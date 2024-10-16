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ЧМ. Квалификация. КОНМЕБОЛ
Уругвай
16.10.2024 02:30 – FT 0 : 0
Эквадор
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16 октября 2024, 12:42 | Обновлено 16 октября 2024, 12:43
11
0

Уругвай – Эквадор – 0:0. Дарвин Нуньес остался без победы. Обзор матча

Смотрите видеообзор матча квалификации ЧМ-2026 в Южной Америке

16 октября 2024, 12:42 | Обновлено 16 октября 2024, 12:43
11
0
Уругвай – Эквадор – 0:0. Дарвин Нуньес остался без победы. Обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Уругвай – Эквадор

16 октября состоялся 10 тур квалификации ЧМ-2026 в Южной Америке. Сборные Уругвая и Эквадора забитыми мячами не отметились – ничья 0:0.

Не помог хозяевам и звездный форвард «Ливерпуля» Дарвин Нуньес, у которого 5 забитых мячей в 8 матчах этой квалификации.

Квалификация ЧМ-2026. Южная Америка

10 тур. 16 октября, Монтевидео (Уругвай)

Уругвай – Эквадор – 0:0

Видеообзор матча:

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Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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