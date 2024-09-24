Стали известны время и место проведения матчей квалификации Евро-2025 U-19
Хозяевами мини-турнира будут Нидерланды
В мае состоялась жеребьевка первого квалификационного раунда Евро-2025 среди юношей до 19 лет, в котором приняла участие и сборная Украины (футболисты не старше 2006 года рождения).
Сине-желтые играть в группе 1 сыграют со сборными Нидерландов, Словении и Казахстана. Хозяином мини-турнира будут Нидерланды, поединки квартета пройдут 13-19 ноября на аренах Ассена и Вендама. Уже определено время начала матчей.
В элит-раунд отбора выйдут по две первые сборные каждой группы квалификационного раунда и лучшая третья. Вместе с Португалией весной 2025 года в семи группах они будут соревноваться за семь путевок в финальный турнир. Румыния как владелец такой пропуск получила автоматически.
Квалификация Евро-2025 U-19. Группа 1
1-й тур, 13.11.2024
- 20:00. Украина – Казахстан (Ассен)
- 20:00. Словения – Нидерланды (Вендам)
2-й тур, 16.11.2024
- 13:00. Украина – Словения (Вендам)
- 17:00. Нидерланды – Казахстан (Ассен)
3-й тур. 19.11.2024
- 20:00. Нидерланды – Украина (Вендам)
- 20:00. Казахстан – Словения (Ассен)
Время начала матчей – киевское.
Квалификация Евро-2025 U-19
- Группа 1: Украина, Нидерланды, Словения, Казахстан
- Группа 2: Германия, Венгрия, Кипр, Андорра
- Группа 3: Англия, Бельгия, Болгария, Литва
- Группа 4: Турция, Польша, Мальта, Гибралтар
- Группа 5: Франция, Шотландия, Уэльс, Лихтенштейн
- Группа 6: Чехия, Финляндия, Швейцария, Сан-Марино
- Группа 7: Ирландия, Исландия, Азербайджан, Молдова
- Группа 8: Италия, Греция, Босния и Герцеговина, Черногория
- Группа 9: Норвегия, Швеция, Грузия, Эстония
- Группа 10: Испания, Австрия, Косово, Фарерские острова
- Группа 11: Израиль, Дания, Северная Ирландия, Албания
- Группа 12: Словакия, Латвия, Северная Македония, Люксембург
- Группа 13: Сербия, Хорватия, Армения, беларусь
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