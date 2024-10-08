Юрий МОРОЗ: «Бельгия – фаворит турнира, но у сборной Украины свои планы»

Юношеская сборная Украины U-17 (футболисты не старше 2009 г.р.) в квалификации Евро-2025 U-17 постарается выйти в следующий раунд.

Сборная Украины U-17 уже прибыла в Бельгию. Там команда сыграет в первом квалификационном раунде Евро-2025 U-17.

О подготовке к турниру рассказал главный тренер сине-желтых Юрий Мороз.

– На подготовку к квалификации Евро-2025 у вас полных два дня. Маловато?

– Да. Однако главное, что в такой ситуации, в которой сейчас находится Украина, хорошо, что мы вообще выступаем, за что большое спасибо ВСУ. Верю, что ребята понимают всю важность ситуации, статус турнира и со всей ответственностью отнесутся к этим соревнованиям. Иначе быть не может.

– Всех ли сильнейших исполнителей вам удалось получить в свое распоряжение?

– Можно сказать и так. Практически все, кто был на контроле, поехали в Бельгию.

– Много ли у вас информации о соперниках?

– Мы неплохо изучили сборные Косово и Казахстана. Разобрали и Бельгию, но с хозяевами мы встретимся в последнем туре, так что можем за ними понаблюдать и на турнире. Важно, чтобы наши футболисты не забывали о своей силе, о своей игре.

– Бельгия – однозначный фаворит турнира?

– Пожалуй, да. Определяя фаворита на бумаге, мы всегда говорим о какой-то сборной как о представительнице футбольной страны. Бельгия – это футбольная страна. Там хороший чемпионат, в котором выступают качественные футболисты, у них сильнейшие сборные на всех уровнях.

– О задачах сборной Украины говорить не стоит?

– Естественно, что мы будем пытаться победить в каждом поединке, но главная наша цель – выйти в следующий раунд отбора чемпионата Европы. Еще раз скажу, что Бельгия – фаворит, но у нас свои планы.