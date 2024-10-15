Европа, МЛС или Саудовская Аравия: где будет возрождать карьеру Погба?

Еще со времен пребывания в «Манчестер Юнайтед» Поль Погба был героем многих новостей. Француза много критиковали за то, что в клубе он выкладывался меньше, чем в сборной. Сам футболист не мог показывать свою игру из-за частых повреждений. При этом Поль гонял на курорты, возможно, не уделяя должного внимания восстановлению, за что ему тоже доставалось от болельщиков.

Летом 2022 года казалось, что худшее для Погба позади. Поль покинул «МЮ», где больше страдал, чем играл, и вернулся в «Ювентус», где прошли лучшие годы его карьеры. И болельщики, и члены руководства туринского клуба надеялись, что француз вновь обретет себя в составе «бьянконери». Но с самого начала все пошло не так. Игрока продолжали беспокоить травмы. В первом сезоне после возвращения в «Ювентус» хавбек сыграл всего 6 матчей в Серии А, а в следующей кампании провел только 2 поединка.

Прошлый сезон Погба начинал в относительно нормальном состоянии, но его нашла новая проблема – положительная допинг-проба на тестостерон. Повторная проба подтвердила изначальный результат. С этого момента начался длительный процесс разбирательства. По запросу антидопинговой прокуратуры Поля дисквалифицировали на 4 года. Данное решение не могло не отразиться на состоянии игрока, но он не принял вердикт. Француз не переставал утверждать, что запрещенный препарат попал в его организм случайно, и оспорил дисквалификацию в спортивном арбитражном суде (CAS).

Старания Погба не остались безрезультатными. Вернее, старания его юристов. CAS частично удовлетворил апелляцию футболиста, сократив ему срок дисквалификации с четырех лет до 18-ти месяцев. Суд признал, что Поль нарушил антидопинговые правила, но признал также и то, что он ошибочно принял добавку, прописанную ему врачом. При этом утверждается, что медик знал обо всех рисках и заверил игрока, что они все делают правильно. В итоге, 31-летний хавбек уже в январе может вернуться к тренировкам, а в марте – к матчам. Теперь главный вопрос заключается в том, где будет возрождать карьеру Погба.

Ювентус

Логично, что первым приходит на ум «Ювентус». Туринцам стоит отдать должное за их выдержку. Они не стали сразу расторгать контракт с игроком, хотя и понимали, что вряд ли их сотрудничество будет продолжаться. Тем не менее «бьянконери» все же решили дождаться окончательного решения по делу футболиста. После вердикта CAS спортивный директор «Ювентуса» и главный тренер команды Тьяго Мотта синхронно заявили, что Поль был хорошим игроком, но долго не играл. Ключевым в обоих случаях стало слово «был». По этим лаконичным заявлениям стало понятно, что на француза в Турине не рассчитывают.

По данным инсайдеров, Погба и сам считает, что ему лучше уйти. Каким бы ни был тяжелым его период в «МЮ», но возвращение в «Ювентус» получилось катастрофическим – высокая зарплата, травмы и дисквалификация. Поль считает, что ему нужно начать все с чистого листа. Наверное, это правильно. У «бьянконери» сейчас новый проект с новым тренером, в составе много талантливой молодежи, а в центре поля есть сразу 6 хавбеков: Мануэль Локателли, Артур, Дуглас Луис, Николо Фаджоли, Кефрен Тюрам и Уэстон Маккенни. Конечно, все еще может измениться, пока не было официального объявления, но велика вероятность, что стороны расторгнут контракт.

Марсель

В Сети появилась интересная информация, согласно которой Погба может перейти в «Марсель». По слухам, Поль уже ведет переговоры с провансальцами. «Марсель», как и «Ювентус», развивает новый проект под руководством нового тренера – Роберто Де Дзерби. Но, как отмечают французские СМИ, провансальцы больше нуждаются в усилении средней линии, чем туринцы. Поль может быть хорошим плеймейкером – он показывал это в свои лучшие времена, но его нынешняя форма после многих травм и длительного простоя вызывает вопросы.

С другой стороны, некоторые игроки обретают прежнюю версию себя на «Велодроме». Пьер-Эмерик Обамеянг провел очень хороший сезон в составе «Марселя» после того, как не сложилось ни в «Барселоне», ни в «Челси». Габонец провел одну, но очень продуктивную кампанию на «Велодроме», записав на свой счет 30 голов и 11 результативных передач во всех турнирах. А ведь он переходил к провансальцам далеко не в лучшей форме. Сейчас Мэйсон Гринвуд пытается возродить карьеру в «Марселе» и получается весьма неплохо – пять голов в семи матчах Лиги 1. Так что если Погба хочет остаться в Европе и доказать, что его рано списывать со счетов – «Марсель» будет подходящим вариантом.

Getty Images/Global Images Ukraine. Поль Погба

МЛС

По утверждению инсайдеров, МЛС является одним из вариантов для Погба. Действительно, заокеанскую лигу нельзя сбрасывать со счетов. С приходом Лионеля Месси в «Интер Майами» МЛС обрела новый уровень популярности. Звезды ехали в США и до него, но именно сейчас лига выходит на новый уровень медийности. К тому же, в МЛС постепенно подтягиваются французы. В январе в «Лос-Анджелес» перешел Уго Льорис. Через полгода к нему присоединился Оливье Жиру. Антуан Гризманн тоже неоднократно заявлял о желании поиграть в МЛС. Если все они окажутся в одном клубе, будет очень интересно.

В теории противостояние звездных французов («Лос-Анджелес») и бывших игроков «Барселоны» («Интер Майами») было бы интересным зрелищем, хотя команды выступают в разных конференциях. Но для Погба есть еще один интересный вариант – «Сан-Диего». Там Поль действительно сможет начать все с чистого листа, поскольку это новый клуб, который дебютирует в МЛС в следующем году. Есть информация, что совладелец «Сан-Диего» Мохамед Мансур хочет подписать Мохамеда Салаха и Кевина Де Брюйне. Погба определенно стоит рассмотреть этот вариант, если новичок МЛС будет в нем заинтересован.

Саудовская Аравия

Эту лигу нельзя исключать, как и МЛС. В Саудовской Аравии много именитых игроков, в том числе французов. Если Погба сам захочет к саудовцам, у него не возникнет проблем ни с поиском нового клуба, ни с поиском большого контракта. С другой стороны, этот шаг поставит под большое сомнение амбиции Поля. В Саудовскую Аравию едут в основном те, кому уже нечего доказывать. Погба не относится к этой категории футболистов, несмотря на его статус. В 31 год вполне реально перезапустить карьеру, а может даже и вернуться в сборную Франции. Но все будет зависеть от Погба. Ранее Поль не выделялся трудолюбием. Возможно, время, проведенное без большого футбола, поможет ему сделать выводы.