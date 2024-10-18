В понедельник, 21 октября, в 18:00 состоится матч 10-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют львовские клубы «Рух» и «Карпаты».

Команды встретятся на стадионе «Арена Львов».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В таблице УПЛ «Рух» занимает 5-е место с 13 очками после 8 матчей. У «Карпат» 9 пунктов и 10-я позиция.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV