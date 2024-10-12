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12 октября 2024, 17:05 | Обновлено 12 октября 2024, 18:15
2785
0

Украина U-17 разгромила сверстников из Казахстана и выполнила задачу

Сине-желтая команда с двумя победами возглавляет группу квалификации ЧЕ

12 октября 2024, 17:05 | Обновлено 12 октября 2024, 18:15
2785
0
Украина U-17 разгромила сверстников из Казахстана и выполнила задачу
УАФ

Юношеская сборная Украины U-17 (футболисты не старше 2008 г.р.) во втором поединке первого квалификационного раунда Евро-2025 U-17 встретилась с Казахстаном.

В первом матче отборочного мини-турнира в Бельгии подопечные Юрия Мороза одержали волевую победу над Косовом (4:2). На этот раз в Эйпене им противостоял Казахстан.

В первом тайме сине-желтые владели игровым и территориальным преимуществом, создали много моментов, однако мяч упорно не шел в ворота соперника. Удары Залипки, Мельника, Зудина и Люсина либо шли в пустоту, либо отлично играл голкипер казахстанцев.

Во втором тайме долгое время ситуация была зеркальной, но только до 69 минут. После нее сборная Украины продемонстрировала ударные 4 минуты. Сначала Иван Андрейко открыл счет во встрече. Еще через 3 минуты Арсен Залипка удвоил преимущество украинцев, а через минуту Мухаммад Джурабаев третий раз расписался в воротах Алдашева.

После этого украинская команда успокоилась, спокойно довела поединок до победы (3:0) и с большой вероятностью попадет в топ-2 группы.

Если вечером Бельгия не проиграет Косово, сине-желтые с 6 очками досрочно выйдут во второй раунд.

Заключительный матч в 1-м раунде квалификации Евро-2025 U-17 сборная Украины U-17 проведет 15 октября против команды Бельгии.

Евро-2025 U-17. 1-й раунд квалификации. Группа 4

2-й тур, 12.10.2024. Эйпен (Бельгия)

Украина U-17 – Казахстан U-17 – 3:0

Голы: Андрейко, 69, Залипка, 72, Джурабаев, 73.

Украина U-17: Хадасевич, Мельник (Соломон, 46), Милокост (Ткаченко, 46), Онищук, Залипка, Люсин, Петровский, Кутя (Джурабаев, 61), Андрейко (Шишкевич, 81), Зудин, Зубрий (Меншиков, 81).

Казахстан U-17: Алдашев, Канесбеков, Нурбулат (Валикхан, 74), Калиев (Исмагулов, 46), Джеханбек, Каликулов, Нургали, Сатпаев (Оринбассар, 70), Петя (Смаков, 84), Бекболат (Артурули, 74) Трубин.

Предупреждения: Кенесбеков, 13, Нурболат, 61.

Турнирная таблица

Видеозапись матча

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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