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ЧМ. Квалификация. КОНМЕБОЛ
Аргентина
16.10.2024 03:00 – FT 6 : 0
Боливия
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16 октября 2024, 05:23 | Обновлено 16 октября 2024, 05:32
81
0

Хет-трик и два ассиста. Месси устроил яркое шоу в игре Аргентины с Боливией

В ночь на 16 октября проходят матчи квалификации ЧМ-2026

16 октября 2024, 05:23 | Обновлено 16 октября 2024, 05:32
81
0
Хет-трик и два ассиста. Месси устроил яркое шоу в игре Аргентины с Боливией
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В ночь на 16 октября проходят матчи квалификации ЧМ-2026 в зоне Южной Америки.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Аргентины одержала убедительную победу над командой Боливии со счетом 6:0.

Яркий перформанс устроил лидер аргентинской сборной Лионель Месси – он забил 3 мяча и отдал 2 голевых передачи.

Сборная Аргентины с 22 очками лидирует в турнирной таблице квалификации ЧМ-2026.

Квалификация ЧМ-2026

Зона Южной Америки. 10-й тур, 15–16 октября

Аргентина – Боливия – 6:0

Голы: Месси, 19, 84, 86, Лаутаро Мартинес, 43, Хулиан Альварес, 45+3, Альмада, 69

Колумбия – Чили – 4:0

Голы: Дэвисон Санчес, 34, Луис Диас, 52, Дуран, 82, Синистерра, 90+3

Парагвай – Венесуэла – 2:1

Голы: Санабрия, 59, 74 – Арамбуру, 25

Уругвай – Эквадор – 0:0

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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