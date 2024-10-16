Бразилия разгромила Перу и поднялась на 4-е место в квалификации ЧМ-2026

В ночь на 16 октября прошли матчи квалификации ЧМ-2026 в зоне Южной Америки.

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Сборная Бразилии на домашней арене разгромила команду Перу (4:0).

Дубль с пенальти оформил Рафинья, также голами отличились Андреас Перейра и Луис Энрике.

Сборная Бразилии набрала 16 очков и поднялась на 4-е место в квалификации ЧМ-2026.

Квалификация ЧМ-2026

Зона Южной Америки. 10-й тур, 15–16 октября

Бразилия – Перу – 4:0

Голы: Рафинья, 38 (пен), 54 (пен), Андреас Перейра, 71, Луис Энрике, 74

Турнирная таблица