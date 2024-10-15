После матча с Чехией не покидает ощущение, что октябрьские подвиги нашей сборной – это то поздно, которое хоть и лучше никогда, но все равно поздно.

После четырех туров Лиги наций национальная сборная Украины все равно занимает последнее место в группе. Ситуация для нас не улучшилась ни после резвой победы над Сакартвело, ни после боевой ничьей против Чехии.

Теперь нам не остается ничего другого, окромя как выигрывать в оставшихся двух матчах – в обоих выездных поединках – против Грузии и Албании.

Теоретически эта задача видится вполне выполнимой. Но вот практически – есть серьезные сомнения. Мы можем только догадываться, в каком состоянии наши потенциальные сборники подойдут к ноябрьским матчам. Мы можем лишь догадываться, в каком состоянии подойдут к тем поединкам и наши оппоненты. И тем более, откуда нам знать, с какой ноги тогда встанет главный тренер сборной Украины Сергей Ребров.

То есть, рассуждать о двух последних турах ЛН прямо сейчас не представляется объективной возможности. А если просто разглагольствовать на данную тему, то Украина имеет небольшие шансы на первое место, но в то же время наша команда имеет реальные шансы и на вылет в дивизион С.

Ясно лишь одно: даже если «сине-желтые» выиграют матчи против Грузии и Албании, наша судьба не будет в наших руках, ибо многое будет зависеть от того, как в параллельных поединках будут играть наши конкуренты.

Собственно, вот главный итог четырех сыгранных туров Лиги наций для нашей национальной команды: мы зависимы. Мы зависимы не только от собственной формы или собственных тараканов в голове, но и от результатов наших соперников по квартету.

Более того, первая же осечка для нашей команды на финише может стать последней. К примеру, проигрыш в ближайшем матче – в Тбилиси – не только фактически лишает нашу команду надежд занять одно из двух первых мест, но и почти автоматически отправляет сборную Украины в дивизион С.

И в этой связи в который раз приходится сожалеть о дебютном провале нашей команды. Разбирать его причины в который раз нет ни желания, ни смысла. Все уже давно сказано. Не отыграешь назад, не переиграешь. Нужно исходить из того, что есть.

То, что есть прямо сейчас, смотрится вполне презентабельно. Это если заняться простой констатацией. Ибо получается, что в октябрьском игровом цикле наша главная команда страны очень достойно выглядела в матчах против двух лучших команд нашего квартета. И за это наша команда в любом случае заслуживает похвалы.

Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик и Сергей Ребров

О причинах нашего «ренессанса» говорить сложнее. Я далек от мысли, что Сергей Станиславович после сентябрьских оплеух и уничижительной критики вдруг резко переосмыслил прожитое и взялся за голову. Мне кажется, что если наставник нашей сборной и провел работу над ошибками, то сделал он это лишь для галочки. По той простой причине, что и тактически, и стилистически сборная Украины октябрьского образца выглядела идентично образцу сентябрьскому.

Мне кажется, Реброва спасла эпидемия травм. Как это не парадоксально звучит, но те игроки, которые выходили на поле вместо тех, кто были на больничном, оказались значительно мотивированнее. Не знаю, заслуга ли это наставника, или это исключительно индивидуальная, частная инициатива Калюжного сотоварищи, но факт очевиден: задора и настроя в третьем-четвертом туре было на порядок больше, нежели в двух первых поединках.

Я уже говорил после игры со сборной Грузии, что наша команда заметно прибавила в движении. Эта тенденция прослеживалась и в игре против команды Ивана Гашека. Безусловно, это позитивный момент.

Но наша беда в том, что в этом нашем более интенсивном движении нет даже намека на системность. Тактика «разумного хаоса», применяемого Валерием Лобановским в «Динамо» в конце девяностых годов прошлого века, и которую так пытается воплотить в своей команде ученик Мэтра и параллельно один из главных механизмов той блестящей киевской команды, в исполнении нынешних футболистов сборной Украины превращается в просто хаос.

При движении, даже интенсивном, обязательно нужна мысль. Уж извините, но мысли как таковой в исполнении футболистов сборной Украины и в двух последних матчах было не так уж и много. И если говорить конкретно и без купюр, то победу над Сакартвело принесли в первую очередь индивидуальные действия Мудрика, а ничью над Чехией – шальной пенальти, взявшийся на ровном месте.

И если еще глубже углубляться в игру нашей команды, то придется с сожалением констатировать, что игра при стандартах вблизи наших ворот была и остается ахиллесовой пятой сборной Украины. К тому же, наша команда уступила сопернику в прессинге. Игра в атаке – снова разочарование: надежда на Мудрика в этот раз не оправдалась, а Довбик был отрезан от мяча.

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Не лучшим образом проявил себя в критический момент и Ребров. Я имею ввиду своевременность замен. Замена Конопли напрашивалась значительно раньше 80-й минуты. Почему Яремчук вышел вместо Довбика, а не в пару к нему? Что, нас устраивала ничья? Почему не выпустить хотя бы в конце матча быстрых Назаренко, Кабаева или Ваната? Опять-таки, разве нас устраивала ничья? Или в такой вот способ Ребров пытался эту ничью удержать?

В общем, если посмотреть игру нашей команды против чехов под «микроскопом», то в глаза бросится много чего неприглядного. Но стоит ли топтаться по робким росткам надежды, пытаясь добраться до сути?

Не нужно этого делать. Художник рисует так, как он может. Объективно наша сборная сейчас в силу разных причин лучше играть не способна. И тренерский штаб на данный момент лучше работать не сможет. Поэтому давайте принимать случившееся за должное. А именно: октябрьские итоги сборной Украины смотрятся вполне презентабельно.