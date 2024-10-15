Насколько все серьезно? Довбик вернулся из сборной в Рим с травмой
Форвард сборной Украины не готов играть из-за воспаления колена
Форвард сборной Украины Артем Довбик после ничейного матча с командой Чехии (1:1) в Лиге наций вернулся в лагерь итальянского клуба Рома с травмой.
27-летний нападающий прилетел в Рим. Артем пока не готов на 100% к матчу Серии А с Интером, который состоится в воскресенье, 20 октября, из-за воспаления колена.
Медицинский персонал Ромы будет работать над тем, чтобы украинец подошел к встрече с чемпионом Италии без физических проблем.
В текущем сезоне Довбик сыграл за Рому 9 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 1 ассист. В турнирной таблице Серии А команда Артема занимает 9-е место, имея в активе 10 очков.
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