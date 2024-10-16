16 октября состоялся 10 тур квалификации ЧМ-2026 в Южной Америке. Сборные Уругвая и Эквадора забитыми мячами не отметились – ничья 0:0.

Не помог хозяевам и звездный форвард «Ливерпуля» Дарвин Нуньес, у которого 5 забитых мячей в 8 матчах этой квалификации.

Квалификация ЧМ-2026. Южная Америка

10 тур. 16 октября, Монтевидео (Уругвай)

Уругвай – Эквадор – 0:0

Видеообзор матча: