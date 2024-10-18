Скромная победа перед визитом в Лондон. Шахтер обыграл Колос

Разные эмоции оставил после себя октябрьский перерыв на международные матчи, но одно точно было известно заранее - клубный футбол должен был вернуться при любых обстоятельствах, а значит и десятый тур украинской Премьер-лиги никуда от нас не делся. Его программу открывала игра в Ковалевке между местным «Колосом» и действующим чемпионом страны, донецким «Шахтером», который сразу после этой встречи должен был начинать подготовку к очередному выезду на матч Лиги чемпионов УЕФА.

Однако у команды Марино Пушича слишком много нерешенных вопросов в национальном первенстве накопилось с начала сезона, поэтому сначала надо было разобраться с этим. А здесь напротив был коллектив Александра Поздеева, который решил не просто спрятаться за тремя линиями собственной обороны, а вполне качественно контратаковать. Иногда такая открытая игра ставила «горняков» в неудобное положение, и в итоге мы можем считать, что первый тайм они провалили.

Потому что банально соперники создали больше голевых моментов, чем смог выжать из собственных атак «Шахтер», хотя и имел привычное преимущество по контролю мяча. «Колос» зато сконцентрировался не на количестве, а на качестве, и вполне мог рассчитывать на успех во время стандартов, как это было в случаях с ударами головой от Боливара и Красничи. Тот-таки венесуэлец к тому же умудрился и более качественную возможность упустить, когда перевел мимо пустых ворот на ближней стойке прострел с левого фланга.

В противовес всему этому, можно утверждать, что дончане не создали ничего. С одним ударом Эгиналду над правой девяткой из пределов штрафной с этим трудно будет поспорить, тогда как в целом футбол от «горняков» был не столь быстрым, как того требовал подобный стиль соперников. Во втором тайме ожидалось улучшение, потому что Пушич, как показалось, пошел в ва-банк, и сделал сразу двойную замену.

Так или иначе, а появление Сикана и Кевина свою роль сыграло. На 59 минуте Зубков хотел сыграть в стенку с Судаковым на левом фланге штрафной именно за счет рывка форварда на заднем плане, но получилось так, что Красничи в собственные ворота срезал мяч всяко лучше, чем это мог бы сделать сам Судаков.

Автогол немного прибил настроение команды Поздеева и она спокойно могла нахвататься и больше пропущенных мячей довольно быстро, но результативность «Шахтера» на этот раз хромала на обе ноги. Зато в дальнейшем постоянно возникали моменты у ворот Ризныка, и «горняки» едва не доигрались до очередной ничьей, когда Конопля с прострела с правого фланга срезал мяч в ближний угол собственных ворот уже в компенсированное время, однако гостей спас просмотр VAR и отмашка Диего от Педриньо Азеведо незадолго до решающей передачи.

Посреди недели донецкий «Шахтер» будет гостить у лондонского «Арсенала» в Лиге чемпионов, тогда как на выходных сыграет в гостевом Классическом против киевского «Динамо», а ковалевский «Колос» поедет к житомирскому «Полесью».

Украинская Премьер-лига. 10-й тур.

«Колос» – «Шахтер» – 0:1

Гол: Красничи (59, автогол)

Предупреждения: Велетень (22), Боливар (39), Диего (94) – Матвиенко (36), А.Бондаренко (43), Судаков (47)

«Колос»: Пахолюк, Цуриков, В.Бондаренко, Красничи, Поправка, Демченко, Гагнидзе, Ориховский (Салабай, 68), Велетень (Диего, 75), Алефиренко (Третьяков, 68), Боливар (Безбородько, 75)

«Шахтер»: Ризнык, Конопля, Педро Энрике, Бондарь, Матвиенко, Крыськив, Судаков, Зубков (Марлон, 87), А.Бондаренко, Эгиналду (Кевин, 46), Невертон (Сикан, 46)

Арбитр: Алексей Деревинский (Киев)

Стадион «Колос» (Ковалевка)

КОЛОС – ШАХТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА