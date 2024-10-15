Кто вышел на Евро-2025 U-21? Второе место для Украины, Англия выиграла 7:0

15 октября состоялись заключительные матчи группового раунда квалификации Евро-2025 U-21

Украина U-21 проиграла матч против команды Сербии U-21 (0:1). Поединок молодежных сборных прошел в городе Стара Пазова.

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После ошибки Ивана Варфоломеева единственный в матче гол на 21-й минуте для сербов забил Милан Алексич.

Англия (25 очков) разгромила Азербайджан (7:0) и опередила Украину (24 очка) в турнирной таблице группы F.

Турнирная таблица группы F

Обе команды получили путевки в финальный турнир чемпионата Европы 2025 U-21. Сине-желтые возглавили рейтинг вторых команд (лучшие три такие сборные присоединились к победителям групп.

На чемпионат Европы 2025 U-21 вышли: Словакия (хозяин) Италия, Испания Нидерланды, Германия, Румыния, Англия, Португалия, Словения, Дания (победители групп), Украина, Франция, Польша (лучшие вторые места).

В плей-офф за оставшиеся 3 путевки сыграют: Хорватия, Финляндия, Чехия, Норвегия, Бельгия, Грузия

🔹 Квалификация Евро-2025 U-21

10-й тур, 15 октября, Стара Пазова (Сербия)

Сербия U-21 – Украина U-21 – 1:0

Гол: Милан Алексич, 21

Англия U-21 – Азербайджан U-21 – 7:0

Голы: Крессуэлл, 2, Дойл, 27, Макати, 55, Гусейнов, 70 (автогол), Андерсон, 72, Скарлетт, 86, Хатчинсон, 90

Люксембург U-21 – Северная Ирландия U-21 – 7:0

Турнирные таблицы