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Товарищеские матчи
Колос Ковалевка
12.10.2024 13:00 – FT 1 : 0
Эпицентр
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Украина. Премьер лига
13 октября 2024, 03:40 | Обновлено 13 октября 2024, 04:52
38
0

Колос минимально победил в спарринге команду Первой лиги

Ковалевцы одолели «Эпицентр»

13 октября 2024, 03:40 | Обновлено 13 октября 2024, 04:52
38
0
Колос минимально победил в спарринге команду Первой лиги
ФК Колос

Ковалевский «Колос» провел контрольный матч с представителем Первой лиги (каменец-подольским «Эпицентром»), чтобы заполнить паузу в чемпионате.

Игра ковалевцам удалось выиграть со счетом 1:0. Гол забил Даниил Денисенко на старте игры.

Напомним, в этот день также встречались «Полесье» и «Верес», эти коллективы сильнейшего в своем матче не обнаружили.

Товарищеский матч. 12 октября. С. Ковалевка

Колосс – Эпицентр – 1:0

Гол: Денисенко, 8

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Колос Ковалевка Эпицентр Каменец-Подольский Украинская Премьер-лига Первая лига Украины товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ видео голов и обзор
Сергей Рипьюк Источник: ФК Колос Ковалевка
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