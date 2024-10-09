Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Суперкамбек! Украина отыграла два мяча и победила Косово в отборе на ЧЕ U17
Молодежные турниры
09 октября 2024, 17:05 | Обновлено 09 октября 2024, 17:57
1778
3

Суперкамбек! Украина отыграла два мяча и победила Косово в отборе на ЧЕ U17

Сине-желтая сборная после неудачного дебюта матча забила соперникам 4 мяча

09 октября 2024, 17:05 | Обновлено 09 октября 2024, 17:57
1778
3
Суперкамбек! Украина отыграла два мяча и победила Косово в отборе на ЧЕ U17
УЕФА

Юношеская сборная Украины U-17 (футболисты не старше 2008 г.р.) удачно стартовала в первом квалификационном раунде Евро-2025 U-17.

Подопечные Юрия Мороза выступают в группе 4 вместе с Бельгией, Косово и Казахстаном. 9 октября украинцы в бельгийском Генке встречались с командой Косово.

Начало встречи сложилось явно не в пользу украинцев. Уже на 4-й минуте Рин Ахмети вывел свою команду вперед (1:0), а еще через 8 минут Лиржон Абдуллаху удвоил преимущество соперников (2:0).

Несмотря на такой удар, украинцы не сникли, и на 16-й минуте Ярослав Милокост отдал на Дмитрия Зудина, и тот заставил капитулировать кипера соперников (1:2). А еще через 9 минут сине-желтые уже были впереди. Сначала тот же Зудин ассистировал на Павла Люсина, сравнявшего счет (2:2), а затем Зудин вывел сборную Украины вперед (3:2).

Во втором тайме подопечные Юрия Мороза продолжали владеть инициативой, и на 62-й минуте Павел Люсин вслед за Дмитрием Зудиным оформил дубль, установив конечный результат поединка – 4:2 в пользу украинцев.

Следующий матч в квалификации Евро-2025 U-17 украинцы проведут 12 октября против сборной Казахстана.

Квалификация Евро-2025 U-17. Группа 4

1-й тур, 09.10.2024. Генк (Бельгия)

Косово U-17 – Украина U-17 – 2:4 (2:3)

Голы: Ахмети, 4, Абдуллаху, 12 – Зудин, 16, 25, Люсин, 24, 62

Косово U-17: Кела, Терлабуки (Хоти, 71), Лугаксия (Вокри, 72), Байрами, Рашица, Шаля (Тахири, 85), Красничи (Граишта, 63), Мустафа, Ахмети, Ука (Буньяку, 63), Абдуллахе.

Украина U-17: Крапивин, Залипка (Калюжный, 83), Онищук, Милокост, Мельник, Джурабаев, Петровский (Ткаченко, 72), Люсин (Слива, 72), Зубрий, Зудин, Андрейко (Шишкевич, 83).

Предупреждения: Ахмети, 82 – Онищук, 33, Петровский, 39, Залипка, 58.

1-й тур, 09.10.2024

  • 15:00. Косово – Украина – 2:4 (Генк)
  • 20:00. Бельгия – Казахстан (Льеж)

2-й тур, 12.10.2024

  • 15:00. Украина – Казахстан (Эйпен)
  • 20:00. Бельгия – Косово (Генк)

3-й тур, 15.10.2024

  • 16:00. Украина – Бельгия (Генк)
  • 16:00. Казахстан – Косово (Льеж)

Время начала матчей – киевское.

По теме:
В Китае продолжается турнир Wuhan Open. Из борьбы выбыл чемпион мира
Эксперты CIES назвали 100 самых дорогих клубов мира. Где Шахтер и Динамо?
Косово U-17 – Украина U-17. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Юрий Мороз чемпионат Европы по футболу U-17 сборная Украины по футболу U-17 Косово - Украина сборная Косова по футболу U-17 Павел Люсин выбор редакции
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Возвращается. Клопп подписал контракт на работу с 1 января 2025 года
Футбол | 09 октября 2024, 09:12 1
Возвращается. Клопп подписал контракт на работу с 1 января 2025 года
Возвращается. Клопп подписал контракт на работу с 1 января 2025 года

Экс-тренер «Ливерпуля» будет работать в системе Ред Булл

Костюк без борьбы вышла в 1/8 финала супертурнира в Ухане
Теннис | 09 октября 2024, 11:05 18
Костюк без борьбы вышла в 1/8 финала супертурнира в Ухане
Костюк без борьбы вышла в 1/8 финала супертурнира в Ухане

Марте не пришлось играть против Аманды Анисимовой

Игрока Полесья довызвали в молодежную сборную Украины
Футбол | 09.10.2024, 17:20
Игрока Полесья довызвали в молодежную сборную Украины
Игрока Полесья довызвали в молодежную сборную Украины
Снова играли с Холандом. Украина второй раз разгромила Норвегию в отборе ЧМ
Футбол | 08.10.2024, 20:45
Снова играли с Холандом. Украина второй раз разгромила Норвегию в отборе ЧМ
Снова играли с Холандом. Украина второй раз разгромила Норвегию в отборе ЧМ
МЕССИ: «ПСЖ – это дерьмо. Меня там постоянно освистывали, это повлияло»
Футбол | 09.10.2024, 07:50
МЕССИ: «ПСЖ – это дерьмо. Меня там постоянно освистывали, это повлияло»
МЕССИ: «ПСЖ – это дерьмо. Меня там постоянно освистывали, это повлияло»
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Олег Думіч
А шо перевести все не можна ,, Сине-желтая сборная после неудачного дебюта матча забила соперника 4 мяча,, що за сайт
Ответить
+4
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Макгрегор назвал единственного боксера, который бы победил Усика и Кличко
Макгрегор назвал единственного боксера, который бы победил Усика и Кличко
08.10.2024, 07:48 4
Бокс
«Он – сильный, но...» Итальянский журналист назвал недостаток Довбика
«Он – сильный, но...» Итальянский журналист назвал недостаток Довбика
08.10.2024, 05:01
Футбол
Он бросил вызов Усику. Британец отказался от титула чемпиона. Причина?
Он бросил вызов Усику. Британец отказался от титула чемпиона. Причина?
08.10.2024, 22:01 3
Бокс
Холанд принял неожиданное решение относительно будущего. Уже сказал агенту
Холанд принял неожиданное решение относительно будущего. Уже сказал агенту
08.10.2024, 03:57 7
Футбол
Теперь Реброву можно лишь посочувствовать
Теперь Реброву можно лишь посочувствовать
08.10.2024, 13:22 101
Футбол
После яркого нокаута. Супертяж проведет бой в андеркарде Усик – Фьюри
После яркого нокаута. Супертяж проведет бой в андеркарде Усик – Фьюри
07.10.2024, 19:45 1
Бокс
ВИДЕО. Почему обвиняют Лунина? Как украинец мог спасти Карвахаля от травмы
ВИДЕО. Почему обвиняют Лунина? Как украинец мог спасти Карвахаля от травмы
08.10.2024, 14:09 33
Футбол
«Стоял и не дрожал, когда все страдали». Экс-голкипер Реала похвалил Лунина
«Стоял и не дрожал, когда все страдали». Экс-голкипер Реала похвалил Лунина
07.10.2024, 23:32
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем