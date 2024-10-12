Таблицы Евро-2025 U-21. Кто вместе с Украиной вышел в финальный раунд?
Словакия, Нидерланды, Испания, Португалия, Германия, Дания, Украина, Англия
Молодежная сборная Украины U-21 провела матч квалификации Евро-2025 U-21 против команды Англии U-21.
Поединок Англия – Украина прошел в Борнмуте на стадионе «Дин Корт» 11 октября в 21:45 по киевскому времени.
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Тарас Михавко открыл счет, но дубль Джеймса Макати в конце игры принес Англии U-21 победу над Украиной U-21 (2:1).
Турнирное положение в группе: Украина (24 очка), Англия (22), Сербия (13), Люксембург, Северная Ирландия (по 7), Азербайджан (3).
Сине-желтые имеют 8 побед в 9 матчах и оформили путевку в финальный турнир, как и Англия.
В матчах 15 октября будет определен обладатель первого места в группе: Сербия – Украина. Англия – Азербайджан.
В финальный раунд Евро-2025 U-21 уже вышли 8 команд:
- Словакия (хозяин), Нидерланды, Испания, Португалия, Германия, Дания, Украина, Англия.
В финальную часть Евро-2025 U-21 по итогам квалификации выйдут 16 команд, включая хозяина финального турнира – Словакию.
Среди них: 9 победителей групп, 3 лучшие команды среди обладателей вторых мест и 3 победителя плей-офф, в котором будут играть остальные 6 обладателей вторых мест.
Квалификация Евро-2025 U-21
9-й тур, 11 октября, Борнмут (Англия)
Англия U-21 – Украина U-21 – 2:1
Голы: Макати, 88, 90+2 – Михавко, 70
Турнирная таблица
Матчи 15 октября: Сербия – Украина, Англия – Азербайджан.
9-й тур. 10 и 11 октября
- 10.10. 18:00. Исландия – Литва – 0:2
- 10.10. 19:00. Швеция – Грузия – 3:2
- 10.10. 19:00. Эстония – Израиль – 1:0
- 10.10. 21:00. Венгрия – Мальта – 2:1
- 10.10. 21:30. Испания – Казахстан – 4:3
- 11.10. 15:00. Северная Македония – Молдова – 2:1
- 11.10. 17:00. Черногория – Румыния – 2:6
- 11.10. 18:00. Фарерские острова – Португалия – 1:3
- 11.10. 19:00. Хорватия – Андорра – 2:0
- 11.10. 19:00. Германия – Болгария – 2:1
- 11.10. 19:30. Уэльс – Чехия – 1:2
- 11.10. 19:30. Турция – Латвия – 3:0
- 11.10. 19:30. Кипр – Франция – 0:3
- 11.10. 20:00. Косово – Польша – 0:4
- 11.10. 21:00. Шотландия – Бельгия – 0:2
- 11.10. 21:00. Швейцария – Финляндия – 1:1
- 11.10. 21:00. Ирландия – Норвегия – 1:1
- 11.10. 21:30. Австрия – Словения – 1:1
- 11.10. 21:45. Англия – Украина – 2:1
Турнирные таблицы
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