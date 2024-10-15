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Украина. Первая лига
15 октября 2024, 11:47 | Обновлено 15 октября 2024, 11:48
271
0

ОФИЦИАЛЬНО: Гаджиев – игрок Металлиста 1925

Футболист определился с новой командой

15 октября 2024, 11:47 | Обновлено 15 октября 2024, 11:48
271
0
ОФИЦИАЛЬНО: Гаджиев – игрок Металлиста 1925
ФК Металлист 1925. Рамик Гаджиев

«Металлист 1925» заключил контракт с 19-летним украинским полузащитником Рамиком Гаджиевым. Срок соглашения на пять лет.

Напомним, что Гаджиев после расформирования «Днепра-1» находился в Англии, где проходил просмотр во второй команде «Брентфорде», но закрепиться там не сумел, как и в «Дерби Каунти».

В прошлом сезоне Гаджиев сыграл за «Днепр-1» восемь матчей, отметившись одним голом.

Также на счету вингера семь матчей за юношескую сборную Украины U-19.

На данный момент «Металлист 1925» занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги группы Б, набрав 14 очков.

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Рамик Гаджиев Первая лига Украины Металлист 1925 трансферы чемпионат Украины по футболу
Павло Павленко Источник: ФК Металлист 1925
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