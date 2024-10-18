Колос Ковалевка

18 октября состоялся матч 10-го тура УПЛ 2024/25 между командами Колос и Шахтер.

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Поединок прошел на местном стадионе в Ковалевке. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу горняков.

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УПЛ 2024/25. 10-й тур, 18 октября

Колос – Шахтер – 0:1

Гол: Красничи, 59 (автогол)

Видеообзор матча:

ГОЛ! 0:1 Красничи, 59 мин. (автогол)