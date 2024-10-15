Трансфер игрока сборной Украины в Тоттенхэм может сорваться. Что случилось?

22-летним полузащитником «Шахтера» Георгием Судаковым заинтересовался ряд европейских клубов.

Среди них есть лондонский «Тоттенхэм», который уже перешел к активным действиям. «Шпоры» стремятся подписать Судакова уже в течение 12 месяцев. Клуб регулярно отправляет скаутов следить за Судаковым. Агент Георгия Шаблий несколько раз прибывал в Лондон.

«Шахтер» требует за трансфер Судакова 60 миллионов евро. Однако сделка может и не состояться. Отмечается, что руководство «Шахтера» злится на президента «Тоттенхэма» Дэниеля Леви из-за ситуации, которая сложилась с Манором Соломоном.

В этом сезоне Судаков провел за «Шахтер» десять матчей, в которых забил семь голов и отдал две результативные передачи.

Ранее генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин вспомнил историю с зимним предложением «Наполи» в 40 миллионов евро за Судакова.