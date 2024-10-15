Сербия U21

Во вторник, 15 октября, состоится матч квалификационного турнира Евро-2025 U-21 между молодежными сборными Сербии и Украины. Поединок пройдет в городе Стара Пазова на поле спортивного центра Футбольного союза Сербии, начало – в 21:30 по Киеву.

Молодежная сборная Сербии занимает третье место в турнирной таблице отборочной группы F, набрав 13 очков после 9 игр. Команда одержала 4 победы, столько же раз проиграла, и одну игру завершила вничью, имея разницу мячей 12-18. Шансы на первое или второе место в турнире исчезли еще на половине отборочной кампании, поэтому Сербия начала постепенное изменение поколений в составе.

Первым матчем обновленной команды стала игра против сборной Украины, где балканцы уступили со счетом 1:2, хотя в следующем поединке против Азербайджана сербы смогли одержать победу 2:0. Учитывая, что турнирные задания для Сербии уже неактуальны, вероятно, что состав на игру против Украины останется почти неизменным. Однако встреча с украинской сборной может стать испытанием для самых сильных игроков нового поколения.

Молодежная сборная Украины лидирует в группе F, одержав 8 побед в 9 матчах и только раз проиграв. Однако поражение от Англии в последнем туре (1:2) сократило отрыв от британцев до двух очков, что заставляет украинцев бороться только за победу в матче против Сербии, чтобы обеспечить первое место в группе.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Сербия U-21 – Украина U-21 в украинской версии сайта.