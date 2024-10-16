16 октября в 10 туре квалификации ЧМ-2026 встретились сборные Бразилии и Перу. Хозяева подтвердили свой статус фаворита и разгромили соперника со счетом 4:0.

Бразильцы полностью контролировали матч и не позволили ничего сделать возле собственных ворот. Отметим дубль Рафиньи – оба мяча были забиты с пенальти.

Квалификация ЧМ-2026. Южная Америка

10 тур. 16 октября, Бразилиа (Бразилия)

Бразилия – Перу – 4:0

Голы: Рафинья, 38 (пен), 54 (пен), Перейра, 71, Луис Энрике, 74.

Видеообзор матча: