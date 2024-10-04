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Сборная УКРАИНЫ
04 октября 2024, 19:06 |
276
0

Стал известен состав сборной Украины U-17 на матчи отбора Евро-2025

«Сине-желтые» проведут три поединка

04 октября 2024, 19:06 |
276
0
Стал известен состав сборной Украины U-17 на матчи отбора Евро-2025
УАФ

5 октября юношеская сборная Украины отправится в Бельгию, где с 9 по 15 октября будет проходить квалификационный турнир Евро-2025 (U-17). Там подопечные Юрия Мороза сыграют против хозяев соревнований, а также сборных Косово и Казахстана.

Главный тренер «сине-желтых» назвал состав, который будет готовиться к этим матчам.

Состав юношеской сборной Украины U-17

Вратари: Ростислав Баглай («Шахтер» Донецк), Кирилл Хадасевич («Вольфсбург», Германия), Егор Крапивин («Эспаньол», Испания).

Защитники: Никита Калюжный, Егор Костюк, Ярослав Милокост, Егор Онищук (все – «Шахтер» Донецк), Арсен Залипко, Дмитрий Соломон (оба – «Рух» Львов), Никита Мальник («Имолезе», Италия), Александр Ткаченко («Вердер», Германия).

Полузащитники: Павел Люсин, Иван Андрейко (оба – «Динамо» Киев), Артем Зубрий («Шахтер» Донецк), Мухаммад Джурабаев, Даниил Слива (оба – «Рух» Львов), Илья Кутья («Хайдук», Хорватия), Николай Петровский (Штутгарт, Германия), Арсений Шишкевич (Риу Аве, Португалия).

Нападающие: Дмитрий Зудин (Гайдук, Хорватия), Илья Меньшиков (Аустрия, Австрия).

Отметим, что во второй раунд отбора выйдут по две лучшие команды каждой группы. После этого 28 участников весной 2025 года в семи группах Лиги А будут бороться за семь путевок в финальный турнир, который летом пройдет в Албании.

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Павло Павленко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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