Англия U21

В пятницу, 11 октября, состоится матч квалификационного турнира Евро-2025 (U-21) между молодежными сборными Англии и Украины.

Поединок пройдет в Борнмуте, на поле арены «Дин Корт». Начало – в 21:45 по киевскому времени.

Молодежная сборная Англии U-21 в турнирной таблице группы F отбора чемпионата Европы 2025 (U-21) занимает 2-е место. В 8 матчах наследники родоначальников футбола набрали 19 очков. Они одержали 6 побед, 1 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражение.

Молодежная команда Украины U-21 является лидером группы F. Она провела восемь матчей, в которых добилась восьми побед при общей разнице в счете 19-4.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Англия U-21 – Украина U-21, за которой можно следить в украинской версии сайта.