Молодежка проиграла Сербии, юниоры U-17 уступили Бельгии, хет-трик Месси
Главные новости за 15 октября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 15 октября.
1A. Финиш на втором месте и выход на ЧЕ. Сборная Украины U-21 проиграла Сербии
Подопечные Унаи Мельгосы не сумели выиграть группу, уступив в последних турах
1B. Кто вышел на Евро-2025 U-21? Второе место для Украины, Англия выиграла 7:0
15 октября состоялись заключительные матчи группового раунда квалификации
2. Лига наций идет на паузу. Кто уже вышел из группы? Таблицы после 4 туров
Сборные Германии и Испании досрочно вышли в четвертьфинал
3A. Роналду не забил. Ничья Португалии и Шотландии, триллер Польши и Хорватии
Вечером 15 октября состоялись поединки 4-го тура Лиги наций
3B. Испания дома опозорила сербов. Результативная игра Дании и Швейцарии
Состоялся 4-й тур в Лиге наций 2024/25
3C. Мощная Румыния с Луческу снова выиграла в ЛН. 12 очков и первое место
Команда Мирчи одержала волевую победу против Литвы на выезде
4. Второе место группы. Украина U-17 пропустила от Бельгии на последней минуте
Сине-желтые проиграли матч лидеров группы со счетом 1:2, но вышли в раунд 2
5A. Хет-трик и два ассиста. Месси устроил яркое шоу в игре Аргентины с Боливией
В ночь на 16 октября проходят матчи квалификации ЧМ-2026
5B. Бразилия разгромила Перу и поднялась на 4-е место в квалификации ЧМ-2026
Дубль с пенальти оформил Рафинья, также забили Андреас Перейра и Луис Энрике
6. ОФИЦИАЛЬНО: Гаджиев – игрок Металлиста 1925
Футболист определился с новой командой
7A. Насколько все серьезно? Довбик вернулся из сборной в Рим с травмой
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7B. Он нравится Артете и Эду. Арсенал интересуется звездой сборной Украины
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