Финиш на втором месте и выход на ЧЕ. Сборная Украины U-21 проиграла Сербии

Молодежная сборная Украины во главе с испанским специалистом Унаи Мельгосой провела удивительный отборочный цикл к чемпионату Европы-2025. Об этом можно было с уверенностью говорить даже без учета октябрьского международного цикла, где «сине-желтым» предстояло сыграть с двумя соседями по турнирной таблице, Англией и Сербией.

К сожалению, первое противостояние в Борнмуте завершилось в пользу хозяев 2:1, после чего за нами все равно оставалось первенство в турнирной таблице группы F, однако «три льва» приблизились на расстояние в два пункта, что с учетом параллельных матчей последнего тура добавляло интриги. Пока Украина боролась в Стара Пазова, наши преследователи принимали абсолютного аутсайдера секстета, Азербайджан, и поэтому не стоило надеяться на чудо.

Начало матча было за нами – мяч постоянно держался у владений хозяев поля, даже намеков на контратаки от сербов не было, а уже на 13 минуте удар Краснопира был направлен точно в сетку в завершение прострела Романа с правого фланга. Однако там был офсайд, после чего команда Мельгосы создала возможность пробить для Ярмолюка, а вот дальше...

Далее Варфоломеев на 21 минуте попал в Алексича перед собственной штрафной после передачи, после чего с помощью Шливича «десятка» сербов наказал нас за этот промах. Как оказалось впоследствии, этого момента было вполне достаточно для того, чтобы прибить нашу уверенную игру в атаке и поставить под сомнение даже ничью в этом противостоянии.

Потому что до завершения первого тайма Украина больше ничего не смогла создать, и еще долгое время во второй половине не могла банально довести до завершения хотя бы одну из своих многочисленных атак. Сербы ничего не придумывали – просто сидели в обороне и отбивали мячи куда попало, пока мы кружили вокруг штрафной и иногда выполняли передачи, которые в основном были неточными.

Мельгоса проводил ротацию в заключительной части противостояния, однако появление даже таких игроков, как Квасница и Хлань в итоге стало просто сменой фамилий в протоколе, хотя у Ильи был такой момент, что и вырывать ничью после него было вполне возможно. Однако махнуть мимо пустых ворот с линии вратарской еще надо умудриться. А если такое не забивать, то на что мы вообще в этот вечер посягали? Англия свои семь в ворота Азербайджана положила с закрытыми глазами.

В итоге молодежная сборная Украины финишировала второй с 24 очками и пробилась в финальную часть чемпионата Европы-2025, тогда как Англия стала первой, имея на один балл больше, а Сербия стала третьей с отставанием от нас в восемь баллов.

Отбор на молодежный чемпионат Европы. 10 тур

Сербия U-21 – Украина U-21 – 0:0

Алексич, 21

Предупреждение: Варфоломеев, 40, Смоляков, 45 +1 – Алексич, 45+1, Шлович, 45+3

Сербия U-21: Каличанин – Попович, Миличич, Джурджевич – Радоевич (Вукичевич, 90+2), Шливич (Трифунович, 78), Степанович, Алексич (Крстич, 90+2), Лазич – Миятович, Милошевич (Петкович, 13)

Украина U-21: Нещерет – Смоляков (Хлань, 72), Мельниченко, Салюк, Роман – Ярмолюк (Федор, 72), Варфоломеев (Очеретько, 53), Рубчинский – Волошин, Краснопир (Квасница, 53, Горбач, 90), Брагару

Арбитр: Роберт Ян Дженкинс (Уэльс)

Сербский спортивный центр (Стара Пазова, Сербия)

СЕРБИЯ – УКРАИНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА