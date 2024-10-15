Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сербия U-21 – Украина U-21 – 1:0. Последний матч отбора. Видео гола и обзор
Евро U21
Сербия U21
15.10.2024 21:30 – FT 1 : 0
УКРАИНА U21
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Молодежные турниры
15 октября 2024, 23:31 | Обновлено 15 октября 2024, 23:35
929
0

Сербия U-21 – Украина U-21 – 1:0. Последний матч отбора. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча квалификации Евро-2025 U-21

15 октября 2024, 23:31 | Обновлено 15 октября 2024, 23:35
929
0
Сербия U-21 – Украина U-21 – 1:0. Последний матч отбора. Видео гола и обзор
УАФ

15 октября в 21:30 сборная Украины U-21 играет заключительный матч квалификации Евро-2025 U-21 против команды Сербии U-21.

Поединок молодежных сборных проходит в городе Стара Пазова в Спортцентре ФСС.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

11 октября сборная Украины U-21 проиграл встречу против Англии U-21 (1:2). Украина (24 очка) и Англия (22) досрочно получили путевку в финальный турнир чемпионата Европы 2025 U-21.

После ошибки Ивана Варфоломеева гол на 21-й минуте для сербов забил Милан Алексич.

ГОЛ! 1:0. Милан Алексич, 21 мин

Видеозапись матча

События матча

21’
ГОЛ ! Мяч забил Milan Aleksic (Сербия U21).
По теме:
Кто вышел на Евро-2025 U-21? Второе место для Украины, Англия выиграла 7:0
Финиш на втором месте и выход на ЧЕ. Сборная Украины U-21 проиграла Сербии
ВИДЕО. Ошибка защитника привела к голу в ворота Украины U-21
сборная Сербии по футболу U-21 сборная Украины по футболу U-21 Унаи Мельгоса видео голов и обзор Сербия - Украина Евро-2025 U-21
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Олег ФЕДОРЧУК: «Калюжный – это «Жигули», а Бражко – Mercedes»
Футбол | 15 октября 2024, 14:17 21
Олег ФЕДОРЧУК: «Калюжный – это «Жигули», а Бражко – Mercedes»
Олег ФЕДОРЧУК: «Калюжный – это «Жигули», а Бражко – Mercedes»

Эксперт раскритиковал дебютанта «сине-желтых»

«Пик прошел, нокаут». Экс-чемпион назвал победителя 2 боя Усик – Фьюри
Бокс | 15 октября 2024, 08:42 0
«Пик прошел, нокаут». Экс-чемпион назвал победителя 2 боя Усик – Фьюри
«Пик прошел, нокаут». Экс-чемпион назвал победителя 2 боя Усик – Фьюри

Сенченко ждет победы украинца

«Две победы и первое место». Ребров высказался о планах сборной Украины
Футбол | 15.10.2024, 20:11
«Две победы и первое место». Ребров высказался о планах сборной Украины
«Две победы и первое место». Ребров высказался о планах сборной Украины
Испания дома опозорила сербов. Результативная игра Дании и Швейцарии
Футбол | 15.10.2024, 23:41
Испания дома опозорила сербов. Результативная игра Дании и Швейцарии
Испания дома опозорила сербов. Результативная игра Дании и Швейцарии
Это не Усик. Экс-чемпион мира назвал лучшего боксера в истории Украины
Бокс | 15.10.2024, 08:06
Это не Усик. Экс-чемпион мира назвал лучшего боксера в истории Украины
Это не Усик. Экс-чемпион мира назвал лучшего боксера в истории Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известна заявка Украины на игру с чехами. Есть топовое усиление из Шахтера
Известна заявка Украины на игру с чехами. Есть топовое усиление из Шахтера
14.10.2024, 10:00 16
Футбол
Гвардиола назвал самого нежелаемого для себя соперника в Лиге чемпионов
Гвардиола назвал самого нежелаемого для себя соперника в Лиге чемпионов
14.10.2024, 04:39
Футбол
Экс-арбитр ФИФА оценил назначенный пенальти в матче Украина – Чехия
Экс-арбитр ФИФА оценил назначенный пенальти в матче Украина – Чехия
15.10.2024, 03:40
Футбол
Определен лучший боксер в истории. Мейвезер – 4-й. Есть ли украинец?
Определен лучший боксер в истории. Мейвезер – 4-й. Есть ли украинец?
14.10.2024, 07:25 12
Бокс
Мудрик получил неожиданный вариант трансфера из Ла Лиги. И это не Барса
Мудрик получил неожиданный вариант трансфера из Ла Лиги. И это не Барса
14.10.2024, 12:20 10
Футбол
Украина – Чехия – 1:1. Ничья со вкусом поражения. Видео голов и обзор матча
Украина – Чехия – 1:1. Ничья со вкусом поражения. Видео голов и обзор матча
15.10.2024, 00:15 10
Футбол
Капитан Natus Vincere потерял близкого человека во время победы на IEM Rio
Капитан Natus Vincere потерял близкого человека во время победы на IEM Rio
14.10.2024, 10:09
Киберспорт
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем