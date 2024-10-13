Товарищеские матчи
12.10.2024 13:00 – FT 1 : 0
Украина. Премьер лига13 октября 2024, 03:40 | Обновлено 13 октября 2024, 04:52
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Колос минимально победил в спарринге команду Первой лиги
Ковалевцы одолели «Эпицентр»
13 октября 2024, 03:40 | Обновлено 13 октября 2024, 04:52
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0
Ковалевский «Колос» провел контрольный матч с представителем Первой лиги (каменец-подольским «Эпицентром»), чтобы заполнить паузу в чемпионате.
Игра ковалевцам удалось выиграть со счетом 1:0. Гол забил Даниил Денисенко на старте игры.
Напомним, в этот день также встречались «Полесье» и «Верес», эти коллективы сильнейшего в своем матче не обнаружили.
Товарищеский матч. 12 октября. С. Ковалевка
Колосс – Эпицентр – 1:0
Гол: Денисенко, 8
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