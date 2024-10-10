Один шанс на миллион. Почему украинская молодежка еще не вышла на Евро

Сборная Украины U-21 математически еще не гарантировала себе выход в финальный раунд ЧЕ-2025.

Несмотря на первоначальные расчеты, нашелся один крайне маловероятный сценарий, при котором команда Унаи Мельгосы не выйдет в финальную часть Евро-2025 U-21.

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Официально получили путевки на Евро-2025 U-21 три сборные: Словакия (хозяин), Нидерланды, Испания.

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Сине-желтые лидируют в группе с 24 очками из 24, опережая Англию (19 из 24). Для того, чтобы понять, оформлена ли путевка математически, надо изучить наихудший сценарий: если Украина проиграет два оставшихся матча (против Англии и Сербии), а английская команда выиграет оба поединка.

В финальную часть Евро-2025 U-21 по итогам квалификации выйдут 15 команд, которые присоединятся к хозяину финального турнира – Словакии. Среди них: 9 победителей групп, 3 лучшие команды среди обладателей вторых мест и 3 победителя плей-офф, в котором будут играть остальные 6 обладателей вторых мест.

Турнирная таблица группы F

Оставшиеся матчи лидеров группы F

11 октября. Англия U-21 – Украина U-21

15 октября. Сербия U-21 – Украина U-21

15 октября. Англия U-21 – Азербайджан U-21

Первоначально всем показалось, что сине-желтые в худшем случае точно станут одной из трех лучших вторых команд групп. УЕФА и УАФ даже выложили официальные подтверждения выхода Украины на Евро-2025 U-21.

Но нет! Эксперты рассчитали один сложный вариант, при котором сразу три вторые команды будут опережать сборную Украины.

Результаты матчей с худшей 6-й командой группы отбрасываются, и в зачет рейтинга вторых мест (в наихудшем варианте) у Украины будут 18 очков.

В таком случае Украину в рейтинге вторых мест могут опередить Словения (может набрать 19 баллов), Польша и Португалия (по 18).

Фантастический сценарий, при котором Украина окажется 4-й в рейтинге вторых мест:

1. Словения – 19 очков (группа H)

2. Польша – 18 очков (группа D)

3. Португалия – 18 очков (группа G)

4. Украина – 18 очков (группа F)

Текущий рейтинг вторых мест (обладатели второго места могут изменяться)

Выводы

Конечно же, расклад, при котором Украина окажется без прямой путевки, является фантастическим. Его вероятность исчисляется микроскопическими долями процента. Переживать об этом смысла нет, формальное подтверждение путевки практически наверняка будет получено 11 октября.

Формирование пар стыкового этапа запланировано на 17 октября, а жеребьевка финального турнира Евро-2025 U-21 при участии 16 сборных (4 группы по 4 команды) состоится 3 декабря в Братиславе.

Турнирные таблицы квалификации Евро-2025 U-21