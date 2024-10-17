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Премьер-лига
Колос Ковалевка
18.10.2024 18:00 - : -
Шахтер Донецк
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Украина. Премьер лига
17 октября 2024, 19:41 |
61
0

Колос – Шахтер. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 10-го тура Украинской Премьер-лиги

17 октября 2024, 19:41 |
61
0
Колос – Шахтер. Текстовая трансляция матча
ФК Колос

В пятницу, 18 октября, состоится поединок 10-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Колос» и «Шахтер». Матч пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос», игра начнется в 18:00.

На международную паузу донецкая команда ушла на четвертом месте турнирной таблицы. В прошлом туре «горняки» уверенно разобрались с ЛНЗ, одержав победу со счетом 5:1. Ковалевцы занимают 13-ю позицию. В прошлом туре «Колос» на своем поле сыграл вничью с «Левым берегом» (0:0). Ковалевцы еще ни разу не обыгрывали «горняков»: в 11-ти матчах зафиксировано десять побед «Шахтера» и одна ничья. В прошлом сезоне «оранжево-черные» обыграли «Колос» – 2:0 и 3:2.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – «Шахтер», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Колос Ковалевка
18 октбря 2024 -
18:00
Шахтер Донецк
Обе команды забьют - да 3.40 Сделать ставку
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Колос – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
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Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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