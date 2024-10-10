Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Один шанс на миллион. Почему украинская молодежка еще не вышла на Евро
Молодежные турниры
10 октября 2024, 19:30 | Обновлено 10 октября 2024, 19:34
3343
3

Один шанс на миллион. Почему украинская молодежка еще не вышла на Евро

Несмотря на первоначальные расчеты, нашелся один маловероятный сценарий

10 октября 2024, 19:30 | Обновлено 10 октября 2024, 19:34
3343
3
Один шанс на миллион. Почему украинская молодежка еще не вышла на Евро
УАФ

Сборная Украины U-21 математически еще не гарантировала себе выход в финальный раунд ЧЕ-2025.

Несмотря на первоначальные расчеты, нашелся один крайне маловероятный сценарий, при котором команда Унаи Мельгосы не выйдет в финальную часть Евро-2025 U-21.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Официально получили путевки на Евро-2025 U-21 три сборные: Словакия (хозяин), Нидерланды, Испания.

В УЕФА изменили список команд, прошедших на ЧЕ, и убрали из него Украину

Сине-желтые лидируют в группе с 24 очками из 24, опережая Англию (19 из 24). Для того, чтобы понять, оформлена ли путевка математически, надо изучить наихудший сценарий: если Украина проиграет два оставшихся матча (против Англии и Сербии), а английская команда выиграет оба поединка.

В финальную часть Евро-2025 U-21 по итогам квалификации выйдут 15 команд, которые присоединятся к хозяину финального турнира – Словакии. Среди них: 9 победителей групп, 3 лучшие команды среди обладателей вторых мест и 3 победителя плей-офф, в котором будут играть остальные 6 обладателей вторых мест.

Турнирная таблица группы F

Оставшиеся матчи лидеров группы F

  • 11 октября. Англия U-21 – Украина U-21
  • 15 октября. Сербия U-21 – Украина U-21
  • 15 октября. Англия U-21 – Азербайджан U-21

Первоначально всем показалось, что сине-желтые в худшем случае точно станут одной из трех лучших вторых команд групп. УЕФА и УАФ даже выложили официальные подтверждения выхода Украины на Евро-2025 U-21.

Но нет! Эксперты рассчитали один сложный вариант, при котором сразу три вторые команды будут опережать сборную Украины.

Результаты матчей с худшей 6-й командой группы отбрасываются, и в зачет рейтинга вторых мест (в наихудшем варианте) у Украины будут 18 очков.

В таком случае Украину в рейтинге вторых мест могут опередить Словения (может набрать 19 баллов), Польша и Португалия (по 18).

Фантастический сценарий, при котором Украина окажется 4-й в рейтинге вторых мест:

  • 1. Словения – 19 очков (группа H)
  • 2. Польша – 18 очков (группа D)
  • 3. Португалия – 18 очков (группа G)
  • 4. Украина – 18 очков (группа F)

Текущий рейтинг вторых мест (обладатели второго места могут изменяться)

Выводы

Конечно же, расклад, при котором Украина окажется без прямой путевки, является фантастическим. Его вероятность исчисляется микроскопическими долями процента. Переживать об этом смысла нет, формальное подтверждение путевки практически наверняка будет получено 11 октября.

Формирование пар стыкового этапа запланировано на 17 октября, а жеребьевка финального турнира Евро-2025 U-21 при участии 16 сборных (4 группы по 4 команды) состоится 3 декабря в Братиславе.

Турнирные таблицы квалификации Евро-2025 U-21

По теме:
Англия U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч отбора на Евро-2025
ВИДЕО. Трамп забыл свой кий. Как Джадд победил Хиггинса на турнире в Китае
ВИДЕО. Украинская молодежка продолжает подготовку к матчу с Англией U-21
сборная Украины по футболу U-21 Унаи Мельгоса выбор редакции статистические расклады Евро-2025 U-21 сборная Англии по футболу U-21 Англия - Украина
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Эрлинг Холанд ищет новое жилье вместе со своей девушкой
Футбол | 10 октября 2024, 06:19 0
ФОТО. Эрлинг Холанд ищет новое жилье вместе со своей девушкой
ФОТО. Эрлинг Холанд ищет новое жилье вместе со своей девушкой

Норвежский нападающий Манчестер Сити выбрался на смотрины нового дома со своей горячей подругой

Ребров высказался о Лиге наций: «Это больше подготовка к отбору ЧМ-2026»
Футбол | 10 октября 2024, 18:13 5
Ребров высказался о Лиге наций: «Это больше подготовка к отбору ЧМ-2026»
Ребров высказался о Лиге наций: «Это больше подготовка к отбору ЧМ-2026»

Тренер сборной Украины оценил важность турнира

Назван лучший полузащитник за всю историю. Не Зидан, не Модрич и Иньеста
Футбол | 10.10.2024, 07:14
Назван лучший полузащитник за всю историю. Не Зидан, не Модрич и Иньеста
Назван лучший полузащитник за всю историю. Не Зидан, не Модрич и Иньеста
Украина – Грузия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Футбол | 10.10.2024, 17:47
Украина – Грузия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Украина – Грузия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Анисимова обратилась к фанатам после того, как отказалась играть с Костюк
Теннис | 09.10.2024, 20:33
Анисимова обратилась к фанатам после того, как отказалась играть с Костюк
Анисимова обратилась к фанатам после того, как отказалась играть с Костюк
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Андрій Заліщук
це точно, вперше таке бачу за участі нашої збірної, що не вийти на ЄВРО буде в сотні раз важче, ніж вийти
Ответить
+1
suforza1921
Одним словом, аби Україна не вийшла, то потрібно програти самим два матчі, щоб Словенія виграла один матч, Франція обидва матчі, Хорватія обидва матчі, Польща з великим рахунком на виїзді у Німеччини і Португалія програла обидва свої матчі, один з яких Андоррі. Тільки за цього розкладу ми не проходимо) Але це навіть не з розряду фантастики, хоча теоретична ймовірність існує. 
Ответить
0
Tower Bridge
Спасибо экспертам.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Путь к титулу. В андеркарде Усик – Фьюри будет еще один мегафайт супертяжей
Путь к титулу. В андеркарде Усик – Фьюри будет еще один мегафайт супертяжей
08.10.2024, 22:25 1
Бокс
Оценены шансы Украины в матче Лиги наций с Грузией
Оценены шансы Украины в матче Лиги наций с Грузией
09.10.2024, 07:25 11
Футбол
Возвращается. Клопп подписал контракт на работу с 1 января 2025 года
Возвращается. Клопп подписал контракт на работу с 1 января 2025 года
09.10.2024, 09:12 1
Футбол
Эвандер Холифилд назвал боксера, который смог бы победить Леннокса Льюиса
Эвандер Холифилд назвал боксера, который смог бы победить Леннокса Льюиса
09.10.2024, 07:09 3
Бокс
Ярослава МАГУЧИХ: «Хейтеры писали: как так – только серебро»
Ярослава МАГУЧИХ: «Хейтеры писали: как так – только серебро»
08.10.2024, 16:14 3
Олимпийские игры
ФОТО. Секс-запись 24-летней судьи и чиновника переросла в скандал!
ФОТО. Секс-запись 24-летней судьи и чиновника переросла в скандал!
08.10.2024, 23:46 9
Футбол
Где смотреть онлайн матч Лиги наций Украина – Грузия
Где смотреть онлайн матч Лиги наций Украина – Грузия
10.10.2024, 08:04 1
Футбол
ВИДЕО. Фанаты призывают забрать у Роналду сына из-за его мер воспитания!
ВИДЕО. Фанаты призывают забрать у Роналду сына из-за его мер воспитания!
09.10.2024, 01:39 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем