Второе место группы. Украина U-17 пропустила от Бельгии на последней минуте

Юношеская сборная Украины U-17 проиграла последний матч 1-го раунда квалификации Евро-2025 U-17.

15 октября в 16:00 сборная Украины U-17 в городе Генк уступила в поединке 3-го тура против команды Бельгии U-17 (1:2).

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В первом матче Украина совершила камбек и переиграла Косово (4:2), а затем разгромила Казахстан (3:0). Бельгия тоже одержала две победы, и обе сборные выполнили задачу. Команда Юрия Мороза досрочно пробилась во 2-й раунд квалификации, поскольку по регламенту во второй раунд отбора Евро-2025 выходят по две лучшие команды каждой группы.

В заключительном туре Украина U-17 и Бельгии U-17 разыграли первое место в группе. Бельгийцы забили гол на 9-й минуте, однако Дмитрий Зудин после перерыва сравнял счет. Сине-желтых устраивала ничья, но они пропустили гол на 90-й минуте и проиграли со счетом 1:2.

Несмотря на поражение, со второго места группы команда Юрий Мороза вышла во 2-й раунд квалификации ЧЕ, правда не будет иметь высокий рейтинг при посеве для жеребьевки.

Весной 2025 года 28 сборных в 7 группах Лиги А будут бороться за 7 путевок в финальный турнир, который летом пройдет в Албании.

Евро-2025 U-17. 1-й раунд квалификации. Группа 4

3-й тур, 15 октября, Генк (Бельгия)

Украина U-17 – Бельгия U-17 – 1:2

Голы: Дмитрий Зудин, 59 – Митонго Мутеба, 9, Джесси Да Сильва, 90

Итоговая турнирная таблица

Видеозапись матча

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