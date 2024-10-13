ФОТО. Украина U-17 досрочно вышла во 2-й раунд квалификации Евро-2024
В последнем 3-м туре 1-го раунда украинцы сыграют против Бельгии
Сборная Украины U-17 досрочно вышла во второй раунд квалификации Евро-2025 U-17.
В первых двух матчах первого раунда квалификации команда Юрия Мороза одержала победы над командами Косово U-17 (4:2) и Казахстана U-17 (3:0).
Также две победы одержала команда Бельгии U-17. Обе команды набрали по 6 очков.
По регламенту во второй раунд отбора Евро-2025 выходят по две лучшие команды каждой группы.
В заключительном туре 15 октября в 16:00 в Генке сборная Украины U-17 сыграет против команды Бельгии U-17.
Евро-2025 U-17. 1-й раунд квалификации. Группа 4
2-й тур, 12.10.2024. Эйпен (Бельгия)
Украина U-17 – Казахстан U-17 – 3:0
Голы: Андрейко, 69, Залипка, 72, Джурабаев, 73
Бельгия U-17 – Косово U-17 – 2:1
Турнирная таблица
ФОТО. Украина U-17 досрочно вышла во 2-й раунд квалификации Евро-2024
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