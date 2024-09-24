Определены места и время начала матчей квалификации ЧЕ для Украины U-17

В квалификационном раунде Евро-2025 среди юношей до 17 лет будет участвовать сборная Украины (футболисты не старше 2008 года рождения).

Сине-желтые попали в группу 4, где сыграют со сборными Бельгии, Косово и Казахстана. Хозяином мини-турнира будет Бельгия, поединки квартета будут проходить 9-15 октября на аренах Генка, Льежа и Эйпена. Уже определено время начала матчей.

Во второй раунд отбора выйдут по две лучшие команды каждой группы. После этого 28 участников весной 2025 года в 7 группах Лиги А будут бороться за 7 путевок в финальный турнир, который летом пройдет в Албании. Сборная хозяев получила пропуск на форум автоматически, хотя примет участие в квалификации.

Остальные команды во втором раунде будут выступать в Лиге В и будут бороться за места в Лиге А первого отборочного этапа Евро-2027 U-19.

Евро-2025 U-17 станет для представителей УЕФА является отбором на чемпионат мира 2025 года в категории U-17, который пройдет при участии 48 сборных в Катаре.

Квалификация Евро-2025 U-17. Группа 4

1-й тур, 09.10.2024

15:00. Косово – Украина (Генк)

(Генк) 20:00. Бельгия – Казахстан (Льеж)

2-й тур, 12.10.2024

15:00. Украина – Казахстан (Эйпен)

20:00. Бельгия – Косово (Генк)

3-й тур, 15.10.2024

16:00. Украина – Бельгия (Генк)

16:00. Казахстан – Косово (Льеж)

Время начала матчей киевское.

Квалификация Евро-2025 U-17