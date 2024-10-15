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  4. Трансфер игрока сборной Украины в Тоттенхэм может сорваться. Что случилось?
Англия
15 октября 2024, 00:29 |
883
2

Трансфер игрока сборной Украины в Тоттенхэм может сорваться. Что случилось?

Георгий Судаков заинтересовал «шпор»

15 октября 2024, 00:29 |
883
2
Трансфер игрока сборной Украины в Тоттенхэм может сорваться. Что случилось?
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

22-летним полузащитником «Шахтера» Георгием Судаковым заинтересовался ряд европейских клубов.

Среди них есть лондонский «Тоттенхэм», который уже перешел к активным действиям. «Шпоры» стремятся подписать Судакова уже в течение 12 месяцев. Клуб регулярно отправляет скаутов следить за Судаковым. Агент Георгия Шаблий несколько раз прибывал в Лондон.

«Шахтер» требует за трансфер Судакова 60 миллионов евро. Однако сделка может и не состояться. Отмечается, что руководство «Шахтера» злится на президента «Тоттенхэма» Дэниеля Леви из-за ситуации, которая сложилась с Манором Соломоном.

В этом сезоне Судаков провел за «Шахтер» десять матчей, в которых забил семь голов и отдал две результативные передачи.

Ранее генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин вспомнил историю с зимним предложением «Наполи» в 40 миллионов евро за Судакова.

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Дмитро Олійник Источник: X (Twitter)
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Комментарии 2
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TolsTIyELF
Никто не дасть за него 60.
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+4
pol-55
За звичай Д.Леві,більше 50 не дає,але то було коли будував стадіон,хоч уже і змінив свій ліміт.
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0
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