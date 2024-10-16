Он нравится Артете и Эду. Арсенал интересуется звездой сборной Украины
Георгий Судаков может стать одноклубником Александра Зинченко
Лондонский клуб «Арсенал» продолжает следить за полузащитником донецкого Шахтера и сборной Украины Георгием Судаковым.
Пока рано говорить о том, будут ли работы предложения канониры по трансферу 22-летнего хавбека. Георгий соответствует профилю игрока, который нравится главному тренеру Арсенала Микелю Артети и техническому директору Эду Гаспару. К тому же, украинец играет на позиции, которую лондонский клуб хочет усилить в одно из ближайших трансферных окон.
В следующий вторник в Арсенале смогут оценить талант Судакова в очном матче с Шахтером в Лиге чемпионов. В то же время канониры, учитывая свой неудачный опыт подписания Михаила Мудрика, понимают, насколько тяжелыми будут переговоры с горняками.
Контракт Судакова с Шахтером рассчитан до конца 2028 года. Рыночная трансферная стоимость игрока составляет 35 млн евро. В нынешнем сезоне Георгий сыграл на клубном уровне 10 матчей, забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи.
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