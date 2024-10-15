Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Давайте отдадим нашей сборной должное: лучше она сейчас не сыграла бы
Лига наций
15 октября 2024, 11:08 | Обновлено 15 октября 2024, 11:30
2103
20

Давайте отдадим нашей сборной должное: лучше она сейчас не сыграла бы

Валерий Василенко – о презентабельности, которая лишь внешняя

15 октября 2024, 11:08 | Обновлено 15 октября 2024, 11:30
2103
20
Давайте отдадим нашей сборной должное: лучше она сейчас не сыграла бы
Getty Images/Global Images Ukraine

После матча с Чехией не покидает ощущение, что октябрьские подвиги нашей сборной – это то поздно, которое хоть и лучше никогда, но все равно поздно.

После четырех туров Лиги наций национальная сборная Украины все равно занимает последнее место в группе. Ситуация для нас не улучшилась ни после резвой победы над Сакартвело, ни после боевой ничьей против Чехии.

Теперь нам не остается ничего другого, окромя как выигрывать в оставшихся двух матчах – в обоих выездных поединках – против Грузии и Албании.

Теоретически эта задача видится вполне выполнимой. Но вот практически – есть серьезные сомнения. Мы можем только догадываться, в каком состоянии наши потенциальные сборники подойдут к ноябрьским матчам. Мы можем лишь догадываться, в каком состоянии подойдут к тем поединкам и наши оппоненты. И тем более, откуда нам знать, с какой ноги тогда встанет главный тренер сборной Украины Сергей Ребров.

То есть, рассуждать о двух последних турах ЛН прямо сейчас не представляется объективной возможности. А если просто разглагольствовать на данную тему, то Украина имеет небольшие шансы на первое место, но в то же время наша команда имеет реальные шансы и на вылет в дивизион С.

Ясно лишь одно: даже если «сине-желтые» выиграют матчи против Грузии и Албании, наша судьба не будет в наших руках, ибо многое будет зависеть от того, как в параллельных поединках будут играть наши конкуренты.

Собственно, вот главный итог четырех сыгранных туров Лиги наций для нашей национальной команды: мы зависимы. Мы зависимы не только от собственной формы или собственных тараканов в голове, но и от результатов наших соперников по квартету.

Более того, первая же осечка для нашей команды на финише может стать последней. К примеру, проигрыш в ближайшем матче – в Тбилиси – не только фактически лишает нашу команду надежд занять одно из двух первых мест, но и почти автоматически отправляет сборную Украины в дивизион С.

И в этой связи в который раз приходится сожалеть о дебютном провале нашей команды. Разбирать его причины в который раз нет ни желания, ни смысла. Все уже давно сказано. Не отыграешь назад, не переиграешь. Нужно исходить из того, что есть.

То, что есть прямо сейчас, смотрится вполне презентабельно. Это если заняться простой констатацией. Ибо получается, что в октябрьском игровом цикле наша главная команда страны очень достойно выглядела в матчах против двух лучших команд нашего квартета. И за это наша команда в любом случае заслуживает похвалы.

Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик и Сергей Ребров

О причинах нашего «ренессанса» говорить сложнее. Я далек от мысли, что Сергей Станиславович после сентябрьских оплеух и уничижительной критики вдруг резко переосмыслил прожитое и взялся за голову. Мне кажется, что если наставник нашей сборной и провел работу над ошибками, то сделал он это лишь для галочки. По той простой причине, что и тактически, и стилистически сборная Украины октябрьского образца выглядела идентично образцу сентябрьскому.

Мне кажется, Реброва спасла эпидемия травм. Как это не парадоксально звучит, но те игроки, которые выходили на поле вместо тех, кто были на больничном, оказались значительно мотивированнее. Не знаю, заслуга ли это наставника, или это исключительно индивидуальная, частная инициатива Калюжного сотоварищи, но факт очевиден: задора и настроя в третьем-четвертом туре было на порядок больше, нежели в двух первых поединках.

Я уже говорил после игры со сборной Грузии, что наша команда заметно прибавила в движении. Эта тенденция прослеживалась и в игре против команды Ивана Гашека. Безусловно, это позитивный момент.

Но наша беда в том, что в этом нашем более интенсивном движении нет даже намека на системность. Тактика «разумного хаоса», применяемого Валерием Лобановским в «Динамо» в конце девяностых годов прошлого века, и которую так пытается воплотить в своей команде ученик Мэтра и параллельно один из главных механизмов той блестящей киевской команды, в исполнении нынешних футболистов сборной Украины превращается в просто хаос.

При движении, даже интенсивном, обязательно нужна мысль. Уж извините, но мысли как таковой в исполнении футболистов сборной Украины и в двух последних матчах было не так уж и много. И если говорить конкретно и без купюр, то победу над Сакартвело принесли в первую очередь индивидуальные действия Мудрика, а ничью над Чехией – шальной пенальти, взявшийся на ровном месте.

И если еще глубже углубляться в игру нашей команды, то придется с сожалением констатировать, что игра при стандартах вблизи наших ворот была и остается ахиллесовой пятой сборной Украины. К тому же, наша команда уступила сопернику в прессинге. Игра в атаке – снова разочарование: надежда на Мудрика в этот раз не оправдалась, а Довбик был отрезан от мяча.

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Не лучшим образом проявил себя в критический момент и Ребров. Я имею ввиду своевременность замен. Замена Конопли напрашивалась значительно раньше 80-й минуты. Почему Яремчук вышел вместо Довбика, а не в пару к нему? Что, нас устраивала ничья? Почему не выпустить хотя бы в конце матча быстрых Назаренко, Кабаева или Ваната? Опять-таки, разве нас устраивала ничья? Или в такой вот способ Ребров пытался эту ничью удержать?

В общем, если посмотреть игру нашей команды против чехов под «микроскопом», то в глаза бросится много чего неприглядного. Но стоит ли топтаться по робким росткам надежды, пытаясь добраться до сути?

Не нужно этого делать. Художник рисует так, как он может. Объективно наша сборная сейчас в силу разных причин лучше играть не способна. И тренерский штаб на данный момент лучше работать не сможет. Поэтому давайте принимать случившееся за должное. А именно: октябрьские итоги сборной Украины смотрятся вполне презентабельно.

По теме:
Довбик, забив Чехии, отпраздновал голевой юбилей
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ уведомила о характере травмы у Гуцуляка
Ребров провел 20-й матч во главе сборной Украины
статьи эксклюзив сборная Украины по футболу Лига наций Украина - Грузия
Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

100 хвилин АПЛ! Следите за новостями из Англии в новом Telegram-канале
Футбол | 15 октября 2024, 05:42 3
100 хвилин АПЛ! Следите за новостями из Англии в новом Telegram-канале
100 хвилин АПЛ! Следите за новостями из Англии в новом Telegram-канале

Получайте быстрее всех новости из самой топовой лиги на свой телефон в Телеграме!

Ничья в пользу конкурентов. Сборная Украины не смогла обыграть Чехию
Футбол | 14 октября 2024, 23:41 186
Ничья в пользу конкурентов. Сборная Украины не смогла обыграть Чехию
Ничья в пользу конкурентов. Сборная Украины не смогла обыграть Чехию

Команды обменялись голами

Украина – Чехия – 1:1. Ничья со вкусом поражения. Видео голов и обзор матча
Футбол | 15.10.2024, 00:15
Украина – Чехия – 1:1. Ничья со вкусом поражения. Видео голов и обзор матча
Украина – Чехия – 1:1. Ничья со вкусом поражения. Видео голов и обзор матча
Экс-арбитр ФИФА оценил назначенный пенальти в матче Украина – Чехия
Футбол | 15.10.2024, 03:40
Экс-арбитр ФИФА оценил назначенный пенальти в матче Украина – Чехия
Экс-арбитр ФИФА оценил назначенный пенальти в матче Украина – Чехия
ВИДЕО. Ребров дал оценку ничьей с Чехией в Лиге наций
Футбол | 15.10.2024, 10:53
ВИДЕО. Ребров дал оценку ничьей с Чехией в Лиге наций
ВИДЕО. Ребров дал оценку ничьей с Чехией в Лиге наций
Комментарии 20
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Андрій Заліщук
нам потрібен толковий тренер-тактик, а Ребров в цьому плані ніякий, команда у нас хороша, індивідувально технічна, їй треба просто поставити командну гру
Ответить
+10
Alehandro
З цим тренером жодного прогресу у команді не буде. Якщо команда не може впоратись з пресингом посереднього рівня суперника (а ця Чехія, визнаємо, далеко не найсильніша) і виходять із захисту через винос, а у нападі грають виключно за рахунок індивідуальних дій, а не реалізації якихось тактичних схем, то, вочевидь, роль тренера ніяка!
Ответить
+8
Dimaryz81
Надо к названию обязательно дописывать, при текущем тренере.
Ответить
+8
OLDTROLL
Не буде толку з Реброва як з тренера-просто пустушка, ні гри, ні результату!!!(((
Ответить
+6
Marcus
Давайте вже називати речі своїми іменами аффтар!
Ребров в черговий раз помилився зі складом на гру. Степаненко випав чи розчинився одразу, Шапаренко просто затоптали десь з 07 хвилини. Я не розумію одного. Як очевидні речі, які бачить навіть дитина з 2 класу, наше високооплачуєме лайно під назвою тренер , не хоче бачити. Так, у Степаненка величезний досвід, але що він значить без фізики , витривалості?
Шапаренко - страшна пісня . Гравець непоганий , але з одним але - він не здатний грати підвисоким тиском та пресингом. Та сама фізика, напевно очевидно він просто забив.
І цей «містер вперта неочевидність» замінив їх лише на 64! хвилині. Заміна Довбика показує також, що Ребров нажаль тактично слабкий , та просто немає іншого плана на гру. Це також показав перший тайм після пропущеного голу, гравці грали хаотично , не було зроблено ніяких коригувань. І наше велике щастя , що ми пропустили лише один м’яч. 
Але сума контракту напевно гріє більше ніж мужність визнання власних помилок та власної професійної невідповідальності займаємій посаді .
Ответить
+5
MaximusOne
До самовіддачі немає питань, кожен вчора викладався по повній як міг, але в тому і проблема, є розуміння що ці гравці і цей тренер краще грати не можуть, тобто треба міняти або гравців, або тренера.
Ответить
+5
vitaha33
Я не тренер, але бляха очевидно, що з такою силовою і високою командою як Чехія треба максимально опускати м'яч в низ, грати в колективну гру. А що ми бачили? 2-3 паси і виніс... Це пройде з грузинами і без шансів з чехами. Ми жодної боротьби не виграли, жодного верхового м'яча...
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
pricolist
Тренер отримав в своє розпорядження дуже гарних гравців і тупо не знає що робити. За свою роботу отримує шалені гроші і за 2 матчі ми створюємо декілька небезпечних моментів біля воріт суперників. це нікуди не годиться 
Ответить
+3
George Abuladze
Тобто тренер із зарплатою 1250000 євро в рік, і результат - останнє місце в слабкій групі ЛН для пана Василенка то норм?
Ответить
+3
Istm
хочу лише нагадати, як два роки назад багато дописувачів писали "Реброва тренером збірної!". Особисто мені як зараз, так і тоді, та власне ніколи не було зрозуміло, чому його вважають хорошим тренером і взагалі тренером.
Ответить
+2
Сьогодні Завтра
Ну результат не результат, а фізрук собі 2,5млн євро в кишеню поклав.
Плюс Назаренка потягав по Поььщам, давши зіграти за 2 матчі аж 5 хвилин. Ну це ж не тримати на банці ахмето-суркісних, ті можуть і по рогам наступати
Ответить
+2
Mamay
Автор трохи лагідно але розписав все по суті тренер в нас нажаль слабенький і це всім видно крім Шевченка який буде тримати колєжку до останнього, я памʼятаю як ребров коментував гру з румунами і така думка в нього проскочила шо Лунін помилився бо в реалі мʼяч дають в ноги пас від воротаря а ми граємо на винос і мол йому не треба нічого було видумувати, а вчорашні 20 хв показали шо так пів команди грає на винос, я вже навіть не пригадую хто так грає це повне дно😡
Ответить
0
GloryUkraine
Дійсно. Досвід Степаненко може допомогти? А реально, коли досвід Степаненко якось допоміг. Чому не поставити "голодного" Калюжного, особливо якщо у нього йде гра?
До Матвієнка вже всі звикли, що він за щось недоторканий. Просто займає чуже місце на полі. Про Шапаренко вже сказали тут багато. Згоден, грає він дуже погано. Чому не спробувати випустити Буяльського на поле? 
Судакова я би залишив, він бачить поле та партнерів. Хоч інколи дає відмінні паси.
Мудрик це не командний гравець. Він не бачить поля, партнерів і не знає, що робити з тим м'ячем. Всі його передачі в карному майданчику хаотичні, лише би куди.
Довбика, якби він не забив пенальті, то і не було би за що згадати( вже не перший матч). Яремчук-це холостий патрон. 
Трубін як завжди на висоті. Таловєров у другому матчі поспіль дуже добре. 
Забарний в цілому добре, правда є помилки. 
Ответить
0
v2341770
Зі статті Автора не зрозумів: так у нас у збУ вже все добре, чи не добре? Про яку жовтневу презентабельність команди можна стверджувати коли вона, проводячи 2 домашніх матчі ( хоча і на нейтральних полях, але ж вони для суперників були виїїздними точно) з далеко не топовими суперниками не одержує 2-х перемог? Чи може збУ була сильнішою за грою у матчах проти грузинів і чехів? І скільки небезпечних моментів біля воріт суперників створила команда у цих матчах? Отож-бо й воно. Піке команди, яке розпочалося ще на початку року продовжується. І коли закінчиться цей невдалий "політ"- не знає ніхто. Принаймні не під час цього турніру... я так думаю.
Ответить
0
Walle
З нормальним тренером зіграла б
Ответить
0
Олександр
А коли вони краще зіграли ?
Ответить
0
potemkin78
забей Шапаренко на 6 минуте всё бы было по другому
Ответить
-7
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Хватило двух сетов. Синнер и Джокович определили чемпиона Мастерса в Шанхае
Хватило двух сетов. Синнер и Джокович определили чемпиона Мастерса в Шанхае
13.10.2024, 13:21 12
Теннис
Не Мудрик. Игрок сборной Украины попал в команду тура Лиги наций
Не Мудрик. Игрок сборной Украины попал в команду тура Лиги наций
13.10.2024, 15:36 17
Футбол
ФОТО. Довбик получил уникальную карточку в EA FC 25. Известен рейтинг
ФОТО. Довбик получил уникальную карточку в EA FC 25. Известен рейтинг
13.10.2024, 21:34 1
Киберспорт
Сборная перед Чехией потеряла голкипера. У Реброва осталось 2 вратаря
Сборная перед Чехией потеряла голкипера. У Реброва осталось 2 вратаря
13.10.2024, 11:14 11
Футбол
Кто выиграл 12:0? Определены все обладатели путевок на ЧМ-2025 от Европы
Кто выиграл 12:0? Определены все обладатели путевок на ЧМ-2025 от Европы
13.10.2024, 13:07
Футбол
Капитан Natus Vincere потерял близкого человека во время победы на IEM Rio
Капитан Natus Vincere потерял близкого человека во время победы на IEM Rio
14.10.2024, 10:09
Киберспорт
Определен лучший боксер в истории. Мейвезер – 4-й. Есть ли украинец?
Определен лучший боксер в истории. Мейвезер – 4-й. Есть ли украинец?
14.10.2024, 07:25 11
Бокс
Тренер Фьюри назвал счет первого боя с Усиком, чем удивил Тайсона
Тренер Фьюри назвал счет первого боя с Усиком, чем удивил Тайсона
14.10.2024, 08:22 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем