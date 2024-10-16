Хет-трик и два ассиста. Месси устроил яркое шоу в игре Аргентины с Боливией

В ночь на 16 октября проходят матчи квалификации ЧМ-2026 в зоне Южной Америки.

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Сборная Аргентины одержала убедительную победу над командой Боливии со счетом 6:0.

Яркий перформанс устроил лидер аргентинской сборной Лионель Месси – он забил 3 мяча и отдал 2 голевых передачи.

Сборная Аргентины с 22 очками лидирует в турнирной таблице квалификации ЧМ-2026.

Квалификация ЧМ-2026

Зона Южной Америки. 10-й тур, 15–16 октября

Аргентина – Боливия – 6:0

Голы: Месси, 19, 84, 86, Лаутаро Мартинес, 43, Хулиан Альварес, 45+3, Альмада, 69

Колумбия – Чили – 4:0

Голы: Дэвисон Санчес, 34, Луис Диас, 52, Дуран, 82, Синистерра, 90+3

Парагвай – Венесуэла – 2:1

Голы: Санабрия, 59, 74 – Арамбуру, 25

Уругвай – Эквадор – 0:0