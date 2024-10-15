ОФИЦИАЛЬНО: Гаджиев – игрок Металлиста 1925

«Металлист 1925» заключил контракт с 19-летним украинским полузащитником Рамиком Гаджиевым. Срок соглашения на пять лет.

Напомним, что Гаджиев после расформирования «Днепра-1» находился в Англии, где проходил просмотр во второй команде «Брентфорде», но закрепиться там не сумел, как и в «Дерби Каунти».

В прошлом сезоне Гаджиев сыграл за «Днепр-1» восемь матчей, отметившись одним голом.

Также на счету вингера семь матчей за юношескую сборную Украины U-19.

На данный момент «Металлист 1925» занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги группы Б, набрав 14 очков.