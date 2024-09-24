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Молодежные турниры
24 сентября 2024, 05:23 | Обновлено 24 сентября 2024, 05:56
134
0

Стали известны время и место проведения матчей квалификации Евро-2025 U-19

Хозяевами мини-турнира будут Нидерланды

24 сентября 2024, 05:23 | Обновлено 24 сентября 2024, 05:56
134
0
Стали известны время и место проведения матчей квалификации Евро-2025 U-19
УЕФА

В мае состоялась жеребьевка первого квалификационного раунда Евро-2025 среди юношей до 19 лет, в котором приняла участие и сборная Украины (футболисты не старше 2006 года рождения).

Сине-желтые играть в группе 1 сыграют со сборными Нидерландов, Словении и Казахстана. Хозяином мини-турнира будут Нидерланды, поединки квартета пройдут 13-19 ноября на аренах Ассена и Вендама. Уже определено время начала матчей.

В элит-раунд отбора выйдут по две первые сборные каждой группы квалификационного раунда и лучшая третья. Вместе с Португалией весной 2025 года в семи группах они будут соревноваться за семь путевок в финальный турнир. Румыния как владелец такой пропуск получила автоматически.

Квалификация Евро-2025 U-19. Группа 1

1-й тур, 13.11.2024

  • 20:00. Украина – Казахстан (Ассен)
  • 20:00. Словения – Нидерланды (Вендам)

2-й тур, 16.11.2024

  • 13:00. Украина – Словения (Вендам)
  • 17:00. Нидерланды – Казахстан (Ассен)

3-й тур. 19.11.2024

  • 20:00. Нидерланды – Украина (Вендам)
  • 20:00. Казахстан – Словения (Ассен)

Время начала матчей – киевское.

Квалификация Евро-2025 U-19

  • Группа 1: Украина, Нидерланды, Словения, Казахстан
  • Группа 2: Германия, Венгрия, Кипр, Андорра
  • Группа 3: Англия, Бельгия, Болгария, Литва
  • Группа 4: Турция, Польша, Мальта, Гибралтар
  • Группа 5: Франция, Шотландия, Уэльс, Лихтенштейн
  • Группа 6: Чехия, Финляндия, Швейцария, Сан-Марино
  • Группа 7: Ирландия, Исландия, Азербайджан, Молдова
  • Группа 8: Италия, Греция, Босния и Герцеговина, Черногория
  • Группа 9: Норвегия, Швеция, Грузия, Эстония
  • Группа 10: Испания, Австрия, Косово, Фарерские острова
  • Группа 11: Израиль, Дания, Северная Ирландия, Албания
  • Группа 12: Словакия, Латвия, Северная Македония, Люксембург
  • Группа 13: Сербия, Хорватия, Армения, беларусь
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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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