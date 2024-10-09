Юношеская сборная Украины U-17 начинает борьбу за выход на Евро-2025 U-17.

9 октября в 15:00 сборная Украины U-17 проведет матч против команды Косово U-17.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сине-желтые проведут три матча в квалификационном раунде. Хозяином мини-турнира будет Бельгия. Юношеская сборная Украины U-17 (футболисты не старше 2008 г.р.) сыграет с командами Косово, Казахстана и Бельгии.

5 октября юношеская сборная Украины прибыла в Бельгию, где с 9 по 15 октября будет проходить квалификационный турнир Евро-2025 U-17. Подопечные Юрия Мороза сыграют против хозяев соревнований, а также сборных Косово и Казахстана. Для выхода в следующий раунд отбора нужно в квартете занять место не ниже второго.

Во второй раунд отбора выйдут две лучшие команды группы. После этого 28 участников весной 2025 года в 7 группах Лиги А будут бороться за 7 путевок в финальный турнир, который летом пройдет в Албании. Сборная хозяев получила пропуск на форум автоматически, хотя и примет участие в квалификации. Остальные команды во втором раунде будут выступать в Лиге В и будут бороться за места в Лиге А первого отборочного этапа Евро-2027 U-17.

Косово U-17 – Украина U-17. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеоплейер будет добавлен перед началом поединка

Состав юношеской сборной Украины U-17

Вратари: Ростислав Баглай (Шахтер Донецк), Кирилл Хадасевич (Вольфсбург, Германия), Егор Крапивин (Эспаньол, Испания).

Защитники: Никита Калюжный, Ярослав Милокост, Егор Онищук (все – Шахтер Донецк), Арсен Залипка, Дмитрий Соломон (оба – Рух Львов), Никита Мальник (Имолезе, Италия), Александр Ткаченко (Вердер, Германия), Назар Хливнюк (Фортуна Д , Германия).

Полузащитники: Павел Люсин, Иван Андрейко (оба – Динамо Киев), Артем Зубрий (Шахтер Донецк), Мухаммад Джурабаев, Даниил Слива (оба – Рух Львов), Илья Кутья (Хайдук, Хорватия), Николай Петровский (Штутгарт, Германия), Арсений Шишкевич (Риу Аве, Португалия).

Нападающие: Дмитрий Зудин (Хайдук, Хорватия), Илья Меньшиков (Аустрия, Австрия).

Квалификация Евро-2025 U-17. Группа 4

1-й тур, 09.10.2024

15:00. Косово – Украина (Генк)

20:00. Бельгия – Казахстан (Льеж)

2-й тур, 12.10.2024

15:00. Украина – Казахстан (Эйпен)

20:00. Бельгия – Косово (Генк)

3-й тур, 15.10.2024

16:00. Украина – Бельгия (Генк)

16:00. Казахстан – Косово (Льеж)

Время начала матчей – киевское.