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Украина. Премьер лига
18 октября 2024, 11:01 |
48
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Карпаты

21 октября в 18:00 состоится матч 10-го тура УПЛ

18 октября 2024, 11:01 |
48
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Карпаты
УПЛ

В понедельник, 21 октября, в 18:00 состоится матч 10-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют львовские клубы «Рух» и «Карпаты».

Команды встретятся на стадионе «Арена Львов».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В таблице УПЛ «Рух» занимает 5-е место с 13 очками после 8 матчей. У «Карпат» 9 пунктов и 10-я позиция.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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