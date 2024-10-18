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Украина. Премьер лига
18 октября 2024, 20:37 |
2021
0

Колос – Шахтер – 0:1. Эффектный автогол. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 10-го тура УПЛ 2024/25

18 октября 2024, 20:37 |
2021
0
Колос – Шахтер – 0:1. Эффектный автогол. Видео гола и обзор матча
ФК Колос

18 октября состоялся матч 10-го тура УПЛ 2024/25 между командами Колос и Шахтер.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на местном стадионе в Ковалевке. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу горняков.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

УПЛ 2024/25. 10-й тур, 18 октября

Колос – Шахтер – 0:1

Гол: Красничи, 59 (автогол)

Видеообзор матча:

ГОЛ! 0:1 Красничи, 59 мин. (автогол)

События матча

59’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Илир Красники (Колос Ковалевка).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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