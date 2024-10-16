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ЧМ. Квалификация. КОНМЕБОЛ
Бразилия
16.10.2024 03:45 – FT 4 : 0
Перу
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16 октября 2024, 06:10 | Обновлено 16 октября 2024, 06:44
274
0

Бразилия разгромила Перу и поднялась на 4-е место в квалификации ЧМ-2026

Дубль с пенальти оформил Рафинья, также забили Андреас Перейра и Луис Энрике

16 октября 2024, 06:10 | Обновлено 16 октября 2024, 06:44
274
0
Бразилия разгромила Перу и поднялась на 4-е место в квалификации ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 16 октября прошли матчи квалификации ЧМ-2026 в зоне Южной Америки.

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Сборная Бразилии на домашней арене разгромила команду Перу (4:0).

Дубль с пенальти оформил Рафинья, также голами отличились Андреас Перейра и Луис Энрике.

Сборная Бразилии набрала 16 очков и поднялась на 4-е место в квалификации ЧМ-2026.

Квалификация ЧМ-2026

Зона Южной Америки. 10-й тур, 15–16 октября

Бразилия – Перу – 4:0

Голы: Рафинья, 38 (пен), 54 (пен), Андреас Перейра, 71, Луис Энрике, 74

Турнирная таблица

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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