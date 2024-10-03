Не Брентфорд. Стало известно, где продолжит карьеру экс-игрок Днепра-1
Рамик Гаджиев подпишет контракт с «Металлистом 1925»
Бывший полузащитник «Днепра-1» Рамик Гаджиев близок к переходу в харьковский «Металлист 1925», сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, 19-летний футболист уже согласовал условия контракта с клубом Первой лиги и 4 октября должен пройти медосмотр, после чего подпишет договор.
Интересно, что летом Рамик ездил в Англию на просмотр в английские «Брентфорд» и «Дерби Каунти», но в итоге вернулся в Украину.
В сезоне 2023/24 Рамик Гаджиев провел 8 матчей за «Днепр-1», отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость свободного агента в 300 тысяч евро.
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