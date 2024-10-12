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Молодежные турниры
12 октября 2024, 09:15 | Обновлено 12 октября 2024, 09:21
3728
1

Таблицы Евро-2025 U-21. Кто вместе с Украиной вышел в финальный раунд?

Словакия, Нидерланды, Испания, Португалия, Германия, Дания, Украина, Англия

12 октября 2024, 09:15 | Обновлено 12 октября 2024, 09:21
3728
1
Таблицы Евро-2025 U-21. Кто вместе с Украиной вышел в финальный раунд?
УАФ

Молодежная сборная Украины U-21 провела матч квалификации Евро-2025 U-21 против команды Англии U-21.

Поединок Англия – Украина прошел в Борнмуте на стадионе «Дин Корт» 11 октября в 21:45 по киевскому времени.

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Тарас Михавко открыл счет, но дубль Джеймса Макати в конце игры принес Англии U-21 победу над Украиной U-21 (2:1).

Турнирное положение в группе: Украина (24 очка), Англия (22), Сербия (13), Люксембург, Северная Ирландия (по 7), Азербайджан (3).

Сине-желтые имеют 8 побед в 9 матчах и оформили путевку в финальный турнир, как и Англия.

В матчах 15 октября будет определен обладатель первого места в группе: Сербия – Украина. Англия – Азербайджан.

В финальный раунд Евро-2025 U-21 уже вышли 8 команд:

  • Словакия (хозяин), Нидерланды, Испания, Португалия, Германия, Дания, Украина, Англия.

В финальную часть Евро-2025 U-21 по итогам квалификации выйдут 16 команд, включая хозяина финального турнира – Словакию.

Среди них: 9 победителей групп, 3 лучшие команды среди обладателей вторых мест и 3 победителя плей-офф, в котором будут играть остальные 6 обладателей вторых мест.

Квалификация Евро-2025 U-21

9-й тур, 11 октября, Борнмут (Англия)

Англия U-21 – Украина U-21 – 2:1

Голы: Макати, 88, 90+2 – Михавко, 70

Турнирная таблица

Матчи 15 октября: Сербия – Украина, Англия – Азербайджан.

9-й тур. 10 и 11 октября

  • 10.10. 18:00. Исландия – Литва – 0:2
  • 10.10. 19:00. Швеция – Грузия – 3:2
  • 10.10. 19:00. Эстония – Израиль – 1:0
  • 10.10. 21:00. Венгрия – Мальта – 2:1
  • 10.10. 21:30. Испания – Казахстан – 4:3
  • 11.10. 15:00. Северная Македония – Молдова – 2:1
  • 11.10. 17:00. Черногория – Румыния – 2:6
  • 11.10. 18:00. Фарерские острова – Португалия – 1:3
  • 11.10. 19:00. Хорватия – Андорра – 2:0
  • 11.10. 19:00. Германия – Болгария – 2:1
  • 11.10. 19:30. Уэльс – Чехия – 1:2
  • 11.10. 19:30. Турция – Латвия – 3:0
  • 11.10. 19:30. Кипр – Франция – 0:3
  • 11.10. 20:00. Косово – Польша – 0:4
  • 11.10. 21:00. Шотландия – Бельгия – 0:2
  • 11.10. 21:00. Швейцария – Финляндия – 1:1
  • 11.10. 21:00. Ирландия – Норвегия – 1:1
  • 11.10. 21:30. Австрия – Словения – 1:1
  • 11.10. 21:45. Англия – Украина – 2:1

Турнирные таблицы

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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nick07
завдання виконали вже ,але було б чудово якщо з -го місця пройдуть. Потрібно вигравати у сербів
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