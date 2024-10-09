Суперкамбек! Украина отыграла два мяча и победила Косово в отборе на ЧЕ U17

Юношеская сборная Украины U-17 (футболисты не старше 2008 г.р.) удачно стартовала в первом квалификационном раунде Евро-2025 U-17.

Подопечные Юрия Мороза выступают в группе 4 вместе с Бельгией, Косово и Казахстаном. 9 октября украинцы в бельгийском Генке встречались с командой Косово.

Начало встречи сложилось явно не в пользу украинцев. Уже на 4-й минуте Рин Ахмети вывел свою команду вперед (1:0), а еще через 8 минут Лиржон Абдуллаху удвоил преимущество соперников (2:0).

Несмотря на такой удар, украинцы не сникли, и на 16-й минуте Ярослав Милокост отдал на Дмитрия Зудина, и тот заставил капитулировать кипера соперников (1:2). А еще через 9 минут сине-желтые уже были впереди. Сначала тот же Зудин ассистировал на Павла Люсина, сравнявшего счет (2:2), а затем Зудин вывел сборную Украины вперед (3:2).

Во втором тайме подопечные Юрия Мороза продолжали владеть инициативой, и на 62-й минуте Павел Люсин вслед за Дмитрием Зудиным оформил дубль, установив конечный результат поединка – 4:2 в пользу украинцев.

Следующий матч в квалификации Евро-2025 U-17 украинцы проведут 12 октября против сборной Казахстана.

Квалификация Евро-2025 U-17. Группа 4

1-й тур, 09.10.2024. Генк (Бельгия)

Косово U-17 – Украина U-17 – 2:4 (2:3)

Голы: Ахмети, 4, Абдуллаху, 12 – Зудин, 16, 25, Люсин, 24, 62

Косово U-17: Кела, Терлабуки (Хоти, 71), Лугаксия (Вокри, 72), Байрами, Рашица, Шаля (Тахири, 85), Красничи (Граишта, 63), Мустафа, Ахмети, Ука (Буньяку, 63), Абдуллахе.

Украина U-17: Крапивин, Залипка (Калюжный, 83), Онищук, Милокост, Мельник, Джурабаев, Петровский (Ткаченко, 72), Люсин (Слива, 72), Зубрий, Зудин, Андрейко (Шишкевич, 83).

Предупреждения: Ахмети, 82 – Онищук, 33, Петровский, 39, Залипка, 58.

1-й тур, 09.10.2024

15:00. Косово – Украина – 2:4 (Генк)

20:00. Бельгия – Казахстан (Льеж)

2-й тур, 12.10.2024

15:00. Украина – Казахстан (Эйпен)

20:00. Бельгия – Косово (Генк)

3-й тур, 15.10.2024

16:00. Украина – Бельгия (Генк)

16:00. Казахстан – Косово (Льеж)

Время начала матчей – киевское.