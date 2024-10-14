Сербия U21

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14 октября 2024, 16:37 | Обновлено 14 октября 2024, 16:56
609
0

Сербия U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч отбора на Евро-2025

Команда Унаи Мельгосы завершает свои выступления в квалификации континентального первенства

14 октября 2024, 16:37 | Обновлено 14 октября 2024, 16:56
609
0
Сербия U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч отбора на Евро-2025
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 15 октября, состоится матч квалификационного турнира Евро-2025 (U-21) между молодежными сборными Сербии и Украины. Поединок пройдет в городе Стара Пазова, на поле спортивного центра Футбольного союза Сербии. Начало – в 21:30 по киевскому времени.

Сербия U-21

Молодежная сборная Сербии в турнирной таблице отборочной группы F занимает 3-е место, имея 13 очков после 9 игр. На счету балканцев 4 победы при 4 поражениях, одна игра завершилась вничью, мячи 12-18.

Шансы как на победу в группе, так и на итоговое второе место стали равны у балканцев нулю еще где-то на экваторе турнирной дистанции. Немудрено, что перед началом заключительного отрезка евроотбора, который стартовал с приходом календарной осени, в сборной Сербии U-21 прошла, образно говоря, смена поколения. Состав команды, выступающий в текущей квалификации Евро-2025 (U-21), значительно обновился.

Первой игрой нового коллектива стала встреча со сборной Украины U-21. В ней «сине-желтые» добились победы со счетом 2:1, но по ходу матча были вынуждены отыгрываться. А вот в следующем поединке против команды Азербайджана U-21 на выезде сербы добились победы — 2:0.

Думается, не лишним будет заметить, что в весенней части нынешнего отбора команда Сербии U-21 в старом составе сыграла на выезде вничью 1:1 со сборной Люксембурга U-21 и проиграла дома команде Северной Ирландии U-21 со счетом 1:2.

Исходя из того, что турнирной цели у балканцев уже нет, а работа идет на перспективу, можно предположить, что против украинской сборной изменения в их составе будут минимальными по сравнению с последними играми — против азербайджанцев, к примеру. Хотя возможна и обратная ситуация, но она маловероятна, так как команда Украины U-21 в ее нынешнем статусе является сильным раздражителем и на ее фоне можно проверить лучшие кадры, которые есть в коллективе.

Украина U-21

Молодежная сборная Украины U-21 за тур до завершения квалификационной дистанции является лидером группы F. Она провела девять матчей, в которых добилась восьми побед и проиграла только один раз при общей разности мячей 20-6.

11 октября подопечные Унаи Мельгосы в Борнмуте провели матч с ровесниками из команды Англии и проиграли – 1:2. Уступили «сине-желтые» в матче с драматичным для них финалом, так как камбек британцы начали на 88-й минуте, а победный гол забили в компенсированное время поединка.

До встречи с Англией U-21 турнирная ситуация, в которой находились украинцы, была довольно-таки позитивной для них. Они имели фору в 5 очков перед англичанами. Сейчас, после поражения, разрыв между командами составляет уже 2 пункта. Исходя из этого, ничья в игре с Сербией U-21 не позволит украинцам занят первое место, если Англия U-21 в параллельном матче обыграет Азербайджан U-21 (в обратное, будем откровенны, мало кто верит). Если Украина U-21 и Англия U-21 наберут одинаковое количество очков, то молодые британцы опередят украинцев за счет лучших дополнительных показателей. Так что – украинцам в матче с сербами надо только побеждать, чтобы занять итоговое 1-е место.

К сожалению, игру против англичан не смог из-за повреждения доиграть фланговый защитник Илья Крупский. В перерыве матча его заменил Максим Брагару. Вероятно, именно игрок «Динамо» начнет в старте встречу с сербами. Что до других возможных перестановок в составе сборной Украины U-21, то исключить их нельзя, исходя из тактического плана команды на предстоящий матч. Благо, у Мельгосы имеется достаточный выбор исполнителей под различные цели. Главной же задачей украинцев должна быть победа и только она. Три очка, завоеванные в Стара Пазове, станут отменным финальным аккордом исторического выступления молодежной сборной Украины в отборе Евро-2025 (U-21).

Статистика встреч

Первая встреча сборных Сербии U-21 и Украины U-21 в нынешней квалификации чемпионата Европы 2025 состоялась 6 сентября этого года.

Игра, которая прошла в Риге (Латвия), завершилась победой «сине-желтых» со счетом 2:1.

Уже на 7-й минуте поединка украинцы пропустили гол и были вынуждены отыгрываться. На 34-й минуте Назар Волошин с передачи Арсена Батагова паритет восстановил, а на 58-й минуте Егор Ярмолюк точным ударом с 11-метровой отметки принес Украине волевую победу.

Прогноз на противостояние

Эксперты считают фаворитом матча команду Украины U-21. Ее шансы на победу не намного выше, чем у Сербии U-21, и не в последнюю очередь из-за того, что для балканцев это будет домашняя игра. Фактор родных стен немаловажен и иногда является определяющим. Впрочем, нам известно, что подопечные Унаи Мельгосы, по сути, практически постоянно играют на выезде и добиваются хороших результатов. Думается, должен быть и на этот раз позитивный результат. Если обойдется без неприятностей для украинцев на старте, то они должны будут до последнего играть только на победу.

Ориентировочные составы:

Сербия U-21: Каличанин – Джурджевич, Серафимович, Илич, Константинов, Джодич, Сливич, Миличич, Миятович, Величкович, Милошевич.

Украина U-21: Нещерет – Брагару, Михавко, Мельниченко, Вивчаренко, Ярмолюк, Очеретько, Федор, Хлань, Волошин, Краснопир.

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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