Стали известны время и место проведения матчей квалификации Евро-2025 U-19

В мае состоялась жеребьевка первого квалификационного раунда Евро-2025 среди юношей до 19 лет, в котором приняла участие и сборная Украины (футболисты не старше 2006 года рождения).

Сине-желтые играть в группе 1 сыграют со сборными Нидерландов, Словении и Казахстана. Хозяином мини-турнира будут Нидерланды, поединки квартета пройдут 13-19 ноября на аренах Ассена и Вендама. Уже определено время начала матчей.

В элит-раунд отбора выйдут по две первые сборные каждой группы квалификационного раунда и лучшая третья. Вместе с Португалией весной 2025 года в семи группах они будут соревноваться за семь путевок в финальный турнир. Румыния как владелец такой пропуск получила автоматически.

Квалификация Евро-2025 U-19. Группа 1

1-й тур, 13.11.2024

20:00. Украина – Казахстан (Ассен)

– Казахстан (Ассен) 20:00. Словения – Нидерланды (Вендам)

2-й тур, 16.11.2024

13:00. Украина – Словения (Вендам)

– Словения (Вендам) 17:00. Нидерланды – Казахстан (Ассен)

3-й тур. 19.11.2024

20:00. Нидерланды – Украина (Вендам)

(Вендам) 20:00. Казахстан – Словения (Ассен)

Время начала матчей – киевское.

Квалификация Евро-2025 U-19