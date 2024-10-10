Англия U21

В пятницу, 11 октября, состоится матч квалификационного турнира Евро-2025 (U-21) между молодежными сборными Англии и Украины. Поединок пройдет в Борнмуте, на поле арены «Дин Корт». Начало – в 21:45 по киевскому времени.

Англия U-21

Молодежная сборная Англии U-21 в турнирной таблице группы F квалификации чемпионата Европы 2025 (U-21) занимает 2-е место. В 8 матчах наследники родоначальников футбола набрали 19 очков. Они одержали 6 побед, 1 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражение.

Только у украинцев лучше турнирные показатели, чем у англичан. Они имеют 24 очка из 24 возможных. Однако в чем молодые «львы» являются вне конкуренции, так это в разнице мячей. На их счету 32 гола – это больше, чем у других команд группы. Даже больше, чем у Украины U-21 и Сербии U-21, которая идет третьей, вместе взятых (19 голов + 12 голов). Пропустила команда Англии U-21 пять голов. То есть, она имеет на сегодня разницу в голах, равную +27. Для сравнения: у украинской сборной этот показатель составляет +15, а у сербской – минус 6.

Англичане стартовали с побед над Люксембургом U-21 (3:0) и Сербией U-21 (9:1), после чего проиграли команде Украины U-21 (2:3). Далее молодые «львы» вновь вернулись на победную поступь — выиграли в матчах с командами Сербии U-21 (3:0), Северной Ирландии U-21 (3:0), Азербайджана U-21 (5:1) и Люксембурга (7:0).

В своем последнем официальном матче «молодежка» Англии на выезд поделила очки со сборной Северной Ирландии U-21 – 0:0. Эта осечка привела к тому, что разрыв между англичанами и сборной Украины U-21, которая занимает 1-е место, вырос до 5 очков.

При имеющемся раскладе сил в группе F команда Англии U-21 9 сентября провела спарринг с ровесниками из команды Австрии и добилась победы со счетом 4:1.

Впереди у англичан в квалификации Евро 2025 (U-21) матчи с украинцами и командой Азербайджана U-21 (15 октября). В предстоящей игре с «сине-желтыми» Англии U-21 для желаемого триумфа в группе нужна только победа. Иной другой результат де-юре закрепит за украинской командой итоговое 1-е место в отборе.

Украина U-21

Молодежная сборная Украины U-21 является лидером группы F. Она провела восемь матчей, в которых добилась восьми побед при общей разнице в счете 19-4. С 24 очками в активе подопечные Унаи Мельгосы уже досрочно гарантировали себе путевку в финальную стадию континентального первенства. Единственный вопрос: с какого места они туда выйдут.

Если «сине-желтые» не проиграют Англии U-21, то гарантируют себе итоговое 1-е место в группе. Вдруг будет негативный результат с англичанами, то победа в заключительной встрече отбора с Сербией U-21 все же принесет победу в группе. Если же и с сербами не сложится, то украинцы гарантировано попадут на Евро-2025 (U-21) как одна из лучших сборных из числа финишировавших вторыми. Тут стоит учесть, что англичане после Украины (U-21) должны будет обыграть и команду Азербайджана U-21.

Таковы, как говорится, возможные расклады в группе. Пока же можно вспомнить, что в победную серию команды Мельгосы в нынешней квалификации вошли выигрыши у Северной Ирландии U-21 (1:0), Люксембурга U-21 (3:0), Англии U-21 (3:2), вновь Люксембурга U-21 (4:0), Азербайджана U-21 (1:0 и 3:0), Сербии U-21 (2:1) и Северной Ирландии U-21 (2:1).

Во вторник, 8 октября, сборная Украины U-21 рейсом Кишинев – Лондон добралась до туманного Альбиона, а уже из столицы Англии отправилась к месту дислокации – в город Борнмут. Главный тренер «сине-желтых» Унаи Мельгоса вызвал в расположение команды 24 футболиста. Однако в последний момент в составе произошли изменения: вместо защитника «Руха» Романа Дидыка, у которого диагностировали сотрясение мозга, в Англию полетел полузащитник «Полесья» Борис Крушинский.

Статистика встреч

Встреча сборных Украины U-21 и Англии U-21, образно говоря, в первом круге нынешнего квалификационного турнира Евро-2025 (U-21) состоялась 16 октября прошлого года в Кошице (Словакия) и завершилась со счетом 3:2 в пользу «сине-желтых».

Голы Назара Волошина и Олега Очеретько до перерыва дали украинцам хорошую фору – 2:0. После перерыва одноклубник украинца Михаила Мудрика по «Челси» Нони Мадуэке разницу в счете сократил, а на 89-й минуте Чарли Крессуэлл сделал результат ничейным. Казалось бы, в итоге будет 2:2, но на на 4-й компенсированной минуте Илья Квасница вывел Украину U-21 вперед и принес ей победу – 3:2.

Прогноз на противостояние

Сборная Украины не является фаворитом предстоящего матча, что, учитывая его выездной статус для «сине-желтых», не является неожиданным. От молодых «львов» многие эксперты ждут победы. Впрочем, победа Англии U-21 была ожидаемой и год назад, когда команды провели первую очную встречу в отборе.

Осмелимся предположить, что не победят англичане и на этот раз. Поединок должен принести ничью.

Ориентировочные составы:

Англия U-21: Траффорд – Кванса, Гарвуд-Беллис, Дойл, Грей, Андерсон, Хекни, Байно-Гиттенс, Макети, Дилеп, Роджерс.

Украина U-21: Нещерет – Крупский, Михавко, Салюк, Смоляков, Рубчинский, Очеретько, Варфоломеев, Брагару, Волошин, Краснопир.