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Другие новости
16 октября 2024, 11:39 | Обновлено 16 октября 2024, 12:00
332
0

Молодежка проиграла Сербии, юниоры U-17 уступили Бельгии, хет-трик Месси

Главные новости за 15 октября на Sport.ua

16 октября 2024, 11:39 | Обновлено 16 октября 2024, 12:00
332
0
Молодежка проиграла Сербии, юниоры U-17 уступили Бельгии, хет-трик Месси
УАФ

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 15 октября.

1A. Финиш на втором месте и выход на ЧЕ. Сборная Украины U-21 проиграла Сербии
Подопечные Унаи Мельгосы не сумели выиграть группу, уступив в последних турах

1B. Кто вышел на Евро-2025 U-21? Второе место для Украины, Англия выиграла 7:0
15 октября состоялись заключительные матчи группового раунда квалификации

2. Лига наций идет на паузу. Кто уже вышел из группы? Таблицы после 4 туров
Сборные Германии и Испании досрочно вышли в четвертьфинал

3A. Роналду не забил. Ничья Португалии и Шотландии, триллер Польши и Хорватии
Вечером 15 октября состоялись поединки 4-го тура Лиги наций

3B. Испания дома опозорила сербов. Результативная игра Дании и Швейцарии
Состоялся 4-й тур в Лиге наций 2024/25

3C. Мощная Румыния с Луческу снова выиграла в ЛН. 12 очков и первое место
Команда Мирчи одержала волевую победу против Литвы на выезде

4. Второе место группы. Украина U-17 пропустила от Бельгии на последней минуте
Сине-желтые проиграли матч лидеров группы со счетом 1:2, но вышли в раунд 2

5A. Хет-трик и два ассиста. Месси устроил яркое шоу в игре Аргентины с Боливией
В ночь на 16 октября проходят матчи квалификации ЧМ-2026

5B. Бразилия разгромила Перу и поднялась на 4-е место в квалификации ЧМ-2026
Дубль с пенальти оформил Рафинья, также забили Андреас Перейра и Луис Энрике

6. ОФИЦИАЛЬНО: Гаджиев – игрок Металлиста 1925
Футболист определился с новой командой

7A. Насколько все серьезно? Довбик вернулся из сборной в Рим с травмой
Форвард сборной Украины не готов играть из-за воспаления колена

7B. Он нравится Артете и Эду. Арсенал интересуется звездой сборной Украины
Георгий Судаков может стать одноклубником Александра Зинченко

8. Накатани удивил, Иноуэ слетел с боя. Как Юнто идет к Наое через тайца
Рассказываем о событиях в Японии

9. Европа,MLS или Саудовская Аравия: где будет возрождать карьеру Погба?
Варианты, где может продолжить карьеру французский хавбек

10. Давайте отдадим сборной должное: лучше она сейчас не сыграла бы
О презентабельности, которая лишь внешняя

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Мировая сборной во Вроцлаве, скандал Мариуполя, победы топ-сборных в ЛН
Проблемы сборной перед Чехией, борьба за Судакова, успех Украины U-17
Победы Испании и Португалии, восстановление сборной, треш в боксе
главные новости
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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