Англия U21

Англия U-21 – Украина U-21. Текстовая трансляция матча отбора на Евро-2025
Стенограмма поединка квалификации молодежного чемпионата Европы
В пятницу, 11 октября, состоится матч квалификационного турнира Евро-2025 (U-21) между молодежными сборными Англии и Украины.
Поединок пройдет в Борнмуте, на поле арены «Дин Корт». Начало – в 21:45 по киевскому времени.
Молодежная сборная Англии U-21 в турнирной таблице группы F отбора чемпионата Европы 2025 (U-21) занимает 2-е место. В 8 матчах наследники родоначальников футбола набрали 19 очков. Они одержали 6 побед, 1 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражение.
Молодежная команда Украины U-21 является лидером группы F. Она провела восемь матчей, в которых добилась восьми побед при общей разнице в счете 19-4.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Англия U-21 – Украина U-21, за которой можно следить в украинской версии сайта.
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