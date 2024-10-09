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Молодежные турниры
09 октября 2024, 14:37 | Обновлено 09 октября 2024, 14:51
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0

ВИДЕО. Как сборная Украины U-17 готовилась к матчу с командой Косово

9 октября команда Юрия Мороза проведет игру квалификации Евро-2024 U-17

09 октября 2024, 14:37 | Обновлено 09 октября 2024, 14:51
130
0
ВИДЕО. Как сборная Украины U-17 готовилась к матчу с командой Косово
УАФ

Юношеская сборная Украины U-17 начинает борьбу за выход на Евро-2025 U-17.

9 октября в 15:00 сборная Украины U-17 проведет матч против команды Косово U-17.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сине-желтые проведут три матча в квалификационном раунде. Хозяином мини-турнира будет Бельгия. Юношеская сборная Украины U-17 (футболисты не старше 2008 г.р.) сыграет с командами Косово, Казахстана и Бельгии.

5 октября юношеская сборная Украины прибыла в Бельгию, где с 9 по 15 октября будет проходить квалификационный турнир Евро-2025 U-17. Подопечные Юрия Мороза сыграют первую игру против Косово U-17. Для выхода в следующий раунд отбора нужно в квартете занять место не ниже второго.

ВИДЕО. Как сборная Украины U-17 готовилась к матчу с командой Косово

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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