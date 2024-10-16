Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Он нравится Артете и Эду. Арсенал интересуется звездой сборной Украины
Украина. Премьер лига
16 октября 2024, 04:15 | Обновлено 16 октября 2024, 04:33
433
0

Он нравится Артете и Эду. Арсенал интересуется звездой сборной Украины

Георгий Судаков может стать одноклубником Александра Зинченко

16 октября 2024, 04:15 | Обновлено 16 октября 2024, 04:33
433
0
Он нравится Артете и Эду. Арсенал интересуется звездой сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Судаков и Зинченко

Лондонский клуб «Арсенал» продолжает следить за полузащитником донецкого Шахтера и сборной Украины Георгием Судаковым.

Пока рано говорить о том, будут ли работы предложения канониры по трансферу 22-летнего хавбека. Георгий соответствует профилю игрока, который нравится главному тренеру Арсенала Микелю Артети и техническому директору Эду Гаспару. К тому же, украинец играет на позиции, которую лондонский клуб хочет усилить в одно из ближайших трансферных окон.

В следующий вторник в Арсенале смогут оценить талант Судакова в очном матче с Шахтером в Лиге чемпионов. В то же время канониры, учитывая свой неудачный опыт подписания Михаила Мудрика, понимают, насколько тяжелыми будут переговоры с горняками.

Контракт Судакова с Шахтером рассчитан до конца 2028 года. Рыночная трансферная стоимость игрока составляет 35 млн евро. В нынешнем сезоне Георгий сыграл на клубном уровне 10 матчей, забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи.

По теме:
Началась продажа билетов на матч между ПСВ и Шахтером в Лиге чемпионов
Станет ли Ракицкий новым владельцем ФСК Мариуполь? Есть новые подробности
Участник Лиги чемпионов заинтересовался дебютантом сборной Украины
Арсенал Лондон Георгий Судаков Александр Зинченко Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы АПЛ трансферы Микель Артета Эду Гаспар
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Двукратный триумфатор ЛЧ давал за таланта Динамо 10 млн. Известен ответ
Футбол | 15 октября 2024, 07:48 7
Двукратный триумфатор ЛЧ давал за таланта Динамо 10 млн. Известен ответ
Двукратный триумфатор ЛЧ давал за таланта Динамо 10 млн. Известен ответ

Тарас Михавко заинтересовал «Порту»

ФОТО. ДЕВУШКА ДНЯ. Ана Пелайо – та, которая восстановила Гави
Футбол | 16 октября 2024, 02:25 0
ФОТО. ДЕВУШКА ДНЯ. Ана Пелайо – та, которая восстановила Гави
ФОТО. ДЕВУШКА ДНЯ. Ана Пелайо – та, которая восстановила Гави

Сегодня познакомим вас с испанкой, которая помогала Гави восстанавливаться после травмы

Дана оценка шансам Украины U-21 сохранить 1-е место в отборе Евро-2025
Футбол | 15.10.2024, 10:17
Дана оценка шансам Украины U-21 сохранить 1-е место в отборе Евро-2025
Дана оценка шансам Украины U-21 сохранить 1-е место в отборе Евро-2025
Финиш на втором месте и выход на ЧЕ. Сборная Украины U-21 проиграла Сербии
Футбол | 15.10.2024, 23:28
Финиш на втором месте и выход на ЧЕ. Сборная Украины U-21 проиграла Сербии
Финиш на втором месте и выход на ЧЕ. Сборная Украины U-21 проиграла Сербии
Это не Усик. Экс-чемпион мира назвал лучшего боксера в истории Украины
Бокс | 15.10.2024, 08:06
Это не Усик. Экс-чемпион мира назвал лучшего боксера в истории Украины
Это не Усик. Экс-чемпион мира назвал лучшего боксера в истории Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Гвардиола назвал самого нежелаемого для себя соперника в Лиге чемпионов
Гвардиола назвал самого нежелаемого для себя соперника в Лиге чемпионов
14.10.2024, 04:39
Футбол
Капитан Natus Vincere потерял близкого человека во время победы на IEM Rio
Капитан Natus Vincere потерял близкого человека во время победы на IEM Rio
14.10.2024, 10:09
Киберспорт
Украина – Чехия – 1:1. Ничья со вкусом поражения. Видео голов и обзор матча
Украина – Чехия – 1:1. Ничья со вкусом поражения. Видео голов и обзор матча
15.10.2024, 00:15 10
Футбол
Мудрик получил неожиданный вариант трансфера из Ла Лиги. И это не Барса
Мудрик получил неожиданный вариант трансфера из Ла Лиги. И это не Барса
14.10.2024, 12:20 10
Футбол
Экс-арбитр ФИФА оценил назначенный пенальти в матче Украина – Чехия
Экс-арбитр ФИФА оценил назначенный пенальти в матче Украина – Чехия
15.10.2024, 03:40
Футбол
Автор супернокаута на шоу в Эр-Рияде рассказал, кто лучше: Усик или Фьюри
Автор супернокаута на шоу в Эр-Рияде рассказал, кто лучше: Усик или Фьюри
15.10.2024, 00:59
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем