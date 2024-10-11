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  4. Англия U-21 – Украина U-21 – 2:1. Дубль Макати. Видео голов и обзор
Евро U21
Англия U21
11.10.2024 21:45 – FT 2 : 1
УКРАИНА U21
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Молодежные турниры
11 октября 2024, 23:39 | Обновлено 11 октября 2024, 23:44
2359
1

Англия U-21 – Украина U-21 – 2:1. Дубль Макати. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча квалификации Евро-2025 U-21

11 октября 2024, 23:39 | Обновлено 11 октября 2024, 23:44
2359
1
Англия U-21 – Украина U-21 – 2:1. Дубль Макати. Видео голов и обзор
УАФ

Молодежная сборная Украины U-21 проводит матч квалификации Евро-2025 U-21 против команды Англии U-21.

Поединок Англия – Украина проходить в Борнмуте на стадионе «Дин Корт» 11 октября в 21:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сине-желтые одержали 8 побед в 8 матчах и практически оформили путевку в финальный турнир.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче

Англия U-21 – Украина U-21 – 2:1. Дубль Макати. Видео голов и обзор

ГОЛ! 0:1. Михавко, 70 мин.

Видеотрансляция матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Джеймс Макати (Англия U21).
88’
ГОЛ ! Мяч забил Джеймс Макати (Англия U21).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Тарас Михавко (УКРАИНА U21).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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василь бруховський
.....зато коментатор вже розпродує за мільйони.
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