ПУШИЧ: «Автогол был забит в результате хорошей и быстрой контратаки»

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич прокомментировал победу донецкой команды над «Колосом» (1:0) в 10-м туре УПЛ:

– «Шахтер» получил три очка в Ковалевке. Каков будет ваш анализ игры?

– Что ж, как мы и знали перед матчем, что это будет очень тяжелая выездная игра, ведь это команда с одной из лучших защит в чемпионате, то именно так и произошло. Сложный первый тайм: мы старались, много владели мячом, однако не создавали много моментов – возможно, два или три хороших момента. В таком случае надо, чтобы тебе повезло в эти моменты, чтобы забить, и тогда, я думаю, было бы больше пространства, но нам это не удалось. И у них тоже было два случая в первом тайме – это то, что мы не очень хорошо проконтролировали, по моему мнению.

Мы сделали определенные замены во втором тайме, чтобы добавить новую энергию, новые индивидуальные качества на флангах. И я считаю, что мы неплохо сыграли во втором тайме, создав большее количество моментов. Конечно, у соперника тоже была одна или две возможности, но не столь опасные, как в первом тайме, потому что мы контролировали игру. Мы прилагали усилия, забили гол – это был автогол благодаря очень хорошей и быстрой контратаке в нашем исполнении. И после этого у нас было несколько возможностей забить второй мяч, мы искали пути для этого. И вы знаете, когда счёт 1:0 и ты не забиваешь второй мяч, всегда может быть опасность. Так что, если в общем, то это тяжелый выездной матч, очень важная победа, и, по моему мнению, мы заслужили победить.

– На поле после тяжелого повреждения вернулся Даниил Сикан: у него была операция, но, наконец, он вместе с командой. Как оцените его возвращение и как сильно не хватало этого игрока команде?

– Я очень счастлив, что Сикан вернулся, потому что он важный игрок для нас. С его энергией и отношением к работе, прессингом и, конечно, большим количеством голов. Итак, это очень важный игрок для нас, я очень рад, что он вернулся. И я думаю, что во втором тайме он довольно неплохо вошел в игру, у первой атаки уже был шанс для него. Конечно, тяжело играть в этой маске, нужно привыкнуть к ней. Учитывая, что у него было только две тренировки с нами, по моему мнению, он очень хорошо поработал. Я очень рад, что он вернулся.

– Сразу после матча команда едет во Львов, где проведет завтра тренировки и откуда отправится в Лондон на матч с Арсеналом. Насколько сложная логистика может влиять на подготовку команды к этому противостоянию?

– Говоря о логистике, это невероятно, сколько времени мы тратим на путешествия, но, к сожалению, такие обстоятельства. Могу сказать, что мы к этому привыкли – мы сильны ментально и двигаемся вперед. Сейчас есть очень короткий период для восстановления, возможно, одну или две тренировочные сессии, чтобы подготовиться к «Арсеналу». Это один из лучших клубов в мире, на мой взгляд, одна из лучших команд в мире. Это будет очень интересная игра, безусловно, очень тяжелая, но мы отправляемся туда, чтобы соперничать. Мы продолжим играть нашим выездным стилем, в противостоянии с «Арсеналом» наш стиль игры не изменится. Мы едем сражаться и надеемся, что добьемся результата.