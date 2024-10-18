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Премьер-лига
Колос Ковалевка
18.10.2024 18:00 – FT 0 : 1
Шахтер Донецк
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Украина. Премьер лига
18 октября 2024, 19:52 | Обновлено 18 октября 2024, 20:18
1604
59

Скромная победа перед визитом в Лондон. Шахтер обыграл Колос

Судьбу встречи решил автогол

18 октября 2024, 19:52 | Обновлено 18 октября 2024, 20:18
1604
59
Скромная победа перед визитом в Лондон. Шахтер обыграл Колос

Разные эмоции оставил после себя октябрьский перерыв на международные матчи, но одно точно было известно заранее - клубный футбол должен был вернуться при любых обстоятельствах, а значит и десятый тур украинской Премьер-лиги никуда от нас не делся. Его программу открывала игра в Ковалевке между местным «Колосом» и действующим чемпионом страны, донецким «Шахтером», который сразу после этой встречи должен был начинать подготовку к очередному выезду на матч Лиги чемпионов УЕФА.

Однако у команды Марино Пушича слишком много нерешенных вопросов в национальном первенстве накопилось с начала сезона, поэтому сначала надо было разобраться с этим. А здесь напротив был коллектив Александра Поздеева, который решил не просто спрятаться за тремя линиями собственной обороны, а вполне качественно контратаковать. Иногда такая открытая игра ставила «горняков» в неудобное положение, и в итоге мы можем считать, что первый тайм они провалили.

Потому что банально соперники создали больше голевых моментов, чем смог выжать из собственных атак «Шахтер», хотя и имел привычное преимущество по контролю мяча. «Колос» зато сконцентрировался не на количестве, а на качестве, и вполне мог рассчитывать на успех во время стандартов, как это было в случаях с ударами головой от Боливара и Красничи. Тот-таки венесуэлец к тому же умудрился и более качественную возможность упустить, когда перевел мимо пустых ворот на ближней стойке прострел с левого фланга.

В противовес всему этому, можно утверждать, что дончане не создали ничего. С одним ударом Эгиналду над правой девяткой из пределов штрафной с этим трудно будет поспорить, тогда как в целом футбол от «горняков» был не столь быстрым, как того требовал подобный стиль соперников. Во втором тайме ожидалось улучшение, потому что Пушич, как показалось, пошел в ва-банк, и сделал сразу двойную замену.

Так или иначе, а появление Сикана и Кевина свою роль сыграло. На 59 минуте Зубков хотел сыграть в стенку с Судаковым на левом фланге штрафной именно за счет рывка форварда на заднем плане, но получилось так, что Красничи в собственные ворота срезал мяч всяко лучше, чем это мог бы сделать сам Судаков.

Автогол немного прибил настроение команды Поздеева и она спокойно могла нахвататься и больше пропущенных мячей довольно быстро, но результативность «Шахтера» на этот раз хромала на обе ноги. Зато в дальнейшем постоянно возникали моменты у ворот Ризныка, и «горняки» едва не доигрались до очередной ничьей, когда Конопля с прострела с правого фланга срезал мяч в ближний угол собственных ворот уже в компенсированное время, однако гостей спас просмотр VAR и отмашка Диего от Педриньо Азеведо незадолго до решающей передачи.

Посреди недели донецкий «Шахтер» будет гостить у лондонского «Арсенала» в Лиге чемпионов, тогда как на выходных сыграет в гостевом Классическом против киевского «Динамо», а ковалевский «Колос» поедет к житомирскому «Полесью».

Украинская Премьер-лига. 10-й тур.

«Колос» – «Шахтер» – 0:1

Гол: Красничи (59, автогол)

Предупреждения: Велетень (22), Боливар (39), Диего (94) – Матвиенко (36), А.Бондаренко (43), Судаков (47)

«Колос»: Пахолюк, Цуриков, В.Бондаренко, Красничи, Поправка, Демченко, Гагнидзе, Ориховский (Салабай, 68), Велетень (Диего, 75), Алефиренко (Третьяков, 68), Боливар (Безбородько, 75)

«Шахтер»: Ризнык, Конопля, Педро Энрике, Бондарь, Матвиенко, Крыськив, Судаков, Зубков (Марлон, 87), А.Бондаренко, Эгиналду (Кевин, 46), Невертон (Сикан, 46)

Арбитр: Алексей Деревинский (Киев)

Стадион «Колос» (Ковалевка)

КОЛОС – ШАХТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Колос - Шахтер отчеты
Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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Комментарии 59
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Sashko57
Заголовок відповідає дійсності "СОРОМНА ПЕРЕМОГА"
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+5
avk2307
Статью даже не читал.
Это не Перемога- а ганьба. ( ну правда)
Команда Шахтар  не забила гола- це факт.
Команда Шахтар могла пропустити 4 гола а пропустила один.
Ну і згадуємо всіх "шанованих" тут вболівальників Шахтаря, які казали, що порушення в центрі поля не розглядається ВАР  в випадку голу . Гра була Динамо _ Інгулець.
Там ВАР промовчав, тут позвав.
Які були тоді аргументи і тут? будь ласка скажіть
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+5
Віктор Коробка
Якась дивна гра Шахтаря в цьому сезоні - то розносять суперника "без питань", то муки адські в нападі та обрізки в захисті. От і з Колосом - наче і грали непогано, давили, але скільки валідолу треба, щоб дивитись такий футбол. Чи тренер не може настроїти команду на кожен матч, чи щось інше - незрозуміло.
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+5
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serhiy
Шлюхи бамбаські в ейфорії, виграли аж в Колоса. Це просто неймовірно ))). Бля,Колос возив вєлікій шлюхтьор )То піпець . ЛЧ-ротом як завжди ))) Пушич -мега містер ). Шлюха -мега пи№да ). Удачі помийник клуб кротів в ЛЧ )
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+4
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Viktor Shuper
слово позорище - це синонім до слів гра Шлюхтаря
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+4
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Олександр
Бачили як б'є пеналі Довбік .спокійно котнув в кут.врівноважена людина і як б'є Судаков болоньї .це сором .ніколи нормальний клуб не купить таку невпевнену в собі людину 
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+3
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Pavel_i_CO
Цікаво, залишки біженців з ордляндії вміють розмовляти не на расіянському діалекті та без кацапських матів?)))
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+2
Sashko57
Дивитися соромно. Суддя судив за правилами тих хто більше дав. Подивіться на єврокубки, там все чого ми стоїмо.
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+2
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u6464u
стільки помилок у гравців Шахтаря , це показує їх рівень, виграш на фарті .
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0
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MaximusOne
Латиноси Колоса взагалі нулячі, краще б якісь українці за них грали, то й же Гусол з молодіжки.
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0
Pavel_i_CO
ДНОнєтск, Бамбас - смоктали ви у нас!!!
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0
Показать Скрыть 7 ответов
Pavel_i_CO
Четверті лугандони залишаються четвертими. Головне, щоб тренера не звільняли, бо він всіх влаштовує. Лондонський Арсенал знищить цю ордловську шайку безхатьків
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-1
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Tower Bridge
Огонь - столько динамики было.   Точно никто не замёрз на поле.   Дай Бог  что бы весь тур так бегали.
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-1
Олександр
Астанавитесь 
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-2
Фанькин кот
Какая ни какая, а всё ж победа. Теперь пожелаем удачи Оболони в этом туре.
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-3
Отаман
Дуже добре🥳
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-3
DK1961
Грязную вонючую даун ецкую ж...пу опять судейки дупы со свистком вытащили. Фейковый кабинетный чемпион. Фейковая никчемная сборная, составленная на его основе.
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-3
Показать Скрыть 4 ответа
Олександр
Суддя допоміг .так вони і чемпіонами становились з нашими суддями подивимось чого вони коштують у вівторок коли суддя не оплачений .
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-4
Показать Скрыть 3 ответа
Frank Piter
Игра говно, но результат есть. Очередные 3 очка. 
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-6
Frank Piter
Дынамовцы, хто буде сосать х.й сегодня вечером? Йо6ані в рот сукі тунєядци.
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-8
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