ВИДЕО. Как сборная Украины U-17 готовилась к матчу с командой Косово
9 октября команда Юрия Мороза проведет игру квалификации Евро-2024 U-17
Юношеская сборная Украины U-17 начинает борьбу за выход на Евро-2025 U-17.
9 октября в 15:00 сборная Украины U-17 проведет матч против команды Косово U-17.
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Сине-желтые проведут три матча в квалификационном раунде. Хозяином мини-турнира будет Бельгия. Юношеская сборная Украины U-17 (футболисты не старше 2008 г.р.) сыграет с командами Косово, Казахстана и Бельгии.
5 октября юношеская сборная Украины прибыла в Бельгию, где с 9 по 15 октября будет проходить квалификационный турнир Евро-2025 U-17. Подопечные Юрия Мороза сыграют первую игру против Косово U-17. Для выхода в следующий раунд отбора нужно в квартете занять место не ниже второго.
ВИДЕО. Как сборная Украины U-17 готовилась к матчу с командой Косово
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