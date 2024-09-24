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24 сентября 2024, 03:23 | Обновлено 24 сентября 2024, 05:53
55
0

Определены места и время начала матчей квалификации ЧЕ для Украины U-17

Мини-турнир четырех команд пройдет 9–15 октября в Бельгии

24 сентября 2024, 03:23 | Обновлено 24 сентября 2024, 05:53
55
0
Определены места и время начала матчей квалификации ЧЕ для Украины U-17
УЕФА

В квалификационном раунде Евро-2025 среди юношей до 17 лет будет участвовать сборная Украины (футболисты не старше 2008 года рождения).

Сине-желтые попали в группу 4, где сыграют со сборными Бельгии, Косово и Казахстана. Хозяином мини-турнира будет Бельгия, поединки квартета будут проходить 9-15 октября на аренах Генка, Льежа и Эйпена. Уже определено время начала матчей.

Во второй раунд отбора выйдут по две лучшие команды каждой группы. После этого 28 участников весной 2025 года в 7 группах Лиги А будут бороться за 7 путевок в финальный турнир, который летом пройдет в Албании. Сборная хозяев получила пропуск на форум автоматически, хотя примет участие в квалификации.

Остальные команды во втором раунде будут выступать в Лиге В и будут бороться за места в Лиге А первого отборочного этапа Евро-2027 U-19.

Евро-2025 U-17 станет для представителей УЕФА является отбором на чемпионат мира 2025 года в категории U-17, который пройдет при участии 48 сборных в Катаре.

Квалификация Евро-2025 U-17. Группа 4

1-й тур, 09.10.2024

  • 15:00. Косово – Украина (Генк)
  • 20:00. Бельгия – Казахстан (Льеж)

2-й тур, 12.10.2024

  • 15:00. Украина – Казахстан (Эйпен)
  • 20:00. Бельгия – Косово (Генк)

3-й тур, 15.10.2024

  • 16:00. Украина – Бельгия (Генк)
  • 16:00. Казахстан – Косово (Льеж)

Время начала матчей киевское.

Квалификация Евро-2025 U-17

  • Группа 1: Англия, Швеция, Латвия, Мальта
  • Группа 2: Польша, Словения, Грузия, Армения
  • Группа 3: Нидерланды, Хорватия, Албания, Фарерские острова
  • Группа 4: Бельгия, Украина, Косово, Казахстан
  • Группа 5: Португалия, Босния и Герцеговина, Финляндия, Лихтенштейн
  • Группа 6: Венгрия, Греция, Румыния, Азербайджан
  • Группа 7: Германия, Чехия, беларусь, Андорра
  • Группа 8: Ирландия, Шотландия, Северная Ирландия, Литва
  • Группа 9: Италия, Норвегия, Уэльс, Сан-Марино
  • Группа 10: Швейцария, Израиль, Черногория, Молдова
  • Группа 11: Франция, Словакия, Кипр, Гибралтар
  • Группа 12: Испания, Исландия, Северная Македония, Эстония
  • Группа 13: Сербия, Турция, Болгария
  • Группа 14: Дания, Австрия, Люксембург
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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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