трента в зимнее трансферное окно может стоить 8-10 миллионов евро.

В этой кампании Трент Александер-Арнольд провел 9 матчей на клубном уровне, отметившись 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Реал» подпишет Трент Александер-Арнольда летом 2025 года.