Хет-трик и два ассиста. Месси устроил яркое шоу в игре Аргентины с Боливией
В ночь на 16 октября проходят матчи квалификации ЧМ-2026
В ночь на 16 октября проходят матчи квалификации ЧМ-2026 в зоне Южной Америки.
Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Сборная Аргентины одержала убедительную победу над командой Боливии со счетом 6:0.
Яркий перформанс устроил лидер аргентинской сборной Лионель Месси – он забил 3 мяча и отдал 2 голевых передачи.
Сборная Аргентины с 22 очками лидирует в турнирной таблице квалификации ЧМ-2026.
Квалификация ЧМ-2026
Зона Южной Америки. 10-й тур, 15–16 октября
Аргентина – Боливия – 6:0
Голы: Месси, 19, 84, 86, Лаутаро Мартинес, 43, Хулиан Альварес, 45+3, Альмада, 69
Колумбия – Чили – 4:0
Голы: Дэвисон Санчес, 34, Луис Диас, 52, Дуран, 82, Синистерра, 90+3
Парагвай – Венесуэла – 2:1
Голы: Санабрия, 59, 74 – Арамбуру, 25
Уругвай – Эквадор – 0:0
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Звездный аргентинец номинирован на «Golden Foot»
Наставник будет зарабатывать 4.5-5 миллионов фунтов стерлингов