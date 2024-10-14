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Лига наций
14 октября 2024, 23:05 | Обновлено 14 октября 2024, 23:13
2490
0

ВИДЕО. Довбик реализовал пенальти и сравнял счет в матче Украина – Чехия

Артем забил гол в ворота чехов на 53-й минуте с 11-метровой точки

14 октября 2024, 23:05 | Обновлено 14 октября 2024, 23:13
2490
0
ВИДЕО. Довбик реализовал пенальти и сравнял счет в матче Украина – Чехия
Getty Images/Global Images Ukraine

14 октября проходит матч 4-го тура Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Чехии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе Вроцлав Арена, Польша. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

На 53-й минуте украинский форвард Артем Довбик реализовал пенальти и сравнял счет, 1:1.

Рефери назначил 11-метровый после игры рукой от Ладислава Крейчи. Значительную роль в этом эпизоде сыграл Ефим Конопля.

❗️ ВИДЕО. Довбик реализовал пенальти и сравнял счет в матче Украина – Чехия

ГОЛ! 1:1 Довбик, 53 (мин.)

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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