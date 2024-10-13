Сборная Украины U-17 досрочно вышла во второй раунд квалификации Евро-2025 U-17.

В первых двух матчах первого раунда квалификации команда Юрия Мороза одержала победы над командами Косово U-17 (4:2) и Казахстана U-17 (3:0).

Также две победы одержала команда Бельгии U-17. Обе команды набрали по 6 очков.

По регламенту во второй раунд отбора Евро-2025 выходят по две лучшие команды каждой группы.

В заключительном туре 15 октября в 16:00 в Генке сборная Украины U-17 сыграет против команды Бельгии U-17.

Евро-2025 U-17. 1-й раунд квалификации. Группа 4

2-й тур, 12.10.2024. Эйпен (Бельгия)

Украина U-17 – Казахстан U-17 – 3:0

Голы: Андрейко, 69, Залипка, 72, Джурабаев, 73

Бельгия U-17 – Косово U-17 – 2:1

Турнирная таблица

ФОТО. Украина U-17 досрочно вышла во 2-й раунд квалификации Евро-2024