Колос Ковалевка

Колос – Шахтер – 0:1. Эффектный автогол. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 10-го тура УПЛ 2024/25
18 октября состоялся матч 10-го тура УПЛ 2024/25 между командами Колос и Шахтер.
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Поединок прошел на местном стадионе в Ковалевке. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу горняков.
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УПЛ 2024/25. 10-й тур, 18 октября
Колос – Шахтер – 0:1
Гол: Красничи, 59 (автогол)
Видеообзор матча:
ГОЛ! 0:1 Красничи, 59 мин. (автогол)
⚽️ «Шахтар» виходить уперед у Ковалівці! 🔥#Shakhtar #КолосШахтар pic.twitter.com/7q2hB310VV— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 18, 2024
События матча
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