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  4. Бразилия – Перу – 4:0. Дубль Рафиньи с пенальти. Видео голов и обзор
Чемпионат мира
16 октября 2024, 13:15 |
98
0

Бразилия – Перу – 4:0. Дубль Рафиньи с пенальти. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча квалификации ЧМ-2026 в Южной Америке

16 октября 2024, 13:15 |
98
0
Бразилия – Перу – 4:0. Дубль Рафиньи с пенальти. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine.

16 октября в 10 туре квалификации ЧМ-2026 встретились сборные Бразилии и Перу. Хозяева подтвердили свой статус фаворита и разгромили соперника со счетом 4:0.

Бразильцы полностью контролировали матч и не позволили ничего сделать возле собственных ворот. Отметим дубль Рафиньи – оба мяча были забиты с пенальти.

Квалификация ЧМ-2026. Южная Америка

10 тур. 16 октября, Бразилиа (Бразилия)

Бразилия – Перу – 4:0

Голы: Рафинья, 38 (пен), 54 (пен), Перейра, 71, Луис Энрике, 74.

Видеообзор матча:

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Бразилия – Перу – 4:0. Дубль Рафиньи. Видео голов, обзор матча
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Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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