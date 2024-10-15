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15.10.2024 21:30 – FT 1 : 0
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15 октября 2024, 23:28 | Обновлено 15 октября 2024, 23:42
2214
19

Финиш на втором месте и выход на ЧЕ. Сборная Украины U-21 проиграла Сербии

Подопечные Унаи Мельгосы не сумели выиграть группу, уступив в последних турах

15 октября 2024, 23:28 | Обновлено 15 октября 2024, 23:42
2214
19
Финиш на втором месте и выход на ЧЕ. Сборная Украины U-21 проиграла Сербии
Скриншот с трансляции

Молодежная сборная Украины во главе с испанским специалистом Унаи Мельгосой провела удивительный отборочный цикл к чемпионату Европы-2025. Об этом можно было с уверенностью говорить даже без учета октябрьского международного цикла, где «сине-желтым» предстояло сыграть с двумя соседями по турнирной таблице, Англией и Сербией.

К сожалению, первое противостояние в Борнмуте завершилось в пользу хозяев 2:1, после чего за нами все равно оставалось первенство в турнирной таблице группы F, однако «три льва» приблизились на расстояние в два пункта, что с учетом параллельных матчей последнего тура добавляло интриги. Пока Украина боролась в Стара Пазова, наши преследователи принимали абсолютного аутсайдера секстета, Азербайджан, и поэтому не стоило надеяться на чудо.

Начало матча было за нами – мяч постоянно держался у владений хозяев поля, даже намеков на контратаки от сербов не было, а уже на 13 минуте удар Краснопира был направлен точно в сетку в завершение прострела Романа с правого фланга. Однако там был офсайд, после чего команда Мельгосы создала возможность пробить для Ярмолюка, а вот дальше...

Далее Варфоломеев на 21 минуте попал в Алексича перед собственной штрафной после передачи, после чего с помощью Шливича «десятка» сербов наказал нас за этот промах. Как оказалось впоследствии, этого момента было вполне достаточно для того, чтобы прибить нашу уверенную игру в атаке и поставить под сомнение даже ничью в этом противостоянии.

Потому что до завершения первого тайма Украина больше ничего не смогла создать, и еще долгое время во второй половине не могла банально довести до завершения хотя бы одну из своих многочисленных атак. Сербы ничего не придумывали – просто сидели в обороне и отбивали мячи куда попало, пока мы кружили вокруг штрафной и иногда выполняли передачи, которые в основном были неточными.

Мельгоса проводил ротацию в заключительной части противостояния, однако появление даже таких игроков, как Квасница и Хлань в итоге стало просто сменой фамилий в протоколе, хотя у Ильи был такой момент, что и вырывать ничью после него было вполне возможно. Однако махнуть мимо пустых ворот с линии вратарской еще надо умудриться. А если такое не забивать, то на что мы вообще в этот вечер посягали? Англия свои семь в ворота Азербайджана положила с закрытыми глазами.

В итоге молодежная сборная Украины финишировала второй с 24 очками и пробилась в финальную часть чемпионата Европы-2025, тогда как Англия стала первой, имея на один балл больше, а Сербия стала третьей с отставанием от нас в восемь баллов.

Отбор на молодежный чемпионат Европы. 10 тур

Сербия U-21 – Украина U-21 – 0:0

Алексич, 21

Предупреждение: Варфоломеев, 40, Смоляков, 45 +1 – Алексич, 45+1, Шлович, 45+3

Сербия U-21: Каличанин – Попович, Миличич, Джурджевич – Радоевич (Вукичевич, 90+2), Шливич (Трифунович, 78), Степанович, Алексич (Крстич, 90+2), Лазич – Миятович, Милошевич (Петкович, 13)

Украина U-21: Нещерет – Смоляков (Хлань, 72), Мельниченко, Салюк, Роман – Ярмолюк (Федор, 72), Варфоломеев (Очеретько, 53), Рубчинский – Волошин, Краснопир (Квасница, 53, Горбач, 90), Брагару

Арбитр: Роберт Ян Дженкинс (Уэльс)

Сербский спортивный центр (Стара Пазова, Сербия)

СЕРБИЯ – УКРАИНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 19
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assa and
Поїздили туристами, два матчи програли,  водночас завдання виконали, але осадок залишився
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+5
Viktor Shuper
шкода що саме проти сербів усралися. ладно там англійці, але серби... ну таке (
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+3
Gargantua81
как кто то написал "эту венерическую болезнь принес нам де Дзерби" имея я виду длительные розыгрыши мяча от своих ворот.
тики-така это изобретение для реализации технического преимущества в голы, она полезна далеко не всем. бавария играя в силовой футбол забивала по 8 голов Барселоне, которая играла тики-таку.
прививать это говоновозилово украинцам это глупая идея, мы из-за дурацкой тактики теряем лучшее поколение украинского футбола.
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+3
newo
Чергові туристи на світових форумах підростають. Ну нехай, потім онукам будуть розповідати, що дід майже виграв групу відбіркову в 24 році.
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+3
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_Quantum19_
Неочікував такої змазаної кінцівки від нашої молодіжки. Грати настільки безвольно. Це типу натяк, що на Євро-25 матимемо повний провал?) 
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+2
Андрій Заліщук
Шкода звчиайно, по такій грі мали як мінімум не програти, але основне завдання було виконано, ми вийшли на друге ЄВРО поспіль без всяких плей-офф, тому впринципі браво команді Мельгоси!
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+2
Nba37
На Евро будет разочарование с таким футболом, как сегодня показали футболисты украинской сборной 
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+1
Mishgan2507
Серби звичайно шару дику зловили, вони не те шо на перемогу не награли навіть мінімальна поразка для них забагато. Давно такого автобусу не бачив. Що вони таким чином тренували ХЗ. Рівень гравців небо і земля і це головне.
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0
Nba37
Так и не научились защищаться, постоянно глупые ошибки и в нападение хромает реализация 
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0
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MaximusOne
На Євро буде краще, нашим на контратаках на відкритому просторі легше грати. 
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0
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Iigor6583
Як говориться, гралі, гралі, а в кінці вс@@@іся. До речі, а цей Кислиця з якого колгоспу? Недолуга не може влучили з метра в порожні ворота.
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-2
saltim
Так кого же мы в первую сборную делегируем? Огласите полный список. 
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-2
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