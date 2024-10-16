Чемпионат мира16 октября 2024, 12:42 | Обновлено 16 октября 2024, 12:43
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Уругвай – Эквадор – 0:0. Дарвин Нуньес остался без победы. Обзор матча
Смотрите видеообзор матча квалификации ЧМ-2026 в Южной Америке
16 октября 2024, 12:42 | Обновлено 16 октября 2024, 12:43
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16 октября состоялся 10 тур квалификации ЧМ-2026 в Южной Америке. Сборные Уругвая и Эквадора забитыми мячами не отметились – ничья 0:0.
Не помог хозяевам и звездный форвард «Ливерпуля» Дарвин Нуньес, у которого 5 забитых мячей в 8 матчах этой квалификации.
Квалификация ЧМ-2026. Южная Америка
10 тур. 16 октября, Монтевидео (Уругвай)
Уругвай – Эквадор – 0:0
Видеообзор матча:
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