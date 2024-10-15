Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Второе место группы. Украина U-17 пропустила от Бельгии на последней минуте
Молодежные турниры
15 октября 2024, 17:57 | Обновлено 15 октября 2024, 18:18
1182
1

Второе место группы. Украина U-17 пропустила от Бельгии на последней минуте

Сине-желтые проиграли матч лидеров группы со счетом 1:2, но вышли в раунд 2

15 октября 2024, 17:57 | Обновлено 15 октября 2024, 18:18
1182
1
Второе место группы. Украина U-17 пропустила от Бельгии на последней минуте
УАФ

Юношеская сборная Украины U-17 проиграла последний матч 1-го раунда квалификации Евро-2025 U-17.

15 октября в 16:00 сборная Украины U-17 в городе Генк уступила в поединке 3-го тура против команды Бельгии U-17 (1:2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом матче Украина совершила камбек и переиграла Косово (4:2), а затем разгромила Казахстан (3:0). Бельгия тоже одержала две победы, и обе сборные выполнили задачу. Команда Юрия Мороза досрочно пробилась во 2-й раунд квалификации, поскольку по регламенту во второй раунд отбора Евро-2025 выходят по две лучшие команды каждой группы.

В заключительном туре Украина U-17 и Бельгии U-17 разыграли первое место в группе. Бельгийцы забили гол на 9-й минуте, однако Дмитрий Зудин после перерыва сравнял счет. Сине-желтых устраивала ничья, но они пропустили гол на 90-й минуте и проиграли со счетом 1:2.

Несмотря на поражение, со второго места группы команда Юрий Мороза вышла во 2-й раунд квалификации ЧЕ, правда не будет иметь высокий рейтинг при посеве для жеребьевки.

Весной 2025 года 28 сборных в 7 группах Лиги А будут бороться за 7 путевок в финальный турнир, который летом пройдет в Албании.

Евро-2025 U-17. 1-й раунд квалификации. Группа 4

3-й тур, 15 октября, Генк (Бельгия)

Украина U-17 – Бельгия U-17 – 1:2

Голы: Дмитрий Зудин, 59 – Митонго Мутеба, 9, Джесси Да Сильва, 90

Итоговая турнирная таблица

Видеозапись матча

Инфографика

По теме:
Украина U-17 – Бельгия U-17. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Таблицы Лиги наций. Украина занимает последнее место в группе после тура 4
Англия U-18 – Украина U-19 – 3:1. Шедевр Синчука. Видео голов и обзор
Юрий Мороз чемпионат Европы по футболу U-17 сборная Украины по футболу U-17 Украина - Бельгия сборная Бельгии по футболу U-17 Дмитрий Зудин выбор редакции
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«На большее украинцы не наиграли». Микитин оценил действия команды против ч
Футбол | 15 октября 2024, 17:31 1
«На большее украинцы не наиграли». Микитин оценил действия команды против ч
«На большее украинцы не наиграли». Микитин оценил действия команды против ч

Экс-защитник сборной считает, что украинцам тяжело даются голы

Это не Усик. Экс-чемпион мира назвал лучшего боксера в истории Украины
Бокс | 15 октября 2024, 08:06 2
Это не Усик. Экс-чемпион мира назвал лучшего боксера в истории Украины
Это не Усик. Экс-чемпион мира назвал лучшего боксера в истории Украины

Сенченко выделил Василия Ломаченко

Экс-арбитр ФИФА оценил назначенный пенальти в матче Украина – Чехия
Футбол | 15.10.2024, 03:40
Экс-арбитр ФИФА оценил назначенный пенальти в матче Украина – Чехия
Экс-арбитр ФИФА оценил назначенный пенальти в матче Украина – Чехия
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я вообще не понимаю, куда Мудрик бьет во время угловых?»
Футбол | 15.10.2024, 14:36
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я вообще не понимаю, куда Мудрик бьет во время угловых?»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я вообще не понимаю, куда Мудрик бьет во время угловых?»
Украина – Чехия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Футбол | 14.10.2024, 19:05
Украина – Чехия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Украина – Чехия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Юрий Щербань
Болезнь наших команд последние минуты,и теперь нам попадут сильные сборные во втором раунде
Ответить
+2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«У меня нет неуважения, но...» Непобежденный чемпион хочет боя с Усиком
«У меня нет неуважения, но...» Непобежденный чемпион хочет боя с Усиком
14.10.2024, 00:58 3
Бокс
Гвардиола назвал самого нежелаемого для себя соперника в Лиге чемпионов
Гвардиола назвал самого нежелаемого для себя соперника в Лиге чемпионов
14.10.2024, 04:39
Футбол
ФОТО. Довбик получил уникальную карточку в EA FC 25. Известен рейтинг
ФОТО. Довбик получил уникальную карточку в EA FC 25. Известен рейтинг
13.10.2024, 21:34 1
Киберспорт
Капитан Natus Vincere потерял близкого человека во время победы на IEM Rio
Капитан Natus Vincere потерял близкого человека во время победы на IEM Rio
14.10.2024, 10:09
Киберспорт
«Пик прошел, нокаут». Экс-чемпион назвал победителя 2 боя Усик – Фьюри
«Пик прошел, нокаут». Экс-чемпион назвал победителя 2 боя Усик – Фьюри
15.10.2024, 08:42
Бокс
Ничья в пользу конкурентов. Сборная Украины не смогла обыграть Чехию
Ничья в пользу конкурентов. Сборная Украины не смогла обыграть Чехию
14.10.2024, 23:41 189
Футбол
Украина – Чехия – 1:1. Ничья со вкусом поражения. Видео голов и обзор матча
Украина – Чехия – 1:1. Ничья со вкусом поражения. Видео голов и обзор матча
15.10.2024, 00:15 10
Футбол
Тренер Фьюри назвал счет первого боя с Усиком, чем удивил Тайсона
Тренер Фьюри назвал счет первого боя с Усиком, чем удивил Тайсона
14.10.2024, 08:22 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем