Молодежка проиграла Сербии, юниоры U-17 уступили Бельгии, хет-трик Месси

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 15 октября.

1A. Финиш на втором месте и выход на ЧЕ. Сборная Украины U-21 проиграла Сербии

Подопечные Унаи Мельгосы не сумели выиграть группу, уступив в последних турах

1B. Кто вышел на Евро-2025 U-21? Второе место для Украины, Англия выиграла 7:0

15 октября состоялись заключительные матчи группового раунда квалификации

2. Лига наций идет на паузу. Кто уже вышел из группы? Таблицы после 4 туров

Сборные Германии и Испании досрочно вышли в четвертьфинал

3A. Роналду не забил. Ничья Португалии и Шотландии, триллер Польши и Хорватии

Вечером 15 октября состоялись поединки 4-го тура Лиги наций

3B. Испания дома опозорила сербов. Результативная игра Дании и Швейцарии

Состоялся 4-й тур в Лиге наций 2024/25

3C. Мощная Румыния с Луческу снова выиграла в ЛН. 12 очков и первое место

Команда Мирчи одержала волевую победу против Литвы на выезде

4. Второе место группы. Украина U-17 пропустила от Бельгии на последней минуте

Сине-желтые проиграли матч лидеров группы со счетом 1:2, но вышли в раунд 2

5A. Хет-трик и два ассиста. Месси устроил яркое шоу в игре Аргентины с Боливией

В ночь на 16 октября проходят матчи квалификации ЧМ-2026

5B. Бразилия разгромила Перу и поднялась на 4-е место в квалификации ЧМ-2026

Дубль с пенальти оформил Рафинья, также забили Андреас Перейра и Луис Энрике

6. ОФИЦИАЛЬНО: Гаджиев – игрок Металлиста 1925

Футболист определился с новой командой

7A. Насколько все серьезно? Довбик вернулся из сборной в Рим с травмой

Форвард сборной Украины не готов играть из-за воспаления колена

7B. Он нравится Артете и Эду. Арсенал интересуется звездой сборной Украины

Георгий Судаков может стать одноклубником Александра Зинченко

8. Накатани удивил, Иноуэ слетел с боя. Как Юнто идет к Наое через тайца

Рассказываем о событиях в Японии

9. Европа,MLS или Саудовская Аравия: где будет возрождать карьеру Погба?

Варианты, где может продолжить карьеру французский хавбек

10. Давайте отдадим сборной должное: лучше она сейчас не сыграла бы

О презентабельности, которая лишь внешняя