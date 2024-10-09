ВИДЕО. Какие эмоции царили в раздевалке сборной U-17 после камбека с Косово

Юношеская сборная Украины U-17 удачно стартовала в первом квалификационном раунде Евро-2025 U-17.

Подопечные Юрия Мороза выступают в группе 4 вместе с Бельгией, Косово и Казахстаном. 9 октября украинцы в бельгийском Генке встречались с командой Косово.

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Начало встречи сложилось не в пользу украинцев, соперников соперники забили два гола (2:0).

Несмотря на такой удар, украинцы не сникли, Дмитрий Зудин и Павел Люсин оформил дубли, установив конечный результат поединка – 4:2 в пользу украинцев.

Следующий матч в квалификации Евро-2025 U-17 украинцы проведут 12 октября против сборной Казахстана.

Квалификация Евро-2025 U-17. Группа 4

1-й тур, 09.10.2024. Генк (Бельгия)

Косово U-17 – Украина U-17 – 2:4 (2:3)

Голы: Ахмети, 4, Абдуллаху, 12 – Зудин, 16, 25, Люсин, 24, 62

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