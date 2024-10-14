14 октября проходит матч 4-го тура Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Чехии.

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Поединок проходит на стадионе Вроцлав Арена, Польша. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

На 53-й минуте украинский форвард Артем Довбик реализовал пенальти и сравнял счет, 1:1.

Рефери назначил 11-метровый после игры рукой от Ладислава Крейчи. Значительную роль в этом эпизоде сыграл Ефим Конопля.



❗️ ВИДЕО. Довбик реализовал пенальти и сравнял счет в матче Украина – Чехия

ГОЛ! 1:1 Довбик, 53 (мин.)