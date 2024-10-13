Колос минимально победил в спарринге команду Первой лиги

Ковалевский «Колос» провел контрольный матч с представителем Первой лиги (каменец-подольским «Эпицентром»), чтобы заполнить паузу в чемпионате.

Игра ковалевцам удалось выиграть со счетом 1:0. Гол забил Даниил Денисенко на старте игры.

Напомним, в этот день также встречались «Полесье» и «Верес», эти коллективы сильнейшего в своем матче не обнаружили.

Товарищеский матч. 12 октября. С. Ковалевка

Колосс – Эпицентр – 1:0

Гол: Денисенко, 8