Бразилия – Перу – 4:0. Дубль Рафиньи с пенальти. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча квалификации ЧМ-2026 в Южной Америке
16 октября в 10 туре квалификации ЧМ-2026 встретились сборные Бразилии и Перу. Хозяева подтвердили свой статус фаворита и разгромили соперника со счетом 4:0.
Бразильцы полностью контролировали матч и не позволили ничего сделать возле собственных ворот. Отметим дубль Рафиньи – оба мяча были забиты с пенальти.
Квалификация ЧМ-2026. Южная Америка
10 тур. 16 октября, Бразилиа (Бразилия)
Бразилия – Перу – 4:0
Голы: Рафинья, 38 (пен), 54 (пен), Перейра, 71, Луис Энрике, 74.
Видеообзор матча:
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