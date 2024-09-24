Определены места и время начала матчей квалификации ЧЕ для Украины U-17
Мини-турнир четырех команд пройдет 9–15 октября в Бельгии
В квалификационном раунде Евро-2025 среди юношей до 17 лет будет участвовать сборная Украины (футболисты не старше 2008 года рождения).
Сине-желтые попали в группу 4, где сыграют со сборными Бельгии, Косово и Казахстана. Хозяином мини-турнира будет Бельгия, поединки квартета будут проходить 9-15 октября на аренах Генка, Льежа и Эйпена. Уже определено время начала матчей.
Во второй раунд отбора выйдут по две лучшие команды каждой группы. После этого 28 участников весной 2025 года в 7 группах Лиги А будут бороться за 7 путевок в финальный турнир, который летом пройдет в Албании. Сборная хозяев получила пропуск на форум автоматически, хотя примет участие в квалификации.
Остальные команды во втором раунде будут выступать в Лиге В и будут бороться за места в Лиге А первого отборочного этапа Евро-2027 U-19.
Евро-2025 U-17 станет для представителей УЕФА является отбором на чемпионат мира 2025 года в категории U-17, который пройдет при участии 48 сборных в Катаре.
Квалификация Евро-2025 U-17. Группа 4
1-й тур, 09.10.2024
- 15:00. Косово – Украина (Генк)
- 20:00. Бельгия – Казахстан (Льеж)
2-й тур, 12.10.2024
- 15:00. Украина – Казахстан (Эйпен)
- 20:00. Бельгия – Косово (Генк)
3-й тур, 15.10.2024
- 16:00. Украина – Бельгия (Генк)
- 16:00. Казахстан – Косово (Льеж)
Время начала матчей киевское.
Квалификация Евро-2025 U-17
- Группа 1: Англия, Швеция, Латвия, Мальта
- Группа 2: Польша, Словения, Грузия, Армения
- Группа 3: Нидерланды, Хорватия, Албания, Фарерские острова
- Группа 4: Бельгия, Украина, Косово, Казахстан
- Группа 5: Португалия, Босния и Герцеговина, Финляндия, Лихтенштейн
- Группа 6: Венгрия, Греция, Румыния, Азербайджан
- Группа 7: Германия, Чехия, беларусь, Андорра
- Группа 8: Ирландия, Шотландия, Северная Ирландия, Литва
- Группа 9: Италия, Норвегия, Уэльс, Сан-Марино
- Группа 10: Швейцария, Израиль, Черногория, Молдова
- Группа 11: Франция, Словакия, Кипр, Гибралтар
- Группа 12: Испания, Исландия, Северная Македония, Эстония
- Группа 13: Сербия, Турция, Болгария
- Группа 14: Дания, Австрия, Люксембург
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