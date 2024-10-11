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11 октября 2024, 23:40 | Обновлено 12 октября 2024, 00:01
2944
8

Первая неудача. Украина U-21 в гостях проиграла Англии U-21

Команда Унаи Мельгосы потерпела поражение после восьми побед подряд

11 октября 2024, 23:40 | Обновлено 12 октября 2024, 00:01
2944
8
Первая неудача. Украина U-21 в гостях проиграла Англии U-21
Getty Images/Global Images Ukraine

На фоне всех проблем с результатами у национальной сборной Украины во время последних противостояний, молодежная команда нашей страны среди юношей в возрасте до 21 года под руководством Унаи Мельгосы вызывала чисто восхищение. Да и нечего тут скрывать – «сине-желтые» в сложной отборочной группе под литерой F с соперниками уровня Англии и Сербии имели максимум зачетных баллов после восьми сыгранных матчей.

Фактически, это гарантировало нам место на предстоящем международном форуме, однако «три льва» не хотели терять лицо, а потому у них оставалось всего две игры, за счет которых коллектив Бена Фатчера мог нас догнать. К сожалению, или к счастью, один из этих матчей был лобовой встречей в Борнмуте на стадионе «Виталити», по которому основной защитник «взрослой» сборной Илья Забарный мог бы уже составить целую энциклопедию, если бы не был занят параллельным матчем против Грузии в Познани.

Англия считалась в этой игре явным фаворитом, а мы – аутсайдером соответственно, но так оно было и перед первой встречей, которая завершилась победой команды Мельгосы со счетом (3:2), поэтому ничем здесь нас не удивили. Как не удивили и сами хозяева поля тем, что заставили Украину отбиваться весь первый тайм.

Фактически, «сине-желтые» не покидали пределы собственной половины и постоянно находились под давлением. Моменты у англичан, конечно, так же присутствовали, но наиболее обидно из-за этого было тогда, когда мы сами себе их привозили, как это произошло в случае с Очеретько посреди тайма. Однако Нещерет что во время ударов Англии, преимущественно – с дальней дистанции, что во время таких погрешностей, непременно спасал ворота, поэтому как-то дотерпели до перерыва, а там уже и планы на второй тайм можно было корректировать.

Мельгоса решил, что время выпускать Брагару на фланг обороны вместо Крупского, и это неудивительно, потому что на атаку надежды были очень умеренными, а вот в защите пришлось бы работать при любых условиях. Тем более, когда Очеретько продолжил грубым образом ошибаться, и снова едва не привез гол в свои ворота на 54 минуты потерей мяча вблизи штрафной. И как там только удалось Нещерету ногами парировать мяч...

Однако за счет дальнейших замен Мельгосе удалось перезагрузить команду и Украина наконец начала атаковать. Причем сразу с голевыми моментами и опасными прострелами с флангов, с которыми справиться защитники Англии смогли явно не сразу. В конце концов, произошло невероятное – Очеретько на 71 минуте закрутил угловой с правого фланга в дальний угол, а Михавко занес головой мяч в сетку.

Далее сценарий был прогнозируемый – Англия должна была давить еще сильнее, но чтобы таких ярких моментов, как до перерыва или сразу после отдыха, у нее уже не было. Не проблема – Украина способна сама привезти себе опасность, что и показали подаренный штрафной для Макейти на 88 минуте, а также отданное ему под добивание пространство в центре собственных владений в компенсированное время. Увы, расставить точки над «і» с первой попытки не получилось.

Заключительный матч группового этапа отбора на Евро-2025 Англия проведет дома против Азербайджана, а Украина будет гостить у Сербии.

Квалификация Евро-2025 (U-21). Группа F

Англия U-21 – Украина U-21 – 2:1

Макейти, 88, 90+2 – Михавко, 71

Грей, 55, Филоджин, 56 – Хлань, 25, Михавко, 63

Англия U-21: Траффорд – Грей (Роджерс, 63), Гарвуд-Беллис, Кванса, Холл, Филоджин (Линг-Жуниор, 84), Макейти, Мортон (Андерсон, 78), Гиншелвуд (Скарлетт, 84), Хатчинсон (Гиттенс, 63), Делап.

Украина U-21: Нещерет – Крупский (Брагару, 46), Мельниченко, Михавко, Вивчаренко, Очеретько, Ярмолюк, Волошин (Квасница, 84), Федор (Яцик, 72), Хлань (Смоляков, 56), Краснопир (Горбач, 56).

Арбитр: Хоакин Эстлинг (Швеция)

Стадион: «Дин Корт» (Борнмут, Англия)

АНГЛИЯ U-21 – УКРАИНА U-21. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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Микола Унгурян
В принципі задача виходу у фінальну частині вирішена. А перше місце було б чудовим бонусом
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За пять минут пропустили два, как всегда на последних минутах!!!
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