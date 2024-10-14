ВИДЕО. Довбик реализовал пенальти и сравнял счет в матче Украина – Чехия
Артем забил гол в ворота чехов на 53-й минуте с 11-метровой точки
14 октября проходит матч 4-го тура Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Чехии.
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Поединок проходит на стадионе Вроцлав Арена, Польша. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.
На 53-й минуте украинский форвард Артем Довбик реализовал пенальти и сравнял счет, 1:1.
Рефери назначил 11-метровый после игры рукой от Ладислава Крейчи. Значительную роль в этом эпизоде сыграл Ефим Конопля.
❗️ ВИДЕО. Довбик реализовал пенальти и сравнял счет в матче Украина – Чехия
ГОЛ! 1:1 Довбик, 53 (мин.)
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