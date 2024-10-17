В стартовом поединке 10-го тура украинской Премьер-Лиги в пятницу 18 октября в Ковалевке местный «Колос» будет принимать донецкий «Шахтер». В турнирной таблице команды разделяют 8 очков и решают сейчас они разные задачи. Действующий чемпион страны, который не совсем удачно провел стартовый отрезок турнира, сейчас устремился в погоню за тройкой лидеров и поэтому не намерен далее ничего отдавать соперникам. У «Колоса» задача более скромная, но тоже не менее важная. На данный момент ковалевцы уже находятся в зоне переходных матчей, а от предпоследнего места, вылетающего в первую лигу напрямую, их отделяет всего три очка. Так что обязательно надо выбираться наверх, хотя бы в группу середняков.

Колос

Подопечные Александра Поздеева лишь в 7-м туре чемпионата одержали свою первую и пока единственную победу в новом сезоне. Тогда они обыграли «Зарю» 1:0. До этого была серия из трех поражений подряд, а еще 5 поединков «Колос» завершил вничью. Причем, в основном, ковалевцы встречались с командами из нижней части турнирной таблицы.

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Если посмотреть на общие показатели предстоящих соперников, то сразу же бросается в глаза огромная разница в количестве забитых голов – всего 5 у «Колоса» за 9 матчей, то есть менее одного мяча за игру против 24 у «Шахтера», да еще и после 8 поединков (в среднем 3 гола за матч). Зато по надежности обороны ковалевцы даже превосходят донецких футболистов – 7 пропущенных мячей против 9.

Не пропустил «Колос» и в контрольном матче, который заполнил паузу в турнире Премьер-Лиги из-за матчей национальных сборных. У себя в Ковалевке хозяева принимали одного из лидеров первой Лиги «Эпицентр». Победный гол был забит уже на 8-й минуте усилиями молодого 18-летнего полузащитника Даниила Денисенко, который еще не успел дебютировать в основном составе и только дважды попадал в заявку в нынешнем чемпионате. Кстати, ту игру пропустили нападающий Гитис Паулаускас, вызывавшийся в сборную Литвы, и защитник Владислав Емец, который продолжает восстанавливаться после травмы.

Шахтер

У горняков после международной паузы всегда возникают некоторые проблемы, потому что игроки возвращаются в расположение клуба в разном состоянии. Вот и сейчас 12 футболистов вернулись, а как у них пойдет дальше, пока не ясно. К примеру, голкипер Дмитрий Ризнык получил травму на тренировке сборной Украины, из-за чего был вынужден раньше отправиться из Польши во Львов и не был даже в заявке на матч с Чехией. А Тарас Степаненко, наоборот, только восстановился из-за повреждения и вряд ли готов к большим нагрузкам. Георгий Судаков и Николай Матвиенко отбегали оба матча сборной в полном объеме, но их место в основе, даже при ротации, скорее всего, остается незыблемым. Немного меньше провел на поле Александр Зубков, зато Валерий Бондарь съездил в сборную, можно сказать, «туристом».

Не столько набегался, сколько налетался форвард Ласина Траоре. В этот период он был у себя на родине и помог своей сборной Буркина-Фасо обеспечить участие в Кубке африканских наций 2025 года. С хорошим настроение должен был приступить к работе в клубе и Дмитрий Крыськив, который впервые вышел на поле в официальном матче в футболке национальной сборной Украины.

В общем, Марино Пушичу надо будет во всем этом, как следует, разобраться и выпустить на предстоящую игру только тех игроков, которые способны добиться положительного результата. Ведь если случится иначе, как было ранее, примером, в матчах с «Полесьем» или «Вересом», то дальше догонять ушедших вперед лидеров будет все сложнее и сложнее.

И еще. Может так получиться, что впервые в нынешнем сезоне ворота «Шахтера» займет Кирилл Фесюн, который весь прошлый чемпионат отыграл именно за «Колос». Если такое произойдет, будет любопытно посмотреть как обстоят дела с нервами у молодого вратаря и сможет ли он отстоять на ноль против своих бывших партнеров.

Статистика матчей

Интересно, что на протяжении уже достаточно большой истории противостояния этих двух команд, «Колос» только однажды сумел сыграть вничью с «Шахтером», при этом потерпев 10 поражений. Разница голов 30-8 в пользу горняков. Вот и в предыдущем сезоне оба раза выиграл чемпион страны – в Ковалевке 2:0 (голы забили Назарина и Крыськив), а на «Арене-Львов» со счетом 3:2 (у победителей два мяча провел Кевин и один Траоре, у проигравших – Ильин, и все тот же Траоре, но в свои ворота).

Ориентировочные составы:

«Колос»: Пахолюк, Цуриков, Красничи, Бондаренко, Козик, Ориховский, Демченко, Гагнидзе, Велетень, Третьяков, Безбородько

«Шахтер»: Фесюн, Тобиас, Матвиенко, Бондарь, Азаров, Крыськив, Бондаренко, Марлон, Судаков, Зубков, Кевин

Прогноз на противостояние:

«Шахтер» может сыграть по-разному – либо добиться победы достаточно легко и с крупным счетом, как это было уже 4 раза в этом чемпионате, либо мучиться самим на поле, а на трибунах и возле экранов телевизоров мучить своих болельщиков (и это уже было не раз в нынешнем сезоне). Что касается «Колоса», то это будет для него шестой домашний поединок, хотя в активе пока только одна победа. К тому же ковалевцам надо подумать, как сломать неприятную серию очных встреч с горняками. Но, по всей видимости, не в этот раз. Поставим на очередную победу «Шахтера» над «Колосом». Допустим, что с минимальным счетом 2:1.