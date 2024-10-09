Юношеская сборная Украины U-17 начинает борьбу за выход на Евро-2025 U-17.

9 октября в 15:00 сборная Украины U-17 проведет матч против команды Косово U-17.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сине-желтые проведут три матча в квалификационном раунде. Хозяином мини-турнира будет Бельгия. Юношеская сборная Украины U-17 (футболисты не старше 2008 г.р.) сыграет с командами Косово, Казахстана и Бельгии.

5 октября юношеская сборная Украины прибыла в Бельгию, где с 9 по 15 октября будет проходить квалификационный турнир Евро-2025 U-17. Подопечные Юрия Мороза сыграют первую игру против Косово U-17. Для выхода в следующий раунд отбора нужно в квартете занять место не ниже второго.

ВИДЕО. Как сборная Украины U-17 готовилась к матчу с командой Косово